ৰাজধানী চহৰত অসমীয়া গ’ বেক ধ্বনি, উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি

ৰাজধানী চহৰত অসমীয়া গ’ বেক ধ্বনি, উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি
উদণ্ড লোকৰ হাতৰ পৰা সাৰি নগ’ল সাংবাদিক আৰু আৰক্ষী ।
Published : June 7, 2026 at 10:53 PM IST
গুৱাহাটী: খোদ মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে অসমীয়া গ’ বেক ধ্বনি ৷ সোণৰ অসমত পুনৰ এবাৰ অনা-অসমীয়াই দপদপনি দেখুৱাই দিলে অসমীয়া গ’ বেক ধ্বনি ৷ ইয়াকে লৈ দেওবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰ্য নগৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷
অনা-অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ৷ উদণ্ড যুৱকৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এটা স্থানীয় প’ৰ্টেলৰ এগৰাকী সাংবাদিক । কাহিনী ইমানতে অন্ত নপৰিল ৷ উদণ্ড লোকৰ হাতৰ পৰা সাৰি নগ’ল আৰক্ষীয়ো । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰে একাংশই । এই ঘটনা দেওবাৰে দিনৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল ।
আৰ্য নগৰত দীৰ্ঘদিনে চলি থকা গাঞ্জাৰ বেহাৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিছিল গুৱাহাটীৰ জিতেন্দ্র শালৈ নামৰ ব্যক্তিজনে । আৰ্য নগৰত চলি থকা গাঞ্জাৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে দেওবাৰে সাংবাদিকক লগত লৈ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওতে এদল উদণ্ড অনা-অসমীয়া ওলাই আহি অসমীয়া গ’ বেক ধ্বনি দি জিতেন্দ্র শালৈক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে সাংবাদিক আৰু আৰক্ষীকো শাৰিৰীকভাৱে আক্ৰমণ কৰে ।
আনহাতে, এই ঘটনাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । এইখন অসমতে অনা-অসমীয়াই অসমীয়া গ’ বেক ধ্বনি দিবলৈ ক’ত সাহস পালে বুলিও বহুজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । অভিযুক্ত অনা-অসমীয়াসকলৰ ওপৰত বিহীত ব্যৱস্থা ল'বলৈ সংগঠনটোৱে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক বান্ধি দিলে সময়সীমা । অৱশ্যে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে ইয়াক লৈ কেনেদৰে তদন্তত আগবাঢ়ে, তাৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি আবদ্ধ থাকিব ৷
লগতে পঢ়ক: কোন মন্ত্ৰীক কোন জিলাৰ অভিভাৱকৰ দায়িত্ব দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে...