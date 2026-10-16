শীঘ্ৰে ছবিগৃহলৈ প্ৰতিবন্ধীসকলৰ জীৱনশৈলীৰ আধাৰত নিৰ্মিত অসমীয়া ছবি ‘ৰাইজিং ছান’

শীঘ্ৰে ছবিগৃহলৈ প্ৰতিবন্ধীসকলৰ জীৱনশৈলীৰ আধাৰত নিৰ্মিত অসমীয়া ছবি ‘ৰাইজিং ছান’
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম অসমীয়া ছবি । বেলতলাৰ মেট্ৰিকছ ‘ৰাইজিং ছান’ নামৰ ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব’ সম্পন্ন ।
Published : October 16, 2026 at 8:07 AM IST
গুৱাহাটী: শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাক নেওচি জীৱন সংগ্ৰামত জয়ী হোৱাৰ সাহস, আত্মবিশ্বাস আৰু অদম্য মানসিক শক্তিৰ কাহিনীৰে নিৰ্মিত অসমীয়া ছবি ‘ৰাইজিং ছান’-ৰ বুধবাৰে বেলতলাৰ মেট্ৰিকছ চিনেমা হলত প্ৰিমিয়াৰ সম্পন্ন হয় । গীত ফিল্ম মেকাৰ্চৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিসকলৰ জীৱন-সংগ্ৰাম, সামাজিক অৱহেলা, লাঞ্ছনা আৰু দৈনন্দিন সমস্যাৰ বাস্তৱ ছবি দাঙি ধৰিছে ।
ছবিখনৰ কাহিনীত প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিসকলে নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰি যাওঁতে সমাজ তথা প্ৰশাসনৰ পৰা সন্মুখীন হ’বলগীয়া বিভিন্ন বাধা আৰু নিৰ্যাতনৰ দিশসমূহ প্ৰতিফলিত কৰিছে । একে সময়তে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো মানসিকভাৱে শক্তিশালী হৈ নিজৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু উদ্ভাৱনী প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে জীৱনক আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰেৰণাদায়ক কাহিনী ছবিখনৰ মূল আকৰ্ষণ ।
ছবিখনৰ অন্যতম বিশেষত্ব হৈছে, ইয়াত প্ৰতিবন্ধী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা প্ৰতিগৰাকী অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়েই বাস্তৱ জীৱনৰ প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তি । অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলী অৰ্পণ কৰি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' মুকলি কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্মই । প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড৹ দয়ানন্দ পাঠক, অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যেতি গগৈ, কৃষক মুক্তিৰ নেতা আকাশ দলে, মাৰিয়া পাব্লিক স্কুল, এছএফএছ স্কুল, স্নেহালয়ৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে ।
প্ৰযোজক নৃপেন মালাকাৰে কয়, "বিশ্বত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজৰ নিজৰ জীৱন গাঁথা ক'বলৈ গৈছে প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিয়ে । এয়া এখন ছবি নহয় প্ৰতিবন্ধী সকলৰ জীৱন গাঁথা । প্ৰতিবন্ধীসকলে দৈনন্দিন জীৱনত লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ সন্মুখীন হৈয়ো যি কোনো মুহূৰ্ততে থিয় দিবলৈ খুজিছে । আমি ৰাইজৰ মাজত এটায়ে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ আমি ইমান কষ্ট পোৱাৰ পিছতো ভাগৰি পৰা নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সমস্যা, সংঘাত, প্ৰত্যাহ্বান, ঘাত-প্ৰতিঘাত আৰু প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰি যাওঁতে প্ৰতিবন্ধীসকলে কিদৰে অত্যাচাৰ কৰা হৈছে সেই ছবি দাঙি ধৰা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে ছবিখনে ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । আমেৰিকাৰ ‘Accolade Global Film Competition’-ত ৪৩ হাজাৰ ছবিৰ মাজত প্ৰতিবন্ধী শিতানত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান লাভ কৰাৰ লগতে ‘Crown Wood International Film Festival’-ত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতীয় পূৰ্ণদৈৰ্ঘৰ ছবি হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি ‘White Unicorn International Film Festival’-তো ছবিখনে সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আনহাতে, ‘Florence Film Festival’ আৰু ‘Open Window International Film Challenge’-ত ছবিখন আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছে ।
ছবিখনৰ সৈতে জড়িত তথ্য অনুসৰি, অসমৰ দুই প্ৰতিবন্ধী শিল্পী বিউটি গগৈ আৰু নৃপেন মালাকাৰো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ক্ৰমে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী আৰু শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে পূৰ্ণদৈৰ্ঘৰ ছবিখনৰ কাহিনী আৰু পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছে মনোজ বৈশ্য আৰু প্ৰযোজনা কৰিছে নৃপেন মালাকাৰে । প্ৰিমিয়াম শ্ব’ উপভোগ কৰি আবেগিক হৈ পৰিল দৰ্শক ৷ উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ ৪৪টা ছবিগৃহত অহা ২৩অক্টোবৰৰ পৰা সগৌৰৱে চলিব ‘ৰাইজিং ছান’ ৷