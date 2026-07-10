অসমৰ MSME বিপ্লৱে শক্তি প্ৰদান কৰিছে চাকৰি, উদ্যোগ আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশক : জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা

অসমৰ MSME বিপ্লৱে শক্তি প্ৰদান কৰিছে চাকৰি, উদ্যোগ আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশক : জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা
অসমত পঞ্জীয়নভুক্ত ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ (MSME)ৰ সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইছে, ৰাজ্যখনত এতিয়া বিভিন্ন খণ্ডৰ ১৭.২৯ লাখ পঞ্জীয়নভুক্ত ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ আছে ।
Published : July 10, 2026 at 11:11 AM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ খণ্ডই ৰাজ্যৰ বিকাশত শক্তি প্ৰদান কৰা বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে দাবী কৰিছে৷ বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
উল্লেখ্য ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে বিগত সময়ছোৱাত চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণে সাহায্য আগবঢ়াই আহিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান, জীৱন প্ৰেৰণা অভিযান আদিৰ জৰিয়তে পুঁজি যোগান ধৰি ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷
*Positive headline of the day*— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) July 10, 2026
Assam's MSME Revolution is Powering Jobs, Enterprise and Economic Growth
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has said that Assam has witnessed a manifold rise in registered Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) over the past few years,…
পোষ্টটোত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কয়, ‘‘অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে বিগত কিছু বছৰত অসমত পঞ্জীয়নভুক্ত ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ (MSME)ৰ সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইছে, ৰাজ্যখনত এতিয়া বিভিন্ন খণ্ডৰ ১৭.২৯ লাখ পঞ্জীয়নভুক্ত ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ আছে । তেওঁ কয় যে প্ৰতিটো নতুন উদ্যোগেই হৈছে চাকৰি, সুযোগ আৰু অধিক শান্তিপূৰ্ণ, সমৃদ্ধিশালী আৰু সুস্থিৰ অসমৰ বিনিয়োগ, যিয়ে ৰাজ্যখনৰ ত্বৰান্বিত অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তনক প্ৰতিফলিত কৰে ।
আমি স্বাৱলম্বী আৰু উদ্যোগিকভাৱে সজীৱ অসম গঢ়াৰ দিশত কাম কৰাৰ সময়ত উদ্যোগীসকলে লাভৱান হ’ব পৰাকৈ আৰু ব্যৱসায়ীসকলে আত্মবিশ্বাসেৰে বৃদ্ধি পাব পৰাকৈ এক পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়ি তোলাত আমাৰ মনোযোগ অব্যাহত আছে । মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আমি ব্যৱসায় অনুকূল নীতি, উন্নত আন্তঃগাঁথনি, বিত্তৰ সহজ সুবিধা আৰু উন্নত বজাৰৰ সুযোগৰ জৰিয়তে এমএছএমই খণ্ডক শক্তিশালী কৰি তুলিছোঁ ।
অসমৰ অৰ্থনীতিৰ মেৰুদণ্ড হিচাপে ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, নিয়োগক পৰিচালিত কৰিছে, স্থানীয় উৎপাদনক প্ৰসাৰিত কৰিছে আৰু চহৰ আৰু গ্ৰাম্য উভয় অঞ্চলতে উদ্ভাৱনক উৎসাহিত কৰিছে । পৰম্পৰাগত উদ্যোগ আৰু হাতৰ তাঁতশালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, পৰ্যটন, সেৱা আৰু উদীয়মান উৎপাদন খণ্ডলৈকে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহে সৰ্বাংগীন অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত সহায় কৰাৰ লগতে বৃদ্ধিৰ নতুন পথ সৃষ্টি কৰিছে ।
আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে প্ৰতিটো সফল উদ্যোগে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰে আৰু অগণন পৰিয়ালৰ বাবে সুযোগৰ সৃষ্টি কৰে । অৰ্ধপৰিবাহী, নবীকৰণযোগ্য শক্তি, লজিষ্টিক আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ বিনিয়োগৰ সমান্তৰালভাৱে ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগৰ অবিৰত সম্প্ৰসাৰণে অসমৰ উদ্যোগিক পৰিৱেশৰ বৈচিত্ৰতা সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিছে আৰু ৰাজ্যখনক উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ অন্যতম আশাব্যঞ্জক বিনিয়োগৰ গন্তব্যস্থান হিচাপে স্থান দিছে ।
আমাৰ দৃষ্টিভংগী হৈছে এক শক্তিশালী উদ্যোগী পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়ি তোলা য’ত স্থানীয় প্ৰতিভা, উদ্ভাৱন আৰু উদ্যোগ দীৰ্ঘম্যাদী সমৃদ্ধিৰ ইঞ্জিন হৈ পৰে । ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়, ষ্টাৰ্টআপ আৰু প্ৰথম প্ৰজন্মৰ উদ্যোগীসকলক সহায় কৰি আমি আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলক চাকৰি বিচৰাতকৈ চাকৰি সৃষ্টিকাৰী হ’বলৈ শক্তিশালী কৰাৰ লগতে বহনক্ষম অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে এক শক্তিশালী ভেটি গঢ়ি তুলিছোঁ ।
১৭.২৯ লাখ পঞ্জীয়নভুক্ত এম এছ এম ইলৈ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিয়ে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি উদ্যোগীসকলৰ আস্থা প্ৰতিফলিত কৰিছে । আমি উদ্যোগক লালন-পালন কৰি, উদ্যোগক শক্তিশালী কৰি নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ লগে লগে আমি এনে এখন অৰ্থনীতি গঢ়ি তুলিছো যি অধিক স্থিতিস্থাপক, সৰ্বাংগীন আৰু অসমৰ বৃদ্ধিৰ কাহিনীৰ পৰৱৰ্তী অধ্যায়ৰ নেতৃত্ব দিবলৈ প্ৰস্তুত ।’’
লগতে পঢ়ক: ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নাই চৰকাৰৰ ওচৰত : সদনত মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগু