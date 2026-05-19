এতিয়া নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িব পাৰিব সাধাৰণ গণিত-বিজ্ঞান

এতিয়া নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িব পাৰিব সাধাৰণ গণিত-বিজ্ঞান
সোমবাৰে এক জাননী জাৰি কৰি অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে সাধাৰণ গণিত আৰু সাধাৰণ বিজ্ঞান বিষয় দুটাৰ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰে ৷
Published : May 19, 2026 at 7:31 AM IST
গুৱাহাটী: এতিয়াৰে পৰা ইংৰাজী মাধ্য়মতো শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব অসমীয়া মাধ্য়মৰ বিদ্য়ালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে । ৰাজ্যৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে এই বিশেষ সুবিধা । অসমীয়া মাধ্য়মৰ হ’লেও ইচ্ছুক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সাধাৰণ গণিত আৰু সাধাৰণ বিজ্ঞান বিষয় দুটা ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িব পাৰিব ।
এই কথা সদৰী কৰিছে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে । সোমবাৰে এক জাননী জাৰি কৰি অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে উল্লেখ কৰে যে বাকী বিষয়সমূহ আন যিকোনো মাধ্যমত পঢ়িলেও সাধাৰণ গণিত আৰু সাধাৰণ বিজ্ঞান বিষয় দুটা ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়াৰ বাবে কোনো বাধা নাথাকিব । অৱশ্যে সাধাৰণ গণিত আৰু সাধাৰণ বিজ্ঞান বিষয় দুটা ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়াৰ সুবিধা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়তখনত থাকিব লাগিব বুলি জাননীখনত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে ।
পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়াত সালসলনিৰ প্ৰয়োজন নাই :
অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ আৰ চি জৈন স্বাক্ষৰিত উক্ত জাননীখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ২০২৬-২০২৭ শৈক্ষিক বৰ্ষৰ বাবে নৱম শ্ৰেণীৰ পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত । এতিয়া অন্য মাধ্যমত অধ্যয়ন কৰা যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু সাধাৰণ গণিত বিষয় দুটা ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়াত কোনো সালসলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব ।
নৱম শ্ৰেণীৰ পঞ্জীয়নত মাধ্যম উল্লেখৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে নেকি?
নৱম শ্ৰেণীৰ পঞ্জীয়নত মাধ্যম উল্লেখ নকৰিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কোনো ধৰণৰ সমস্য়াৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নে নাই সেই বিষয়তো পৰিষদে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে । এই জাননীখনত পৰিষদে লগতে উল্লেখ কৰে যে নৱম শ্ৰেণীৰ পঞ্জীয়নৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীৰ মাধ্যম উল্লেখ নকৰিলেও ভৱিষ্যতে কোনো অসুবিধা নহ’ব । হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত উত্তৰবহীৰ সঠিক মূল্যায়নৰ বাবে বিষয়ভিত্তিক মাধ্যমৰ তথ্য পৃথকভাৱে সংৰক্ষণ কৰা হ’ব ।
ইপিনে,পৰিষদৰ এই সিদ্ধান্তই বহু শিক্ষাৰ্থীক ইংৰাজী মাধ্যমত গণিত আৰু বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ সুযোগ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক নমনীয়তা প্ৰদান কৰিব বুলি সচেতন মহলে মতপোষণ কৰিছে ।
