অসমত সাময়িকভাৱেহে বৃদ্ধি হ’ব বিদ্যুৎ মাচুল: মুখ্যমন্ত্রীৰ ঘোষণা
মধ্য প্ৰাচ্যৰ চলি থকা সংকটে মাধমাৰ শোধাব ৰাজ্যবাসীক । প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুতৰ বিপৰীতে ৫ পইচাকৈ মাচুল বৃদ্ধি পাব বুলি ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
By PTI
Published : November 3, 2026 at 9:03 PM IST
গুৱাহাটী: মধ্য প্ৰাচ্যত চলি থকা সংকটৰ বাবে বিশ্ব বজাৰত ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমতো সাময়িকভাৱে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হ’ব । ৰাজ্যখনত প্রতি ইউনিট বিদ্যুতৰ বিপৰীতে সৰ্বাধিক ৫ পইচাকৈ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হ’ব বুলি মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে ।
অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এইয়া এক সম্পূর্ণ সাময়িক ব্যৱস্থা আৰু অহা তিনি মাহৰ পিছত অথবা পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হ’লেই এই বৰ্ধিত মাচুল প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ’ব ।
সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "বিদ্যুতৰ মাচুল বৃহৎ পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰা নহয় । যেতিয়া ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি পায়, তেতিয়া বিদ্যুতৰ দৰো বৃদ্ধি পায় । আমি বৰ্তমান বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰি আছোঁ ।"
CM Dr. @himantabiswa clarified that reports of a major electricity tariff hike are unfounded. Due to rising global fuel prices driven by the West Asia conflict, a minimal, temporary adjustment of 4–5 paise per unit will apply for just three months and will be rolled back once the situation stabilizes.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) November 3, 2026
বিশ্বজনীন পৰিস্থিতিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "মধ্য প্ৰাচ্যৰ সংঘাতৰ বাবে বিশ্ব বজাৰত ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে প্রতি ইউনিটত মাত্ৰ ৪ ৰ পৰা ৫ পইচাৰ এক নূন্যতম আৰু সাময়িক সালসলনি প্ৰযোজ্য হ’ব, যিটো কেৱল অহা প্ৰায় তিনি মাহৰ বাবেহে থাকিব ।"
প্ৰায় তিনি মাহৰ পিছত পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হ’লে এই বৰ্ধিত মূল্য কৰ্তন কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ আশ্বাস দিয়ে । গ্রাহকৰ ওপৰত যাতে অতিৰিক্ত বোজা নপৰে, সেই সন্দৰ্ভতো চৰকাৰে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "যাতে বিদ্যুৎ মাচুলৰ বৃদ্ধি ৫ পইচাতকৈ বেছি নহয় তাৰবাবে মই নিৰ্দেশ দিছোঁ । এইয়া কেৱল এক সাময়িক বৃদ্ধিহে হ’ব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ পিছত এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে গোলকীয় সংকটৰ বাবে ৰাজ্যবাসীয়ে বিদ্যুতৰ নামত সামান্য অতিৰিক্ত মাচুল দিবলগীয়া হ’লেও, সেয়া মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ বাবেহে হ’ব ।