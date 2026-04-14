জুবিনদাবিহীন প্ৰথমটো ব'হাগ বিহু, আৱেগিক সোঁৱৰণ গীতিকাৰ ৰবীন বৰাৰ
বিগত তিনি দশকধৰি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সংগীতৰ মায়াজালেৰে শ্ৰোতা-দৰ্শকক মুগ্ধ কৰা জুবিন গাৰ্গক আৰু কাহানিও দেখা নাপাম ৰঙালীৰ মঞ্চত ।
Published : April 14, 2026 at 12:20 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 12:27 PM IST
অসমবাসীৰ হৃদয়ত সীমাহীন বেদনা দি অকালতে আঁতৰি যোৱা জুবিন গাৰ্গবিহীন ৰঙালী বিহু পালন কৰিব অসমীয়াই । মনত অবুজ বেদনা লৈ বছৰেকৰ ব'হাগ বিহুটি পালন কৰিবলৈ ওলাইছে অসমবাসী । কলিয়াবৰো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় । জুবিন গাৰ্গক অতি ওচৰৰ পৰা পোৱা কলিয়াবৰৰ গীতিকাৰ-সুৰকাৰ ৰবীন বৰাই জুবিন গাৰ্গবিহীন প্ৰথমটো ব'হাগ বিহুত অসহনীয় বেদনাৰে সেই সোণালী দিনৰ ৰোমন্থন কৰি স্মৃতিকাতৰ হৈ পৰে ।
কেইবাটাও জনপ্ৰিয় বিহু সুৰীয়া গীত, ভক্তিমূলক গীত, চিনেমাৰ গীত লিখা যি গীত জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰিছিল, সেই কলিয়াবৰৰ বিশিষ্ট গীতিকাৰ ৰবীন বৰাই জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি সুঁৱৰি আৱেগিক হৈ পৰে । ৰবীন বৰাৰ ঘৰত আহি শিল্পীগৰাকীয়ে পাৰ কৰিছিল বহু সময় ।
অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই ৰবীন বৰাই কয়, "জুবিনদাবিহীন ৰঙালী বিহু প্ৰথমবাৰ পাইছো । গতিকে মৰ্মাহত হৈছো । জুবিনদাই অসমত সকলোৰে মাজত ৰঙালীৰ ৰং বিলাই ফুৰিছিল, সেই জুবিনদাক হেৰুৱাই মোৰ লগতে অসমবাসীয়ে দুখ অনুভৱ কৰিছো । জুবিনদা আমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ দৰে । ব'হাগ বিহুৰ এই ক্ষণত জুবিনদাই শ্ৰীচৰণত প্ৰণাম জনাই জুবিন দাৰ কণ্ঠৰ মই ৰচনা কৰা হুঁচৰি আৰু বিহুৰে অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো ।"
বৰাই লগতে কয়," মোৰ দৰে এজন নগণ্য গীতিকাৰে তেখেতৰ সান্নিধ্যত, তেখেতৰ কৃপাত বহুতো গীত লিখিবলৈ সক্ষম হৈছিলো । তেখেতৰ অনুপ্ৰেৰণাতে বিহুগীত, ভক্তিমূলক গীত আৰু চিনেমাৰ গীত লিখিবলৈ সক্ষম হৈছিলো । তেখেতৰ প্ৰেৰণা এনেকুৱা ঈশ্বৰপ্ৰদত্ত যি কথা ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰো । তেখেত এগৰাকী অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰতিভাধৰ শিল্পী আছিল । তেনে এগৰাকী লোক আমি পুনৰাই নাপাওঁ । জুবিনদাই ন্যায় পাব লাগিব । তেখেতৰ কণ্ঠৰ গীতসমূহ আমি সযতনে ৰাখি থম, নতুন প্ৰজন্মই তেখেতৰ গীতসমূহ আকোঁৱালি ল'ব । যুগ-যুগ ধৰি তেখেতৰ গীতে অসমত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰি থাকিব ।"
জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠৰ, ৰবীন বৰাই ৰচনা কৰা দুটি হুঁচৰি
"গৰু বিহুৰ গধূলি হুঁচৰি গাই,
গৃহস্থই চাকি-ধূপ-ধূনা জ্বলাই,
কালিলৈ গধূলি হুঁচৰি জুৰিমগৈ
শৰাইখনি থ'বি সজাই
মোৰ আই অ'
শৰাইখনি থ'বি সজাই..."
আজি হ'ল উৰুকা,
কাইলৈ বিহুৰ ভুৰুকা
অ' আইতা,
গামোচা কাটিবৰ হ'ল,
পুৱাতে উঠি লৈ,
গৰুক গা ধুৱাম গৈ
অ' আইতা,
তুমি দিয়া বিহুৱান লৈ..."
আৰু এটি জনপ্ৰিয় বিহু –
"আজিকালি ছোৱালীয়ে ধনী ল'ৰা চাই,
দুখীয়া ল'ৰা আহিলে মুখনি কোঁচাই ।
দুখীয়াইনো সোণ পিন্ধিলে
পিতল বুলি কয়,
ধনীয়ে পিন্ধিলে পিতল
সিওনো সোণ হয় ।
দুখীয়া হৈ জন্ম ল'লো
অ' মৰমজান অ',
কেনেকৈনো তোমাক আনো
ভগা পঁজালৈ..."
এই ৰঙালী বিহু মঞ্চত সকলোৱে যাতে অসমৰ হিয়াৰ আমঠুৰ গীত পৰিৱেশন কৰি জুবিন গাৰ্গক সোঁৱৰণ কৰে তাৰ বাবে ৰবীন বৰাই আহ্বান জনায় ।
