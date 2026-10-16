ETV Bharat / state

শীঘ্ৰে ছবিগৃহলৈ প্ৰতিবন্ধীসকলৰ জীৱনশৈলীৰ আধাৰত নিৰ্মিত অসমীয়া ছবি ‘ৰাইজিং ছান’

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম অসমীয়া ছবি । বেলতলাৰ মেট্ৰিকছ ‘ৰাইজিং ছান’ নামৰ ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব’ সম্পন্ন ।

Assamese film 'Rising Sun', made on the lifestyle of people with disabilities, will be released in theaters soon
শীঘ্ৰে ছবিগৃহলৈ প্ৰতিবন্ধীসকলৰ জীৱন শৈলীক লৈ নিৰ্মিত অসমীয়া ছবি ‘ৰাইজিং ছান’ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 16, 2026 at 8:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতাক নেওচি জীৱন সংগ্ৰামত জয়ী হোৱাৰ সাহস, আত্মবিশ্বাস আৰু অদম্য মানসিক শক্তিৰ কাহিনীৰে নিৰ্মিত অসমীয়া ছবি ‘ৰাইজিং ছান’-ৰ বুধবাৰে বেলতলাৰ মেট্ৰিকছ চিনেমা হলত প্ৰিমিয়াৰ সম্পন্ন হয় । গীত ফিল্ম মেকাৰ্চৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিসকলৰ জীৱন-সংগ্ৰাম, সামাজিক অৱহেলা, লাঞ্ছনা আৰু দৈনন্দিন সমস্যাৰ বাস্তৱ ছবি দাঙি ধৰিছে ।

ছবিখনৰ কাহিনীত প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিসকলে নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰি যাওঁতে সমাজ তথা প্ৰশাসনৰ পৰা সন্মুখীন হ’বলগীয়া বিভিন্ন বাধা আৰু নিৰ্যাতনৰ দিশসমূহ প্ৰতিফলিত কৰিছে । একে সময়তে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো মানসিকভাৱে শক্তিশালী হৈ নিজৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু উদ্ভাৱনী প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে জীৱনক আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰেৰণাদায়ক কাহিনী ছবিখনৰ মূল আকৰ্ষণ ।

শীঘ্ৰে ছবিগৃহলৈ প্ৰতিবন্ধীসকলৰ জীৱন শৈলীক লৈ নিৰ্মিত অসমীয়া ছবি ‘ৰাইজিং ছান’ (ETV Bharat Assam)

ছবিখনৰ অন্যতম বিশেষত্ব হৈছে, ইয়াত প্ৰতিবন্ধী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা প্ৰতিগৰাকী অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়েই বাস্তৱ জীৱনৰ প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তি । অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলী অৰ্পণ কৰি প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' মুকলি কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্মই । প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড৹ দয়ানন্দ পাঠক, অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যেতি গগৈ, কৃষক মুক্তিৰ নেতা আকাশ দলে, মাৰিয়া পাব্লিক স্কুল, এছএফএছ স্কুল, স্নেহালয়ৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে ।

প্ৰযোজক নৃপেন মালাকাৰে কয়, "বিশ্বত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজৰ নিজৰ জীৱন গাঁথা ক'বলৈ গৈছে প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিয়ে । এয়া এখন ছবি নহয় প্ৰতিবন্ধী সকলৰ জীৱন গাঁথা । প্ৰতিবন্ধীসকলে দৈনন্দিন জীৱনত লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ সন্মুখীন হৈয়ো যি কোনো মুহূৰ্ততে থিয় দিবলৈ খুজিছে । আমি ৰাইজৰ মাজত এটায়ে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ আমি ইমান কষ্ট পোৱাৰ পিছতো ভাগৰি পৰা নাই ।"

তেওঁ লগতে কয়, "সমস্যা, সংঘাত, প্ৰত্যাহ্বান, ঘাত-প্ৰতিঘাত আৰু প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰি যাওঁতে প্ৰতিবন্ধীসকলে কিদৰে অত্যাচাৰ কৰা হৈছে সেই ছবি দাঙি ধৰা হৈছে ।"

উল্লেখ্য যে ছবিখনে ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । আমেৰিকাৰ ‘Accolade Global Film Competition’-ত ৪৩ হাজাৰ ছবিৰ মাজত প্ৰতিবন্ধী শিতানত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান লাভ কৰাৰ লগতে ‘Crown Wood International Film Festival’-ত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতীয় পূৰ্ণদৈৰ্ঘৰ ছবি হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে ।

ইয়াৰ উপৰি ‘White Unicorn International Film Festival’-তো ছবিখনে সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আনহাতে, ‘Florence Film Festival’ আৰু ‘Open Window International Film Challenge’-ত ছবিখন আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছে ।

ছবিখনৰ সৈতে জড়িত তথ্য অনুসৰি, অসমৰ দুই প্ৰতিবন্ধী শিল্পী বিউটি গগৈ আৰু নৃপেন মালাকাৰো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ক্ৰমে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী আৰু শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছিল ।

উল্লেখ্য যে পূৰ্ণদৈৰ্ঘৰ ছবিখনৰ কাহিনী আৰু পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছে মনোজ বৈশ্য আৰু প্ৰযোজনা কৰিছে নৃপেন মালাকাৰে । প্ৰিমিয়াম শ্ব’ উপভোগ কৰি আবেগিক হৈ পৰিল দৰ্শক ৷ উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ ৪৪টা ছবিগৃহত অহা ২৩অক্টোবৰৰ পৰা সগৌৰৱে চলিব ‘ৰাইজিং ছান’ ৷

লগতে পঢ়ক: ৰাজপাল যাদৱৰ চেক-বাউন্স বিবাদক মধ্যস্থতাকাৰীলৈ প্ৰেৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

ভাৰত এৰি যাবলৈ কোৱাৰ জাননীক প্ৰত্যাহ্বান ইমৰাণ খানৰ, অধিবক্তাই ক’লে...

TAGGED:

RISING SUN
শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা
নতুন অসমীয়া ছবি
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ
NEW ASSAMESE FILM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.