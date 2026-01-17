ETV Bharat / state

গ্রামাঞ্চলৰ নিভাঁজ পৰিৱেশ, মাঘ বিহুৰ পৰম্পৰাৰে উজলি উঠিছে এখন গাঁও

সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱত ৰংঘৰ, ম'হ যুঁজ, উৰুকাত মাছ ধৰা, জেউৰা চুৰিৰ পৰম্পৰাৰ প্ৰতিফলন ।

Historic Nehrubali ground in Nagaon
নগাঁৱৰ নেহৰুবালিত ৰংঘৰ, ম'হ যুঁজ উৰুকাত মাছ ধৰা, জেউৰা চুৰিৰ পৰম্পৰাৰ প্ৰতিফলন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 17, 2026 at 7:55 PM IST

4 Min Read
নগাঁও : গ্রামাঞ্চলৰ নিভাঁজ পৰিৱেশ, মাঘ বিহুৰ পৰম্পৰাৰে উজলি উঠিছে কলঙৰ বাকৰি নগাঁৱৰ নেহৰুবালি । ১১৩ বছৰীয়া সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱ উপলক্ষে কলঙৰ বাকৰিত গঢ়ি তোলা হৈছে এনে আকর্ষণীয় পৰিৱেশ । নেহৰুবালিত প্রতিকী ৰূপত উজ্বলাই তোলা হৈছে ৰংঘৰ, ম'হ যুঁজকে ধৰি বহু পৰম্পৰা ।

সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱ সমিতিয়ে কলঙৰ বাকৰিত গঢ়ি তুলিছে এই সুন্দৰ পৰিৱেশ । এক সোণালী ইতিহাসেৰে সমৃদ্ধ নগাঁও নেহৰুবালিৰ সদৌ নগাঁও ভোগালী বিহু উৎসৱে ১১২ বছৰ অতিক্ৰম কৰি ভৰি দিছে ১১৩ বছৰত । এইবেলি ৬ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ১৩ জানুৱাৰীৰ পৰা আয়োজন কৰিছে ভোগালী উৎসৱৰ । ভোগালী উৎসৱৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ লগতে বিশেষ প্রদর্শনীয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিছে মধ্য অসমবাসীৰ ।

নগাঁৱৰ নেহৰুবালিত এখন বিশেষ গাঁও (ETV Bharat Assam)

এই প্রদর্শনীৰ জৰিয়তেই গ্রামাঞ্চলৰ এক নিভাঁজ পৰিৱেশ ফুটাই তোলাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে য'ত প্রতিকী ৰূপত ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে গ্রামাঞ্চলৰ পথাৰৰ পৰা ধান কটা, মৰণা মৰা আদিও দেখুওৱা হৈছে । লগতে ৰংঘৰৰ বাকৰিত প্ৰতিকীৰূপত মাঘ বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ম'হ যুঁজ, উৰুকাত মাছ ধৰা, জেউৰা চুৰিৰ পৰম্পৰাৰ লগতে উৰুকাৰ নিশা ভেলাঘৰত ভোজভাত খোৱা পৰম্পৰাও প্ৰতিকীৰূপত দেখুওৱা হৈছে ।

Historic Nehrubali ground in Nagaon
১১৩ বছৰীয়া সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱৰ তোৰণ (ETV Bharat Assam)

নগাঁৱৰ বামুণগাঁৱৰ যুৱক দেৱব্ৰত বৰাৰ উদ্যোগত বৃন্দাবন মঞ্চ নামৰ অনুষ্ঠানটোৱে কলঙৰ বাকৰিত নিৰ্মাণ কৰিছে গাঁওখন । প্ৰায় এমাহজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত নেহৰুবালিত ভোগালী উৎসৱ উপলক্ষে এই পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে । বৃন্দাবন মঞ্চৰ প্ৰচেষ্টাত সদৌ নগাঁও ভোগালী বিহু উৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে কিছু ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে আয়োজন কৰা ভোগালী উৎসৱে আপ্লুত কৰিছে শিশুৰ পৰা পুৰুষ, মহিলা তথা যুৱক যুৱতীক । এই গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত অৱগত হ'বলৈ সক্ষম হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে নতুন প্ৰজন্মই ।

Historic Nehrubali ground in Nagaon
১১৩ বছৰীয়া সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱত গ্রামাঞ্চলৰ নিভাঁজ পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত দেৱব্ৰত বৰাই কয়, "গ্রামাঞ্চলৰ নিভাঁজ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো । মই গাঁৱৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা উপযুক্ত ব্য়ক্তিসকলক বিচাৰি আনিছো । অস্থায়ীভাৱে গাঁওখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"

Historic Nehrubali ground in Nagaon
১১৩ বছৰীয়া সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱৰ বাকৰি (ETV Bharat Assam)

নগাঁও ভোগালী উৎসৱৰ ইতিহাস :

১৯১২ চনত কলঙৰ বাকৰি তথা পৰৱৰ্তী সময়ৰ নগাঁও নেহৰুবালিত আৰম্ভ হৈছিল ভোগালী বিহু উৎসৱ । বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠী, ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মিলনভূমিলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা নগাঁও নেহৰুবালিৰ ভোগালী বিহু উৎসৱে আজিও সেই ঐতিহ্য তথা সাৰ্বজনীন ৰূপ বৰ্তাই ৰাখিছে ।

Historic Nehrubali ground in Nagaon
১১৩ বছৰীয়া সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱত গ্রামাঞ্চলৰ নিভাঁজ পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)

১৯১২ চনৰ সেই সময়ৰ নগাঁৱৰ একাংশ বিশিষ্ট লোকৰ প্ৰচেষ্টাতে গঠন হৈছিল নগাঁও কলঙৰ বাকৰিৰ সদৌ নগাঁও ভোগালী বিহু উৎসৱ সমিতি ।

Historic Nehrubali ground in Nagaon
১১৩ বছৰীয়া সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱত গ্রামাঞ্চলৰ নিভাঁজ পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)

সেইসকল বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ ভিতৰত আছিল লোকসেৱক হলধৰ ভূঞা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা বিহলঙনীৰ ওজা হিচাপে খ্যাত মহেশ চন্দ্ৰ দেৱগোস্বামী, অসমীয়া চুটিগল্পৰ বাটকটীয়া মহীচন্দ্ৰ বৰা, পূৰ্ণকান্ত শৰ্মা, গোলোক বৰুৱা, টংকেশ্বৰ শৰ্মা, লক্ষেশ্বৰ হাজৰিকা, ৰেণুকা আলি আকবৰ, প্ৰতাপ শৰ্মা, ডাঃ ললিত বৰুৱা, নাট্যপ্ৰৱৰ সাৰদাকান্ত বৰদলৈ, লুটফুৰ ৰহমান, ক্ষীৰ বৰুৱা, শিৱকান্ত বৰুৱা, দ্বিজেন্দ্ৰ মোহন গোস্বামী, নুৰুল আমিন, চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ, ডাঃ ক্ষীৰেণ ৰয়, কাশীপ্ৰসাদ বিহানী, জিতেন শইকীয়া, লক্ষীপ্ৰসাদ গোস্বামী, অৰুণ গাংগুলী, মুকুট শৰ্মা, নৰেশ বেজবৰুৱা, শৰৎ বৰুৱা, প্ৰৱোধ কটকী, খিলকান্ত শৰ্মা আদি ব্যক্তি সকল ।

Historic Nehrubali ground in Nagaon
সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱত উৰুকাত মাছ ধৰা দৃশ্য় (ETV Bharat Assam)

সদৌ নগাঁও ভোগালী বিহু উৎসৱত জাৰ্মানৰ নৃত্যশিল্পী এৰিকা নন্দী, ড৹ ভূপেন হাজৰিকা, পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ ৰায়ৰ দৰে বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানটোৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিছিল । ভোগালী বিহুক মঞ্চলৈ লৈ যোৱাৰ বাটকটীয়া হিচাপে নগাঁও ভোগালী বিহু উৎসৱ বুলিয়েই বিভিন্নজনে দাবী কৰি আহিছে । ১৯১২ চনত নগাঁৱৰ কলঙৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত ভোগালী বিহু উৎসৱতে বিহু নাচ আৰু বিহু নামক মঞ্চত উপস্থাপন কৰা হৈছিল ।

Historic Nehrubali ground in Nagaon
সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱত জেউৰা চুৰিৰ পৰম্পৰাৰ প্ৰতিফলন (ETV Bharat Assam)

