ETV Bharat / state

অভয়াপুৰীত ২০৪ বছৰৰ পাছত পুনৰ আৱিষ্কাৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ

অভয়াপুৰীত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগৰ গৱেষক মানস বৰুৱা আৰু নীলাক্ষি দেৱীয়ে এই উদ্ভিদবিধ পুনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে ।

Rare Plant Rediscovered
অভয়াপুৰীত ২০৪ বছৰৰ পাছত পুনৰ আৱিষ্কাৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ (X@JayantaMallaBaruah)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 20, 2026 at 3:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : হাবি-বনানি, পাহাৰ-পৰ্বতে আৱৰি ৰখা প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি অসম । অসমৰ আছে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ মেটমৰা ভঁৰাল । বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ভিতৰত অসম উদ্ভিদ বৈচিত্ৰ্যতো অতি চহকী ।

ৰাজ্যখনত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ-লতিকাৰ লগতে বিৰল প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদেও এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য বহন কৰি আছে । বিশেষকৈ উদ্ভিদ ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত অসম ভূমি অনন্য । ইয়াৰ উপৰি নিতৌ নতুন নতুন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ আৱিষ্কাৰ হৈ আছে ।

এই উদ্ভিদ ঐতিহ্যত এইবাৰ সংযোগ হৈছে আন এক বিৰল উদ্ভিদ প্ৰজাতি । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা গৱেষক দলে দুশ বছৰতকৈও অধিক সময় পিছত পুনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে এক বিৰল প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ । বঙাইগাঁও জিলাত পুনৰ আৱিষ্কাৰ হৈছে এইবিধ বিৰল প্ৰজাতিৰ ফুল । এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।

এটা X পোষ্টত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই এই সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰি লিখিছে, "অসমে নিজৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যত আন এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় সংযোজন কৰিছে । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে দুটা শতিকাতকৈও অধিক সময়ৰ পাছত বঙাইগাঁও জিলাত এবিধ আপুৰুগীয়া ফুলৰ গছ আৰ্দিছিয়া ক’ল’ৰাটা (Ardisia colorata) পুনৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে । অভয়াপুৰী অঞ্চলত কৰা এই আৱিষ্কাৰে প্ৰায় ২০৪ বছৰৰ ভিতৰত ভাৰতৰ পৰা এই প্ৰজাতিটোৰ প্ৰথম নিশ্চিত উপস্থিতি আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া উদ্ভিদবিজ্ঞানৰ ৰহস্যৰ সমাধান কৰিছে ।"

২০২০ চনৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ভিতৰত সমগ্ৰ অসমত কৰা উদ্ভিদবিজ্ঞানৰ জৰীপৰ সময়ত এই উদ্ভিদ প্ৰজাতিৰ আৱিষ্কাৰৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ।

পোষ্টটোত তেওঁ লগতে লিখিছে, "গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগৰ গৱেষক মানস বৰুৱা আৰু নীলাক্ষি দেৱীয়ে উদ্ভিদবিধৰ ফুল, পাত আৰু ঐতিহাসিক বিৱৰণ ভালদৰে পৰীক্ষা কৰি ইয়াক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কীয় প্ৰজাতিৰ পৰা পৃথক কৰি উলিয়াইছে । উদ্ভিদবিজ্ঞানৰ আলোচনী ফেডেছ ৰেপাৰ্টৰিয়ামত প্ৰকাশিত তেওঁলোকৰ এই তথ্যই প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি অহা বৈজ্ঞানিক নামকৰণৰ বিভ্ৰান্তিকো স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।"

মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ১৮২১ চনত ব্ৰিটিছ উদ্যানশস্যবিদ জৰ্জ লডিজেছে প্ৰথম উল্লেখ কৰা আৰ্ডিচিয়া ক’ল’ৰাটা ভাৰতীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানৰ ইতিহাসৰ পৰা প্ৰায় নোহোৱা হৈ গৈছিল ।

গৱেষকসকলে অভয়াপুৰীৰ স্থানীয় অঞ্চলত মাত্ৰ ১২ ডাল এনে উদ্ভিদৰ তথ্য উদ্ধাৰ কৰি ইয়াৰ পুনৰ আৱিষ্কাৰৰ বৈজ্ঞানিক তাৎপৰ্য আৰু ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থান সুৰক্ষিত কৰাৰ গুৰুত্ব দুয়োটা বিষয়কে উদ্ভাসিত কৰি তুলিছে । এই চিৰসেউজ জোপোহা উদ্ভিদবিধ ছায়াময়, আৰ্দ্ৰ অৰণ্যৰ পৰিৱেশত গজে আৰু ইয়াৰ ফুলৰ ৰং গোলাপী, ৰঙা বা বেঙুনীয়া ৰঙৰ ।

অসমৰ অৰণ্য বিৰল উদ্ভিদৰ বাসস্থান বুলি উল্লেখ কৰি বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে লিখিছে, "এই আৱিষ্কাৰে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে অসমৰ অৰণ্যত এতিয়াও চিনি পোৱা আৰু বুজিবৰ বাবে অপেক্ষাৰত মূল্যৱান প্ৰাকৃতিক সম্পদ আছে । উদ্ভিদবিজ্ঞানৰ গৱেষণাক সমৰ্থন কৰি, অবিক্ষিপ্ত বনাঞ্চলৰ বাসস্থান সুৰক্ষিত কৰি আৰু আমাৰ উদ্ভিদৰ বৈচিত্ৰ্যৰ নথিভুক্ত কৰি আমি সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ । ইয়াৰ দ্বাৰা অৱহেলিত হৈ থাকিব পৰা প্ৰজাতিসমূহক সুৰক্ষা দিব পাৰোঁ ।"

তেওঁ লগতে লিখিছে, "আমাৰ প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্য কেৱল আমি প্ৰতিদিনে দেখা বন্যপ্ৰাণীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় । আনকি কম পৰিচিত ফুলৰ উদ্ভিদেও শতিকাজুৰি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস আৰু পৰিৱেশগত বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰে । আৰ্দিছিয়া ক’ল’ৰাটাৰ পুনৰ আৱিষ্কাৰ অসমৰ গৱেষক সমাজৰ বাবে এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আৰু প্ৰতিখন অৰণ্যতে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে সংৰক্ষণৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপৰ বাৰ্তা ।"

লগতে পঢ়ক :পুতলা পিষ্টলৰ সলনি শিশুক গ্ৰন্থ উপহাৰ দিয়ক : ঐতিহাসিক পুৰণিগুদামৰ দুৰ্গা পূজাত ডেৰকুৰি বছৰীয়া গ্ৰন্থমেলা
লগতে পঢ়ক :পৰম্পৰা অনুসৰি মুছলমান পৰিয়ালক অষ্টমীৰ প্ৰসাদ প্ৰদান দেৱী দৌল কৰ্তৃপক্ষৰ

TAGGED:

ASSAM BOTANICAL HERITAGE
MINISTER JAYANTA MALLA BARUAH
বিৰল উদ্ভিদ আৱিষ্কাৰ
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
RARE PLANT REDISCOVERED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.