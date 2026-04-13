দুহাতত জেতুকা বুলাই বিহুলৈ সাজু গাঁৱৰ জীয়ৰী
গাঁৱে-ভূঞে এতিয়া ৰঙালীৰ পাৰ ভঙা উছাহ ৷ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আয়োজন প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন বিহীন প্ৰথমটো ব’হাগ বিহু ৷
Published : April 13, 2026 at 12:57 PM IST
ডিব্ৰুগড় : আজি বিহুৰ উৰুকা । হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুক লৈ ৰাজ্যজুৰি বৈছে উছাহৰ ঢৌ । অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন বিহীন এয়া প্ৰথমটো ব’হাগ বিহু উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে অসমবাসী । প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ।
প্ৰকৃতিৰ লঠঙা বিৰিষেও পুৰণি সাজ সলাইছে । নাহৰ, কপৌ, তগৰ আদি ফুলৰ সুবাসেৰে ধৰাৰ বুকু আমোলমোলাইছে । হাতত টকাটি, মুখত হাঁহিটি লৈ বিহুলৈ যাবলৈ সাজু বিহুৱতী নাচনীজনীও । কিন্তু ব'হাগৰ বতৰত দুহাতত জেতুকাৰ ৰং নথকাকৈ বিহুলৈ যাব জানো নাচনী !
বিহুৰ বতৰত নতুন কুঁহিপাত মেলা বাৰীৰ ঢাপৰ জেতুকাজোপাৰ পাত ছিঙি আনি দুহাত ৰঙীণ কৰাত ব্যস্ত গাঁৱৰ জীয়ৰী । কিয়নো জেতুকা অসমীয়া লোক-সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ এটা এৰাব নোৱৰা সম্পৰ্ক ।
ব’হাগত জেতুকা লোৱাটো অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ পৰম্পৰা । গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ এই পৰম্পৰা আজিও ধৰি ৰাখিছে যদিও জেতুকা হৈ পৰিছে আপুৰুগীয়া । ডিব্ৰুগড় জিলা খোৱাং বেজদুলীয়া গাঁৱৰ একাংশ যুৱতীয়ে এতিয়া হাতত জেতুকা লৈ বিহুৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
বাৰীৰ পৰা জেতুকাৰ পাত আনি পটাত পিহি লৈ দুহাতত বুলাই লোৱা যুৱতীসকলৰ মাজতো এতিয়া ৰঙালীৰ পাৰ ভঙা উছাহ । দুহাতত জেতুকা বুলাই বিহুত এপাক নচাৰ পৰিকল্পনাৰে গাঁৱৰ জীয়ৰীসকল একলগ হৈ বাৰীৰ কাষৰ জেতুকা জোপাৰ পৰা গোটাইছে জেতুকা । সেই জেতুকাই পটাত পিহি শুৱনি কৰিছে দুহাত ।
বিহুৰ আয়োজনৰ লগতে ঘৰুৱা কাম-কাজ সামৰি সমনীয়াৰ সৈতে আনন্দ মনেৰে গাঁৱৰ জীয়ৰীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে দুহাতত জেতুকাৰ ৰং বুলাবলৈ । মনৰ উলাহতে যুৱতীসকলে বিহুনাম জুৰিছে ।
পৰম্পৰাৰ মাজেৰে ৰঙালী বিহু পালন কৰিবলৈ সাজু হ'লেও জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানত বিহুৰ উচাহ এইবাৰ স্তিমিত হ'ব বুলি নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে যুৱতীকেইগৰাকীয়ে । তথাপিও বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বিহুক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া ।
দুহাতত জেতুকা বুলাই বিহুলৈ সাজু হোৱা এগৰাকী যুৱতীয়ে কয়, "বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলিছে যদিও জুবিন বিহীন প্ৰথমটো বিহু । সেয়ে উকা উকা লগা হৈছে এইবাৰ বিহু । ব'হাগ মানেই আমাৰ বাবে আছিল জুবিন গাৰ্গ ৷"
আন এগৰাকী যুৱতীয়ে কয়, "বিহুৰ প্ৰস্তুতি ভালদৰে চলিছে । এতিয়া বসন্ত ঋতু, গতিকে ছালৰ ৰোগ বেছি হয় । জেতুকা লগালে ছালৰ ৰোগ নিৰাময় হয় বুলি কোৱা হয় । সেইবাবেই আমি জেতুকা লগাইছো । আমি এইদৰে প্ৰতি বছৰে জেতুকা লগাওঁ ৷"
গ্ৰাম্য অঞ্চলত এই পৰম্পৰা আজিও ধৰি ৰাখিছে যদিও জেতুকা হৈ পৰিছে আপুৰুগীয়া । কিয়নো বৰ্তমান বজাৰত বিভিন্ন ৰং সহজতে উপলব্ধ হোৱাত জেতুকাৰ ৰং পাহৰিলে বহুতে । তথাপিও ব'হাগত জেতুকা লোৱাটো অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ পৰম্পৰা । সেয়ে পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নতুন প্ৰজন্মৰ একাংশই ।
