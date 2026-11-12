প্ৰকাশ পালে অসমৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা; কিমান ভোটাৰৰ নাম সোমাল, কিমান বাদ পৰিল ?
বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ । ১২ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব ওজৰ-আপত্তি দাখিল ।
By PTI
Published : November 12, 2026 at 8:38 PM IST
গুৱাহাটী : অসমত বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী (এছএছআৰ) ২০২৭ৰ অধীনত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । নতুনকৈ প্ৰকাশিত খচৰা ভোটাৰ তালিকাত ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় ২.৫২ কোটি ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । চলিত বৰ্ষৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এছআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত প্ৰকাশিত ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত এইবাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় ২.১৯ লাখ বেছি দেখা গৈছে ।
অসমৰ মুখ্য নির্বাচনী বিষয়াৰ কার্যালয়ে প্রকাশ কৰা খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ৰাজ্যত মুঠ ভোটাৰ ২,৫১,৭৬,৯১০ গৰাকী আছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ১,২৫,৮৭,৬৫০ জন পুৰুষ, ১,২৫,৮৮,৯৩৯ গৰাকী মহিলা আৰু ৩২১ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ।
চলিত বৰ্ষৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশিত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ২,৪৯,৫৮,১৩৯ গৰাকী । সেই সময়ত খচৰা তালিকাৰ পৰা ২.৪৩ লাখৰো অধিক ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছিল ।
যুটীয়া মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই এক বিবৃতিত কয়, ‘‘নিৰন্তৰ সংশোধন প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত নতুনকৈ ৪,১২,৩৪৪ গৰাকী ভোটাৰৰ নাম তালিকাত সংযোজন কৰা হয় । ইয়াৰ বিপৰীতে বিভিন্ন কাৰণত ১,৯৩,৫৭৩ গৰাকী ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হয় । ফলত খচৰা ভোটাৰ তালিকাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,১৮,৭৭১ গৰাকী বৃদ্ধি পায় ।’’
তদুপৰি খচৰা ভোটাৰ তালিকাত ২,০৫,৯৬২ গৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰ, ১৮-১৯ বছৰ বয়সৰ ২,৮৭,২৩৩ গৰাকী যুৱ ভোটাৰ আৰু ৮৫ বছৰ বা তাতকৈ অধিক বয়সৰ ১,২২,১৯৮ গৰাকী ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । এই তালিকাত ৬৩,২৩৭ গৰাকী সেৱা ভোটাৰ আৰু ৬ গৰাকী বহিঃৰাষ্ট্ৰত থকা ভোটাৰো অন্তর্ভুক্ত আছে ।
আনহাতে ৰাজ্যখনত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ৩১,৫১৬ টা । প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত গড়ে ৭৯৯ গৰাকী ভোটাৰ আছে । বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ ভিতৰত ৫১ দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত সর্বাধিক ৩,২৫,৭৪৬ গৰাকী ভোটাৰ থকাৰ বিপৰীতে ১১২-আমৰি (জনজাতি) বিধানসভা সমষ্টিত সর্বনিম্ন ১,০১,৫০৯ গৰাকী ভোটাৰ আছে । ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যাৰ দিশৰ পৰা ১১-মানকাচৰ বিধানসভা সমষ্টিত সর্বাধিক ৪০২ টা ভোটকেন্দ্ৰ থকাৰ বিপৰীতে ২-দোতমা (জনজাতি) বিধানসভা সমষ্টিত সর্বনিম্ন ১৪৭ টা ভোটকেন্দ্র আছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী ২০২৭ৰ অধীনত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাটো ভোটাৰ তালিকা সংশোধন প্রক্ৰিয়াৰ এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি । ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া সময়সূচী আৰু নিৰ্দেশনা অনুসৰি দাবী আৰু আপত্তি দাখিলৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন নোহোৱালৈকে এই খচৰা ভোটাৰ তালিকা চূড়ান্ত বুলি গণ্য কৰা নহ'ব ।
সকলো যোগ্য নাগৰিককে খচৰা ভোটাৰ তালিকাত নিজৰ নাম আৰু অন্যান্য তথ্যসমূহ পৰীক্ষা কৰি সেইবোৰৰ শুদ্ধতা নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । www.ceoassam.nic.in ৱেবছাইটৰ পৰা খচৰা ভোটাৰ তালিকা ডাউনলোড কৰি নিজৰ নাম বা তথ্যসমূহ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব ।
প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নাগৰিকসকলে ১২ নৱেম্বৰ পৰা ১১ ডিচেম্বৰলৈ নিৰ্ধাৰিত পদ্ধতি অনুসৰি দাবী আৰু আপত্তি দাখিল কৰিব পাৰিব । উল্লেখ্য যে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা ২০২৭ চনৰ ৪ জানুৱাৰীত প্ৰকাশ কৰাৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ভোটাৰ তালিকাৰ এক শুদ্ধ, সৰ্বাংগীন আৰু ত্রুটিমুক্ত সংস্কৰণ প্ৰস্তুত কৰাৰ স্বাৰ্থত ভোটাৰ তালিকা সংশোধন প্ৰক্ৰিয়াত সক্রিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ মুখ্য নির্বাচনী বিষয়াই সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাইছে ।
The Draft Electoral Roll for SSR 2027 was published across districts of Assam today, marking another step towards a transparent and inclusive electoral process. Eligible voters are encouraged to verify their details and submit claims or objections, if any, from 12 November to 11 December 2026. #assamssr2027— ceoassam (@ceoassam62029) November 12, 2026
কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ভোটাৰৰ সংখ্যা কিমান ?
জিলাই জিলাই বৃহস্পতিবাৰে খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় । সেই অনুসৰি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰো খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পায় । জিলাখনৰ ৫ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১০,৬১,৩৫২ গৰাকী ।
এই সন্দৰ্ভত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আয়ুক্ত স্বপ্নীল পালে বৃহস্পতিবাৰে আয়ুক্ত সভাকক্ষত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । সেই অনুসৰি মহানগৰ জিলাত নাম অন্তভুৰ্ক্ত হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা ১০,৬১,৩৫২ গৰাকী ৷ ইয়াৰে ৫,১০,৩৭০ জন পুৰুষ হোৱাৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৫,৫০,৯৫০ গৰাকী । তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৩২ গৰাকী । আনহাতে জিলাখনত মুঠ ভোটকেন্দ্র সংখ্যা ১,২১৮ টা ।
The Draft Electoral Roll for the Special Summary Revision (SSR) 2027 has been published in Assam. Citizens can now access and download the draft electoral roll from the official website of the Chief Electoral Officer, Assam: https://t.co/T9DxccKLxh. Check your name and verify your details to ensure an accurate and updated electoral roll. #assamssr2027— ceoassam (@ceoassam62029) November 12, 2026
কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সমষ্টি ভিত্তিত ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যা -
- দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টি : মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা ২,৪৬,৩৬৭ টা । ইয়াৰে ১,১৮,৪৯৮ জন পুৰুষ আৰু ১,২৭,৮৫৭ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ সংখ্যা ১২ গৰাকী । দিছপুৰ সমষ্টিত মুঠ ভোটকেন্দ্র হ'ল ২৭২ টা ।
- নিউ গুৱাহাটী সমষ্টি : মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৯২,৭৭৫ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষৰ সংখ্যা ১,০৬,৬২১ জন আৰু মহিলাৰ সংখ্যা ১,১৩,০০৮ গৰাকী । তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৫ গৰাকী । সমষ্টিটোত মুঠ ভোট কেন্দ্রৰ সংখ্যা ২১৯ টা ।
- মধ্য গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টি : মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৯৩,৪৪২ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষৰ সংখ্যা ৯৪,৭৮১ জন আৰু মহিলাৰ সংখ্যা ৯৮,৭৫৯ গৰাকী । তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২ গৰাকী । সমষ্টিটোত মুঠ ভোটকেন্দ্র সংখ্যা ২১৮ টা ।
- জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টি : মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,১৯,৬৩৫ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষৰ সংখ্যা ৯৮,৭৫২ জন আৰু মহিলাৰ সংখ্যা ১,১০,৩৭৪ গৰাকী । তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৭ গৰাকী । সমষ্টিত মুঠ ভোট কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা ২৪৭ টা ।
- ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি : মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল ২,১৯,৬৩৫ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষৰ সংখ্যা ১,০৬,৬২১ জন আৰু মহিলাৰ সংখ্যা ১,১৩০০৮ গৰাকী । আনহাতে তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৬ গৰাকী । সমষ্টিটোত মুঠ ভোট কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা ২৬২ টা ।
উল্লেখ্য যে অসমত নিৰ্বাচন আয়োগে এছআইআৰৰ পৰিৱৰ্তে এছআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ভোটাৰ তালিকা সংশোধন কৰিছিল । দেশৰ কোনো এখন ৰাজ্যত ইয়াৰ পূৰ্বে এই প্ৰক্ৰিয়াৰে ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধন কৰা হোৱা নাছিল । অসমৰ ক্ষেত্ৰত নাগৰিকত্ব সম্পৰ্কীয় বিশেষ সাংবিধানিক আৰু আইনী ব্যৱস্থাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বিশেষ পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :
ভোটাৰৰ নাম খচৰা তালিকাত নাথাকিলে পুনঃ আবেদন কৰি নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে : নিৰ্বাচন আয়োগ