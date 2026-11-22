দলং-ৰে’লপথৰ পৰা মেডিকেল কলেজলৈ: বিগত এটা দশকত অসমৰ উন্নয়নৰ ছবি দাঙি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
বিগত এটা দশকত অসমৰ যোগাযোগ, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ আন্তঃগাঁথনি দ্ৰুতগতিত বিকশিত হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিলেও বিদ্যুৎ আৰু স্বাস্থ্যসেৱাত প্ৰত্যাহ্বান আছে ।
Published : November 22, 2026 at 12:15 PM IST
গুৱাহাটী : বিগত এটা দশকত বিশেষকৈ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ৰাজ্যখনৰ আন্তঃগাঁথনি যথেষ্ট উন্নত হৈছে । শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰযুক্তি খণ্ডলৈ সকলো ক্ষেত্রতে ৰাজ্যখনৰ আন্তঃগাঁথনিয়ে নতুন ৰূপ লাভ কৰিছে । এই কথা আমি কোৱা নাই । পৰিসংখ্যাই দিয়া এই তথ্য আগবঢ়াইছে খোদ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
এটা সময়ত হিংসা, অশান্তি, অনিশ্চয়তাৰ মাজত ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ পৰিছিল । কিন্তু বিগত এটা দশকত ৰাজ্যখনে প্ৰগতিৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে । সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰেই আভাস দাঙি ধৰে । মুখ্যমন্ত্রীৰ দৃষ্টিত বিগত এটা দশক অসমৰ বাবে ৰূপান্তৰৰ দশক আছিল । বছৰ বছৰ ধৰি অশান্তি, অনিশ্চয়তা আৰু স্থবিৰতাৰ পাছত অসমে প্ৰগতিৰ গতি লাভ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই গতি অব্যাহত থাকিব আৰু এয়া মাত্র আৰম্ভণিহে বুলি সদৰী কৰিছে ।
As I have said time and again, the last 10 years has been a decade of transformation for Assam. After years of unrest, uncertainty and growth stagnation, Assam has found its mojo and we are not stopping anytime soon. This is just the beginning.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 19, 2026
মুখ্যমন্ত্রীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি অসমৰ আধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰ বহুখিনি ২০১৬ চনৰ পিছত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ৰাজ্যখনত শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰে'লপথৰ বিদ্যুতকৰণ হৈছে । বিগত এটা দশকত ৰাজ্যত ২৫৯০ কিলোমিটাৰ বৈদ্যুতিক ৰে'লপথ হৈছে । সেইদৰে ৰাজ্যখনত সৌৰ শক্তি হৈছে ৮৯৩ মেগাৱাট । আনহাতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা ৬ খনৰ পৰা ১৪ খনলৈ বৃদ্ধি হৈছে ।
ইফালে অত্যাধুনিক ৰূপ লাভ কৰা গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ যাত্রীৰ ক্ষমতা বছৰি ৩৪ লাখৰ পৰা ১ কোটি ৩১ লাখলৈ বৃদ্ধি পাইছে । তদুপৰি পলিটেকনিকত আসনৰ সংখ্যা ১৫৪৫ খনৰ পৰা ৪৩৮৫ লৈ বৃদ্ধি হৈছে । সেইদৰে এমবিবিএছৰ আসনৰ সংখ্যা ৭২৬ খনৰ পৰা ১৯৭৫ খনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । চৰকাৰী পলিটেকনিকৰ সংখ্যা ১০ খনৰ পৰা ২৬ খনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্র নদীৰ ওপৰত দলঙৰ সংখ্যা ৩ খনৰ পৰা ৭ খনলৈ বৃদ্ধি হৈছে । প্ৰধানমন্ত্রী গ্ৰাম্য চড়ক যোজনাৰ অধীনত ৰাজ্যত ৩২২১২ কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । পূৰ্বতে ইয়াৰ পৰিমাণ আছিল ১,৫১,৭৭৭ কিলোমিটাৰ । একেদৰে চৰকাৰী অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা বিগত এটা দশকত ৪ খনৰ পৰা ৭ খনলৈ বৃদ্ধি হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্রীৰ এই তথ্যই বিগত এটা দশকত ৰাজ্যখনৰ আন্তঃগাঁথনি যথেষ্ট শক্তিশালী হোৱাৰ দিশটোকে সূচাইছে । আন্তঃগাঁথনি উন্নত হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যখনে নিশ্চিতভাৱে প্ৰগতিৰ পথত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে সৌৰশক্তিৰ ক্ষেত্রত বিভিন্ন প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিলেও অসম বিদ্যুতৰ ক্ষেত্রত এতিয়াও বহু পিছ পৰি আছে । অসমত চাহিদা অনুপাতে বিদ্যুতৰ উৎপাদন তেনেই নগণ্য । অসমত 'পিক আৱাৰ'ত বিদ্যুতৰ চাহিদা হৈছে ২,৮০৯ মেগাৱাট । সেইদৰে 'অফ পিক আৱাৰ'ত বিদ্যুতৰ চাহিদা হৈছে ২,১১৭ মেগাৱাট । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অসমৰ নিজা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হৈছে মাত্র ৪২০ মেগাৱাট ।
যাৰ বাবে বিদ্যুতৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ বাহিৰা উৎসৰ পৰা অধিক দামত বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয় । বিদ্যুতৰ এই নাটনি দূৰ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে সৌৰ শক্তি উৎপাদনত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বহুকেইটা প্ৰকল্প হাতত লৈছে । অসম চৰকাৰে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ৩৫০০ মেগাৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।
ইফালে স্বাস্থ্য আৰু শৈক্ষিক দিশত বহুখিনি আন্তঃগাঁথনি কৰা হৈছে যদিও বাস্তৱত ইয়াৰ সুফল পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । বৃহৎ বৃহৎ নিৰ্মাণকাৰ্য হৈছে যদিও সাধাৰণ জনতা সেইধৰণে উপকৃত হোৱা নাই । চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে যদিও বাস্তৱত সাধাৰণ জনতাই উন্নত চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।
অৱশ্যে ৰাজ্যখনৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা পূৰ্বৰ তুলনাত বহুখিনি উন্নত হৈছে । যাৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ সাধন হৈছে । এক কথাত আন্তঃগাঁথনিয়ে ৰাজ্যখনৰ প্ৰগতিত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে যদিও এতিয়াও কৰণীয় বহু আছে ।