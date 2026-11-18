১৫ সহস্ৰাধিক শিল্পীয়ে কাৰ্বি লোকনৃত্য নিমছো কেৰুং প্ৰদৰ্শন কৰি ৰচিলে অভিলেখ
কাৰ্বি আংলং দিৱস উপলক্ষে ডিফুত ১৫ হাজাৰৰো অধিক শিল্পীৰ দ্বাৰা নিমছো কেৰুং প্ৰদৰ্শন । উৎফুল্লিত মুখ্যমন্ত্ৰী, কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসন ।
By ANI
Published : November 18, 2026 at 1:03 PM IST
ডিফু : পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ ৭৫ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি মঙলবাৰে কাৰ্বি আংলং দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় । এই বিশেষ দিনটোতে জিলাখনৰ একাংশ স্থানীয় শিল্পীয়ে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িলে ।
ডিফুৰ কেএএছএ ষ্টেডিয়ামত ১৫ হাজাৰৰো অধিক শিল্পীয়ে একেলগে কাৰ্বি লোকনৃত্য নিমছো কেৰুং প্ৰদৰ্শন কৰি গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ জৰিয়তে পৰম্পৰাগত কাৰ্বি লোকনৃত্যক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
#WATCH | Diphu, Assam: Karbi Anglong has created history as the traditional Karbi folk dance Nimso Kerung sets a Guinness World Record. More than 15,000 dancers performed together. https://t.co/Hx5dUuCVzR— ANI (@ANI) November 17, 2026
অনুষ্ঠানত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আৰু সম্প্ৰদায়ৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰি অঞ্চলটোৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বৈচিত্ৰ্য আৰু ঐক্যৰ মনোভাৱক প্ৰদৰ্শন কৰি সমন্বয়ৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে ।
গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া স্বপ্নীল ডাংগাৰিকৰে এই অনুষ্ঠানক শিল্প, সংস্কৃতি আৰু সম্প্ৰদায়ৰ উল্লেখযোগ্য উদযাপন বুলি অভিহিত কৰি ব্যাপক অংশগ্ৰহণ আৰু শিল্পীসকলৰ উৎসাহক প্ৰশংসা কৰে ।
ডাংগাৰিকাৰে কয়, "ইয়াত ভিৰ চাওক । তেওঁলোকে নাচি থকা আৰু উদযাপন কৰা চাই মই আনন্দিত হৈছিলোঁ । গতিকে মই ভাবো যে মই ইয়ালৈ আকৌ আহি এইবোৰ আৰু চাব বিচাৰিম ।"
বিভিন্ন সম্প্ৰদায় বিশেষকৈ নৱ প্ৰজন্মৰ অংশগ্ৰহণৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ কয়, "মই ক'ম যে এয়া এক আচৰিত প্ৰদৰ্শন কাৰণ ইমানবোৰ ভিন্ন সম্প্ৰদায়ে একত্ৰিত হৈ এনে সমন্বয়ৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰি আছে । ইয়াৰ দ্বাৰা ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ ঐক্য আৰু একতা দেখা যায় । ইয়াৰ বহু যুৱকে পৰম্পৰাগত শিল্পক উদযাপন কৰিছে । গতিকে এইটো এনেকুৱা এটা কথা যিটো আমি খুব কমেইহে চাবলৈ পাওঁ । গতিকে মই ভাবো যে এইটো আছিল শিল্প, সংস্কৃতি আৰু সম্প্ৰদায়ৰ এক কল্পনাতীত প্ৰদৰ্শন ।"
CM Dr. @himantabiswa announced ₹25,000 in financial assistance to each of the 15,000 artistes who performed the traditional ‘Nimso Kerung’ folk dance, setting a Guinness World Record. 📍Karbi Anglong https://t.co/mpDVMQwvNG— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) November 17, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও কাৰ্বি আংলং দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । তেওঁ এক্সৰ এটা পোষ্টত এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰশংসা কৰি লিখিছে, "কাৰ্বি আংলঙৰ ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু কি যে উদযাপন হৈ গ'ল ! ১৫ হাজাৰৰো অধিক শিল্পীয়ে কাৰ্বি সংস্কৃতিক বিশ্বৰ আগত চিনাকি কৰাই দিছে । কাৰ্বি আংলঙৰ মোৰ সকলো ভাই-ভনীলৈ আৰু বছৰ বছৰ ধৰি নিমছো কেৰুঙক জীয়াই ৰখা পৰিয়াল আৰু শিক্ষকসকললৈ আন্তৰিক অভিনন্দন ।"
CM Dr. @himantabiswa attended the Grand Platinum Jubilee celebrations marking 75 years of Karbi Anglong district at Taralangso, Diphu and released a commemorative souvenir. The CM witnessed the sacred ‘Bongkrok Arnam Kepu’ prayer offered by 2,000 traditional Karbi priests (Kurusa), ceremonially handed over appointment letters to 702 teachers under KAAC and felicitated the globally acclaimed Karbi Cultural Society folk dance troupe.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) November 17, 2026
বিশ্ব অভিলেখ গঢ়া এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা শিল্পীসকলক এককালীন অনুদান হিচাপে ২৫ হাজাৰকৈ টকা দিয়াৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে ।
🏆 HISTORY MADE! A PROUD MOMENT FOR KARBI ANGLONG! What a historic and unforgettable day for all of us! On the grand occasion of the 75th Karbi Anglong Day, we have successfully achieved a Guinness World Records, with 15,000 dancers coming together to perform our traditional Karbi folk dance at KASA Stadium, Diphu! What makes this achievement even more meaningful is the participation of our brothers and sisters from different tribes and communities, dancing together in a beautiful demonstration of unity, harmony and mutual respect. This is not just a world record. It is a celebration of our rich cultural heritage and the collective strength of our people. My heartfelt congratulations and gratitude to every dancer, instructor, organiser, volunteer and everyone who worked tirelessly to make this historic achievement possible. This record belongs to every one of us. Together, we have made Karbi Anglong proud! ❤️ #GuinnessWorldRecord #KarbiAnglongDay #15000Dancers #KarbiCulture #UnityInDiversity #HistoricAchievement #Diphu— Tuliram Ronghang (@TuliramRonghang) November 17, 2026
ইফালে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা বিধায়ক তুলিৰাম ৰংহাঙেও এক্সৰ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে এই সাফল্যৰ কথা ঘোষণা কৰি ইয়াক অঞ্চলটোৰ বাবে গৌৰৱময় আৰু ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত বুলি অভিহিত কৰে ।
তেওঁ লিখিছে, "ইতিহাস ৰচিলে ! কাৰ্বি আংলঙৰ বাবে এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত ! আমাৰ সকলোৰে বাবে কি ঐতিহাসিক আৰু অবিস্মৰণীয় দিন ! ৭৫ সংখ্যক কাৰ্বি আংলং দিৱস উপলক্ষে আমি সফলতাৰে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছো, ১৫ হাজাৰ নৃত্যশিল্পীয়ে একত্ৰিত হৈ ডিফুৰ কেএএছএ ষ্টেডিয়ামত আমাৰ পৰম্পৰাগত কাৰ্বি লোকনৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে !"
বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আৰু সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ অংশগ্ৰহণে এই কৃতিত্বক বিশেষভাৱে অৰ্থপূৰ্ণ কৰি তোলাৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰংহাঙে তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনক ঐক্য, সম্প্ৰীতি আৰু পাৰস্পৰিক সন্মানৰ প্ৰদৰ্শন বুলি অভিহিত কৰে ।
তেওঁ লগতে লিখিছে, "এয়া কেৱল বিশ্ব অভিলেখ নহয় । আমাৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু আমাৰ জনসাধাৰণৰ সামূহিক শক্তিৰ উদযাপন ।" তেওঁ অনুষ্ঠানটোত অৰিহণা যোগোৱা নৃত্যশিল্পী, প্ৰশিক্ষক, আয়োজক আৰু স্বেচ্ছাসেৱকসকলক অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
তেওঁ লিখিছে, "এই ঐতিহাসিক কৃতিত্ব সম্ভৱপৰ কৰি তোলাৰ বাবে অক্লান্তভাৱে কাম কৰা প্ৰতিগৰাকী নৃত্যশিল্পী, প্ৰশিক্ষক, আয়োজক, স্বেচ্ছাসেৱক আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিলৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু কৃতজ্ঞতা । এই অভিলেখ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে । আমি একেলগে কাৰ্বি আংলঙক গৌৰৱান্বিত কৰিছো !"
লগতে পঢ়ক :
অসমে লাভ কৰিব দ্বিতীয়খন সৈনিক বিদ্যালয়; কাৰ্বি আংলঙত শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ