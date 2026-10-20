অভয়াপুৰীত ২০৪ বছৰৰ পাছত পুনৰ আৱিষ্কাৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ

অভয়াপুৰীত ২০৪ বছৰৰ পাছত পুনৰ আৱিষ্কাৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ
অভয়াপুৰীত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগৰ গৱেষক মানস বৰুৱা আৰু নীলাক্ষি দেৱীয়ে এই উদ্ভিদবিধ পুনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে ।
Published : October 20, 2026 at 3:07 PM IST
গুৱাহাটী : হাবি-বনানি, পাহাৰ-পৰ্বতে আৱৰি ৰখা প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি অসম । অসমৰ আছে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ মেটমৰা ভঁৰাল । বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ভিতৰত অসম উদ্ভিদ বৈচিত্ৰ্যতো অতি চহকী ।
ৰাজ্যখনত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ-লতিকাৰ লগতে বিৰল প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদেও এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য বহন কৰি আছে । বিশেষকৈ উদ্ভিদ ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত অসম ভূমি অনন্য । ইয়াৰ উপৰি নিতৌ নতুন নতুন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ আৱিষ্কাৰ হৈ আছে ।
এই উদ্ভিদ ঐতিহ্যত এইবাৰ সংযোগ হৈছে আন এক বিৰল উদ্ভিদ প্ৰজাতি । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা গৱেষক দলে দুশ বছৰতকৈও অধিক সময় পিছত পুনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে এক বিৰল প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ । বঙাইগাঁও জিলাত পুনৰ আৱিষ্কাৰ হৈছে এইবিধ বিৰল প্ৰজাতিৰ ফুল । এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।
Positive Headline of the Day! Assam’s Botanical Heritage Makes History as Rare Plant Is Rediscovered After 204 Years.. Assam has added another remarkable chapter to its natural heritage, as researchers from Gauhati University have confirmed the rediscovery of a rare flowering shrub, Ardisia colorata, in Bongaigaon district after more than two centuries. The finding, made in the Abhaypuri area, marks the first confirmed recollection of the species from India in approximately 204 years and resolves a long-standing botanical mystery. The discovery emerged from botanical surveys conducted across Assam between 2020 and 2025. Researchers Manash Baruah and Nilakshee Devi from Gauhati University’s Department of Botany carefully examined the plant’s flowers, leaves and historical descriptions to distinguish it from a closely related species. Their findings, published in the botanical journal Feddes Repertorium, also clarify scientific naming confusion that had persisted for generations. First described by British horticulturist George Loddiges in 1821, Ardisia colorata had largely disappeared from Indian botanical literature. The researchers documented just 12 plants at the Abhaypuri locality, highlighting both the scientific significance of the rediscovery and the importance of protecting its natural habitat. The evergreen shrub grows in shady, humid forest environments and produces pink, reddish or purplish flowers. This discovery reminds us that Assam’s forests still hold valuable natural treasures waiting to be recognised and understood. By supporting botanical research, protecting undisturbed forest habitats and documenting our plant diversity, we can strengthen conservation efforts and safeguard species that might otherwise remain overlooked. Our natural heritage is not limited to the wildlife we see every day. Even a little-known flowering plant can carry centuries of scientific history and ecological value. The rediscovery of Ardisia colorata is a proud moment for Assam’s research community and a reminder that every forest holds stories worth preserving for future generations. #JayantaMallabaruah— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) October 20, 2026
এটা X পোষ্টত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই এই সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰি লিখিছে, "অসমে নিজৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যত আন এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় সংযোজন কৰিছে । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে দুটা শতিকাতকৈও অধিক সময়ৰ পাছত বঙাইগাঁও জিলাত এবিধ আপুৰুগীয়া ফুলৰ গছ আৰ্দিছিয়া ক’ল’ৰাটা (Ardisia colorata) পুনৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে । অভয়াপুৰী অঞ্চলত কৰা এই আৱিষ্কাৰে প্ৰায় ২০৪ বছৰৰ ভিতৰত ভাৰতৰ পৰা এই প্ৰজাতিটোৰ প্ৰথম নিশ্চিত উপস্থিতি আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া উদ্ভিদবিজ্ঞানৰ ৰহস্যৰ সমাধান কৰিছে ।"
২০২০ চনৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ভিতৰত সমগ্ৰ অসমত কৰা উদ্ভিদবিজ্ঞানৰ জৰীপৰ সময়ত এই উদ্ভিদ প্ৰজাতিৰ আৱিষ্কাৰৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ।
পোষ্টটোত তেওঁ লগতে লিখিছে, "গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগৰ গৱেষক মানস বৰুৱা আৰু নীলাক্ষি দেৱীয়ে উদ্ভিদবিধৰ ফুল, পাত আৰু ঐতিহাসিক বিৱৰণ ভালদৰে পৰীক্ষা কৰি ইয়াক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কীয় প্ৰজাতিৰ পৰা পৃথক কৰি উলিয়াইছে । উদ্ভিদবিজ্ঞানৰ আলোচনী ফেডেছ ৰেপাৰ্টৰিয়ামত প্ৰকাশিত তেওঁলোকৰ এই তথ্যই প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি অহা বৈজ্ঞানিক নামকৰণৰ বিভ্ৰান্তিকো স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।"
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ১৮২১ চনত ব্ৰিটিছ উদ্যানশস্যবিদ জৰ্জ লডিজেছে প্ৰথম উল্লেখ কৰা আৰ্ডিচিয়া ক’ল’ৰাটা ভাৰতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানৰ ইতিহাসৰ পৰা প্ৰায় নোহোৱা হৈ গৈছিল ।
গৱেষকসকলে অভয়াপুৰীৰ স্থানীয় অঞ্চলত মাত্ৰ ১২ ডাল এনে উদ্ভিদৰ তথ্য উদ্ধাৰ কৰি ইয়াৰ পুনৰ আৱিষ্কাৰৰ বৈজ্ঞানিক তাৎপৰ্য আৰু ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থান সুৰক্ষিত কৰাৰ গুৰুত্ব দুয়োটা বিষয়কে উদ্ভাসিত কৰি তুলিছে । এই চিৰসেউজ জোপোহা উদ্ভিদবিধ ছায়াময়, আৰ্দ্ৰ অৰণ্যৰ পৰিৱেশত গজে আৰু ইয়াৰ ফুলৰ ৰং গোলাপী, ৰঙা বা বেঙুনীয়া ৰঙৰ ।
অসমৰ অৰণ্য বিৰল উদ্ভিদৰ বাসস্থান বুলি উল্লেখ কৰি বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে লিখিছে, "এই আৱিষ্কাৰে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে অসমৰ অৰণ্যত এতিয়াও চিনি পোৱা আৰু বুজিবৰ বাবে অপেক্ষাৰত মূল্যৱান প্ৰাকৃতিক সম্পদ আছে । উদ্ভিদবিজ্ঞানৰ গৱেষণাক সমৰ্থন কৰি, অবিক্ষিপ্ত বনাঞ্চলৰ বাসস্থান সুৰক্ষিত কৰি আৰু আমাৰ উদ্ভিদৰ বৈচিত্ৰ্যৰ নথিভুক্ত কৰি আমি সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ । ইয়াৰ দ্বাৰা অৱহেলিত হৈ থাকিব পৰা প্ৰজাতিসমূহক সুৰক্ষা দিব পাৰোঁ ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "আমাৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য কেৱল আমি প্ৰতিদিনে দেখা বন্যপ্ৰাণীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় । আনকি কম পৰিচিত ফুলৰ উদ্ভিদেও শতিকাজুৰি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস আৰু পৰিৱেশগত বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰে । আৰ্দিছিয়া ক’ল’ৰাটাৰ পুনৰ আৱিষ্কাৰ অসমৰ গৱেষক সমাজৰ বাবে এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আৰু প্ৰতিখন অৰণ্যতে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে সংৰক্ষণৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপৰ বাৰ্তা ।"