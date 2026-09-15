অসমৰ ৰে’ল নেটৱৰ্ক এতিয়া ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকৃত : মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে এটা ভাল খবৰ

অসমৰ ৰে’ল নেটৱৰ্ক এতিয়া ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকৃত : মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে এটা ভাল খবৰ
১৬৯ কিলোমিটাৰ দীঘল লামডিং-বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰে’লপথছোৱাৰ বৈদ্যুতিকৰণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে ১০০ শতাংশ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো বাস্তৱ হৈ পৰিল ।
Published : September 15, 2026 at 9:34 AM IST|
Updated : September 15, 2026 at 10:10 AM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ ব্ৰডগজ ৰে’ল নেটৱৰ্ক এতিয়া ১০০% বৈদ্যুতিকৃত হৈ পৰিছে ৷ ১৬৯ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ দুৰ্গম পাহাৰীয়া লামডিং-বদৰপুৰ অংশৰ বৈদ্যুতিকৰণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে অসমে এই ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি স্পৰ্শ কৰে ।
কেন্দ্ৰীয় ৰে’লমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে নিশা সামাজিক মাধ্যমত এই কথা ঘোষণা কৰে ।
Assam’s rail network is now 100% electrified. ⚡🚆— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 14, 2026
With the electrification of the challenging 169-km Lumding-Badarpur Hill Section, the state completes its railway electrification journey. pic.twitter.com/sOelParHtv
কেন্দ্ৰীয় ৰে’লমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে সামাজিক মাধ্যম এক্সত এই কথা ঘোষণা কৰি কয়, "অসমৰ ৰে’ল নেটৱৰ্ক এতিয়া ১০০% বৈদ্যুতিকৃত । কঠিন বুলি বিবেচিত ১৬৯ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ লামডিং-বদৰপুৰ পাহাৰীয়া অংশৰ বৈদ্যুতিকৰণৰ লগে লগে ৰাজ্যখনে ৰে’ল বিদ্যুৎকৰণ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।"
কেন্দ্ৰীয় ৰে’লমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ঘোষণাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যোৰহাটত জিলা আয়ুক্তৰ সন্মিলনত ব্যস্ত আছিল ৷ তেওঁ এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে আয়ুক্ত সন্মিলনৰ মাজতেই সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰি এই সুখবৰ সকলোকে অৱগত কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই পোষ্টটোৰ আৰম্ভণিতে কয়, "যোৰহাটত জিলা আয়ুক্তৰ সন্মিলনত ব্যস্ত থকাৰ মাজতে হঠাৎ আহিল অসমৰ বাবে এটি মন জুৰোৱা বাতৰি ৷ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতেও ভগাই লওঁ ৷"
তেওঁ কয়, "অসমৰ ৰে’ল নেটৱৰ্ক এতিয়া সম্পূৰ্ণ ১০০% বৈদ্যুতিকৃত । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৰ্গম পাহাৰীয়া ভূখণ্ড অতিক্ৰমি ১৬৯ কিল'মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ লামডিং-বদৰপুৰ পাৰ্বত্য অংশৰ বৈদ্যুতিকৰণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে অসমে ৰে’ল বৈদ্যুতিকৰণৰ যাত্ৰাত এই ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিছে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয়, "যি অসমত ২০১৪ চনৰ পূৰ্বে বহু অঞ্চল ব্ৰডগজ ৰে’ল নেটৱৰ্কৰ সৈতেও সংযুক্ত নাছিল, সেই অসমে আজি অৰ্জন কৰা এই সমৃদ্ধি নিশ্চিতকৈ উল্লেখনীয় ৷ এই ঐতিহাসিক ৰূপান্তৰ সম্ভৱ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে, যিয়ে অসমক দেশৰ অন্যান্য উন্নত ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে সমানে আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে নিৰন্তৰে কাম কৰি আহিছে ।"
তেওঁ আৰু কয়, "এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযান সফলভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় ৰে’ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়ালৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । লগতে ২০১৪ চনৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত এই অভিযানক সুস্থিৰ গতি প্ৰদান কৰা পীযুষ গোৱেল আৰু সুৰেশ প্ৰভুলৈও ৰাজ্যবাসীৰ হৈ জনাইছোঁ অন্তৰেৰে কৃতজ্ঞতা ।"