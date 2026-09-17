প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিনত ৭৬ টা শিশুক নতুন জীৱন দিয়াৰ লক্ষ্য ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিনত ৭৬ টা শিশুক নতুন জীৱন দিয়াৰ লক্ষ্য ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ
জন্মগতভাৱে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত ৭৬ টা শিশুক চিকিৎসাৰ বাবে বেংগালুৰু, মুম্বাইকে ধৰি আগশাৰীৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ । সম্পূৰ্ণ খৰচ বহন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে ।
By ANI
Published : September 17, 2026 at 6:14 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন উপলক্ষে অসম চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে চৰকাৰে জন্মগতভাৱে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত অসমৰ ৭৬ টা শিশুৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ (এনএইচএম) উদ্যোগত এই শিশুসকলক চিকিৎসাৰ বাবে দেশৰ আগশাৰীৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । সেই অনুসৰি বেংগালুৰুৰ নাৰায়ণা হেল্থ, মুম্বাইৰ চিকিৎসালয় আৰু হেল্থ চিটী হাস্পতালত শিশুসকলৰ চিকিৎসা কৰা হ'ব ।
Celebrating Hon'ble PM Shri @narendramodi ji’s 76th birthday with a gift of life! 🩺❤️ #NHM_Assam flagged off 76 children with Congenital Heart Disease (CHD) for advanced treatment at Narayana Health, Bengaluru, Mumbai etc.— NHM_Assam (@nhm_assam) September 17, 2026
📍 CN Centre, GMCH, Guwahati#HealthForAll pic.twitter.com/45Hh8uHaYG
এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্য অধীক্ষক ডাঃ বাবুল বেজবৰুৱাই কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উদযাপনৰ অংশ হিচাপে অসম চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানলৈ ৭৬ গৰাকী জন্মগত হৃদৰোগত (চিএইচডি) আক্ৰান্ত ৰোগীক প্ৰেৰণ কৰিছে ।
তেওঁ কয়, "আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে অসম চৰকাৰৰ হৈ আমি ৭৬ গৰাকী চিএইচডি ৰোগীক বিভিন্ন চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ- যেনে কলকাতা আৰু বেংগালুৰুক নাৰায়ণা হাস্পতাল, মুম্বাই আদি ।" তেওঁ লগতে কয় যে ২০১০ চনৰ ১ জুলাইৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী চলি আছে, যাৰ অধীনত ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ শিশুৱে বিনামূলীয়া চিকিৎসা লাভ কৰিছে ।"
তেওঁ কয়, "অসম চৰকাৰে ২০১০ চনৰ ১ জুলাইৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ পিছৰে পৰা আমি এতিয়ালৈকে ১৪,৭২৬ গৰাকী ৰোগীক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছো আৰু সুস্থ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক ঘূৰাই আনিছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব । কিন্তু আজি মোদীজীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিনৰ বিশেষ অনুষ্ঠান; আমি আমাৰ শিশুসকলক চিকিৎসাৰ বাবে বাহিৰলৈ পঠিয়াইছো । ই অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ভাল সন্মান ।"
জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক ডাঃ দেৱজিৎ চৌধুৰীয়েও কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উপলক্ষে এই কাৰ্যসূচী অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ অংশ ।
তেওঁ কয়, "ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৭৬ সংখ্যক জন্মদিনত অসম চৰকাৰে জন্মগত হৃদৰোগৰ বাবে বিনামূলীয়া চিকিৎসা কাৰ্যসূচীৰ অধীনত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । আজি আমি ৭৬ গৰাকী ৰোগীক চিনাক্ত কৰি জন্মগত হৃদৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছো ।"
এই পদক্ষেপ ২০১০ চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু আজিলৈকে আমি ১৪,৫০০ ৰো অধিক ৰোগীক প্ৰেৰণ কৰিছো আৰু তেওঁলোকৰ চিকিৎসা সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হৈছে । গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে ২০১৫ তকৈ অধিক দল প্ৰেৰণ কৰিছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই আঁচনি অনুসৰি প্ৰতিগৰাকী ৰোগীৰ সৈতে এজন অভিভাৱকো যাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণ, খাদ্য আৰু বাকী সকলো খৰচ সম্পূৰ্ণৰূপে অসম চৰকাৰে বহন কৰে ।"
ডাঃ চৌধুৰীয়ে এই পদক্ষেপৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ কয়, "এই পদক্ষেপৰ বাবে আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অভিনন্দন জনাব লাগিব আৰু সামগ্ৰিকভাৱে আমি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীকো অভিনন্দন জনাব লাগিব যে তেওঁ হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাত ভুগি থকা প্ৰতিটো শিশুৰ বাবে এনে পদক্ষেপৰ কল্পনা কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক :
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জন্মদিন : ৰাজনৈতিক বাদানুবাদ পাহৰি বিৰোধী নেতৃত্বৰ শুভেচ্ছা