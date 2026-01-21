ETV Bharat / state

বিশ্বজুৰি ট্ৰেণ্ডত বাগুৰুম্বা নৃত্য; জানি লওক বিশ্বৰ দৃষ্টিত কেনেদৰে হৈ পৰিল বিশেষ

প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত বাগুৰুম্বা দহৌ নৃত্যই অভিলেখ ৰচনা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে লাভ কৰিলে জনপ্রিয়তা ।

বাগুৰুম্বা নৃত্য উপভোগ প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ
By ANI

Published : January 21, 2026 at 11:17 AM IST

গুৱাহাটী : যোৱা ১৭ জানুৱাৰীত বড়ো লোক-সংস্কৃতিৰ অনন্য উপাদান বাগুৰুম্বা নৃত্যই প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত ইতিহাস ৰচিলে । দহ হাজাৰৰো অধিক শিল্পীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰে বাগুৰুম্বা নৃত্য । গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প অসম চৰকাৰে আয়োজন কৰা 'বাগুৰুম্বা দহৌ' শীৰ্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে বিশ্ববাসীৰ ।

অসমৰ পৰম্পৰাগত বাগুৰুম্বা দহৌ নৃত্যই অভিলেখ ভংগ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে লাভ কৰিলে জনপ্রিয়তা । পখিলাৰ দৰে গতিৰ বাবে পৰিচিত এই লোকনৃত্য, য'ত পৰিবেশকসকলে ঢোলৰ ছন্দত ডেউকাৰ দৰে বাহু মেলি দিয়ে । শেহতীয়াকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক উত্থান ঘটিছে । তথ্য অনুসৰি গুগলত বাগুৰুম্বা নৃত্যৰ বাবে বিশ্বব্যাপী সন্ধানৰ আগ্ৰহ যোৱা দুটা দশকৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক । কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ২০ কোটি দর্শকেই চাৰ্চ কৰিছে । উল্লেখ্য় যে বাগুৰুম্বা হৈছে প্ৰকৃতিৰ পৰা গভীৰভাৱে অনুপ্রাণিত বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ অন্যতম লোকনৃত্য ।

এই নৃত্যই ফুলি উঠা ফুলৰ প্ৰতীক আৰু মানৱ জীৱন আৰু প্রাকৃতিক জগতৰ মাজত সমন্বয় প্রতিফলিত কৰে । পৰম্পৰাগতভাৱে বড়ো যুৱতীসকলে পৰিবেশন কৰা এই নৃত্যত সংগীতজ্ঞ হিচাপে সংগ দিয়া পুৰুষৰ সৈতে পখিলা, চৰাই, পাত আৰু ফুলৰ অনুকৰণ কৰা কোমল, বৈ যোৱা গতিবিধিৰ বৈশিষ্ট্য আছে । সাধাৰণতে এই নৃত্য় গোটত সংগঠিত ৰূপত পৰিবেশন কৰা হয় । বৃত্ত বা ৰেখা গঠন কৰি নৃত্য় পৰিবেশন কৰা বাবে দৃশ্যগত আড়ম্বৰ বৃদ্ধি পায় ।

বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বাবে বাগুৰুম্বা নৃত্যৰ গভীৰ সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আছে । এই নৃত্য়ই শান্তি, উৰ্বৰতা, আনন্দ আৰু সামূহিক সম্প্রীতিক প্রতিনিধিত্ব কৰে । ইয়াৰ সৈতে বৈশাগু, বড়ো নৱবর্ষ, দোমাহীৰ দৰে উৎসৱৰ ওতঃপ্রোত সম্পর্ক আছে। প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত বাগুৰুম্বা দহৌ ২০২৬ত ভাষণ দি এই অনুষ্ঠানক বড়ো সম্প্রদায়ৰ চহকী পৰম্পৰা আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ এক সজীৱ উদযাপন বুলি মন্তব্য় কৰে ।

এই উপলক্ষে ভাষণ দি প্রধানমন্ত্রীয়ে কয়, "বাগুৰুম্বা দহৌ কেৱল উৎসৱ নহয়, বৰঞ্চ বড়ো সমাজৰ মহান পৰম্পৰাক সম্মান জনোৱা আৰু ইয়াৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বক স্মৰণ কৰাৰ মাধ্যম ।" প্রধানমন্ত্রীয়ে বডোফা উপেন্দ্র নাথ ব্রহ্ম, গুৰুদেৱ কালিচৰণ ব্ৰহ্মকে ধৰি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক সমাজ সংস্কাৰ, সাংস্কৃতিক নৱজাগৰণ আৰু ৰাজনৈতিক জাগৰণত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

প্রধানমন্ত্রীয়ে উল্লেখ কৰে যে প্ৰতিভাৱান বড়ো যুৱক-যুৱতীসকলে এতিয়া অসমৰ সাংস্কৃতিক দূত হিচাপে আত্মপ্রকাশ কৰিছে । কলা, ক্রীড়া আৰু অন্যানা ক্ষেত্ৰত নতুন আত্মবিশ্বাসেৰে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে । অসমৰ ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাস, শক্তি আৰু প্রগতিয়ে ভাৰতৰ সামগ্রিক বৃদ্ধিৰ কাহিনী ত্বৰান্বিত কৰি তুলিছে বুলি কয় প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে ।

ইটিভি ভাৰত অসম
BAGURUMBA DWHOU

