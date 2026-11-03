ETV Bharat / state

অসমত সাময়িকভাৱেহে বৃদ্ধি হ’ব বিদ্যুৎ মাচুল: মুখ্যমন্ত্রীৰ ঘোষণা

মধ্য প্ৰাচ্যৰ চলি থকা সংকটে মাধমাৰ শোধাব ৰাজ্যবাসীক । প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুতৰ বিপৰীতে ৫ পইচাকৈ মাচুল বৃদ্ধি পাব বুলি ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

Assam's power tariffs to be hiked temporarily to deal with fuel price rise: Himanta
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat Assam)
author img

By PTI

Published : November 3, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: মধ্য প্ৰাচ্যত চলি থকা সংকটৰ বাবে বিশ্ব বজাৰত ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমতো সাময়িকভাৱে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হ’ব । ৰাজ্যখনত প্রতি ইউনিট বিদ্যুতৰ বিপৰীতে সৰ্বাধিক ৫ পইচাকৈ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হ’ব বুলি মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে ।

অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এইয়া এক সম্পূর্ণ সাময়িক ব্যৱস্থা আৰু অহা তিনি মাহৰ পিছত অথবা পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হ’লেই এই বৰ্ধিত মাচুল প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ’ব ।

সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "বিদ্যুতৰ মাচুল বৃহৎ পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰা নহয় । যেতিয়া ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি পায়, তেতিয়া বিদ্যুতৰ দৰো বৃদ্ধি পায় । আমি বৰ্তমান বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰি আছোঁ ।"

বিশ্বজনীন পৰিস্থিতিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "মধ্য প্ৰাচ্যৰ সংঘাতৰ বাবে বিশ্ব বজাৰত ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে প্রতি ইউনিটত মাত্ৰ ৪ ৰ পৰা ৫ পইচাৰ এক নূন্যতম আৰু সাময়িক সালসলনি প্ৰযোজ্য হ’ব, যিটো কেৱল অহা প্ৰায় তিনি মাহৰ বাবেহে থাকিব ।"

প্ৰায় তিনি মাহৰ পিছত পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হ’লে এই বৰ্ধিত মূল্য কৰ্তন কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ আশ্বাস দিয়ে । গ্রাহকৰ ওপৰত যাতে অতিৰিক্ত বোজা নপৰে, সেই সন্দৰ্ভতো চৰকাৰে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "যাতে বিদ্যুৎ মাচুলৰ বৃদ্ধি ৫ পইচাতকৈ বেছি নহয় তাৰবাবে মই নিৰ্দেশ দিছোঁ । এইয়া কেৱল এক সাময়িক বৃদ্ধিহে হ’ব ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ পিছত এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে গোলকীয় সংকটৰ বাবে ৰাজ্যবাসীয়ে বিদ্যুতৰ নামত সামান্য অতিৰিক্ত মাচুল দিবলগীয়া হ’লেও, সেয়া মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ বাবেহে হ’ব ।

লগতে পঢ়ক: এইবাৰ বাঢ়িল বিদ্যুৎ মাচুল: ২১৫.৩০ কোটিৰ ধাৰ মাৰিবলৈ ৰাইজৰ মূৰত ব্ৰহ্মকোব

SEMICON India 2026 : যিকোনো ঠাইৰ পৰা শক্তিৰ ব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত উপযোগী স্মাৰ্ট বিদ্যুৎ মিটাৰ

TAGGED:

অসমত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি
বিশ্ব বজাৰত ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি
বৰ্তমান অসমত বিদ্যুৎ মাচুল
CM ON POWER TARIFFS
POWER TARIFF HIKE IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.