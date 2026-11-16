ইহুদী আৰু মকৰাৰ দৰে বিশ্বজুৰি জাল পেলাই বিজ্ঞান-অৰ্থনীতিত অসমীয়া আগুৱাই যাব লাগিব : ডঃ ৰুবুল মাউত

ইহুদী আৰু মকৰাৰ দৰে বিশ্বজুৰি জাল পেলাই বিজ্ঞান-অৰ্থনীতিত অসমীয়া আগুৱাই যাব লাগিব : ডঃ ৰুবুল মাউত
নগাঁৱত ছাত্ৰ-ছাত্রীৰ সৈতে মত-বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ প্ৰসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডঃ ৰুবুল মাউতৰ ৷ ৰামানুজন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এটা অত্যাধুনিক সভাকক্ষ বিজ্ঞানীগৰাকীৰ নামত নামকৰণ ৷
Published : November 16, 2026 at 2:36 PM IST
চামগুৰি : নগাঁও ৰামানুজন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অসম গৌৰৱ তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ডঃ ৰুবুল মাউত ৷ তেওঁ নগাঁও ৰামানুজন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত আয়োজিত এক অন্তৰংগ বাৰ্তালাপতো অংশ লয়, য’ত নগাঁৱৰ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
অসমীয়া বিজ্ঞানী ডঃ ৰুবুল মাউতে ছাত্র-ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি কয়, ‘‘বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত দক্ষিণ ভাৰতীয় অথবা বাঙালীসকলৰ তুলনাত অসমীয়া বহু পৰিমাণে পিছুৱাই আছে । এতিয়া সময় আহিছে, অসমীয়া নৱপ্ৰজন্মই ইহুদীসকলৰ দৰে বুদ্ধিদীপ্তভাৱে আৰু মকৰাৰ জালৰ দৰে বিশ্বজুৰি নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ জাল বিস্তাৰ কৰি সমল সংগ্ৰহ কৰাৰ ।’’
অনুষ্ঠানত বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে আৰু কয়, ‘‘মই মকৰা ভালপাওঁ, কাৰণ মকৰাৰ জালত বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য আহি লাগি ধৰে । ঠিক একেদৰে অসমীয়াই বিশ্বজুৰি নিজৰ কৰ্মৰ জাল পেলাই বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনৈতিক সমল সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ।’’
আনহাতে নৱপ্ৰজন্মক বিশ্বমুখী হ’বলৈ আহ্বান জনাই বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে আৰু কয়, ‘‘কেৱল অসমত থাকিহে অসমীয়াৰ বাবে কাম কৰিব পাৰি - এই ধাৰণা আমি এৰিব লাগিব ।’’
ভাৰতীয় বাঙালী অর্থনীতিবিদ তথা দার্শনিক ডঃ অমৰ্ত্য সেনে ন’বেল বঁটা লাভ কৰাৰ উদাহৰণ দি তেওঁ কয়, ‘‘হাভাৰ্ড বা অক্সফৰ্ডৰ দৰে বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানীয় শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এতিয়াও বহু বাঙালী পণ্ডিত বা গৱেষক আছে যদিও সেই পৰ্যায়ত আমাৰ কোনো অসমীয়া নাই । অসমবাসীৰ বাবে এয়া আক্ষেপৰ কথা । গতিকে কেৱল থলুৱা গণ্ডীৰ মাজতে আবদ্ধ নাথাকি বিশ্বৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰখনত অসমীয়াসকলেও প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব ।’’
ৰামানুজন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষা সংগীতা বৰুৱা বৰাই আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰা অনুপ্ৰেৰণাদায়ক অনুষ্ঠানটিত ৰামানুজন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ অধ্যক্ষ দিলীপ কুমাৰ বৰা আৰু বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক অৰিন্দম বৰকটকীয়ে বিজ্ঞানী ডঃ ৰুবুল মাউতক উষ্ম আদৰণি জনায় ।
অনুষ্ঠানত নগাঁও প্ৰেছ ক্লাৱৰ সভাপতি জিতেন বৰকটকী, সাধাৰণ সম্পাদক নীলোৎপল বৰা আৰু পত্ৰিকা সম্পাদক ভাস্কৰজ্যোতি শইকীয়াই ডঃ মাউতক গামোচা, চেলেং আৰু স্মাৰক প্ৰদান কৰি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে । অনুষ্ঠানত নগাঁৱৰ আন কেইবাটাও অনুষ্ঠানে খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানীগৰাকীক আদৰণি জনায় ।
এই অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী আই আই টিৰ অধ্যাপক ডঃ উৎপল বৰা, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ প্ৰীতম বৰঠাকুৰ উপস্থিত থাকে । আনহাতে অনুষ্ঠানৰ প্ৰশ্নোত্তৰপৰ্বত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰৰ বিজ্ঞানীগৰাকীৰ জীৱনৰ বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান আৰু সেইবোৰ অতিক্ৰম কৰাৰ অভিজ্ঞতা, ভাৰত আৰু বিদেশৰ গৱেষণাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য, ষ্টেম চেল, জিন’ম সম্পাদনা, কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা, কেৰিয়াৰ আদিৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰে ।
বিজ্ঞানৰ সমান্তৰালভাৱে সাহিত্যচৰ্চাৰ বাবে ডঃ ৰুবুল মাউতে কেনেদৰে সময় উলিয়ায়, অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ কেনেদৰে দূৰ কৰিব পাৰি তথা নিজেও এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল নেকি - এই বিষয়সমূহক লৈও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে জানিবলৈ বিচাৰে ।
বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে অতি সহজ-সৰল আৰু সাৱলীলভাৱে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কৌতূহল দূৰ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰে । অনুষ্ঠানত নগাঁৱৰ প্ৰায় ১৭ খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
আনহাতে ৰামানুজন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শেহতীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা এটি অত্যাধুনিক সভাকক্ষ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই দেওবাৰে বিজ্ঞানী ডঃ ৰুবুল মাউতৰ নামেৰে নামকৰণ কৰে । নিজৰ নামত নামাংকৃত সভাকক্ষটো ডঃ মাউতে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ।