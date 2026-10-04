ETV Bharat / state

বিদেশৰ মাটিতো সজীৱ সুধাকণ্ঠৰ সুৰ, হিউষ্টনত 'ভূপেনদা আনকাট' প্ৰদৰ্শন

বিদেশৰ মাটিত সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ । অসমীয়া সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্য প্ৰদৰ্শন ।

Assamese culture celebrated in Houston with screening of 'Bhupenda Uncut'
বিদেশৰ মাটিতো সজীৱ সুধাকণ্ঠৰ সুৰ, হিউষ্টনত 'ভূপেনদা আনকাট' প্ৰদৰ্শন (ANI)
author img

By ANI

Published : October 4, 2026 at 7:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হিউষ্টন : সমগ্ৰ ভাৰতক মোহিত অসম সন্তান সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিৰ প্ৰভাৱ যে ভৌগোলিক সীমাৰ মাজত আবদ্ধ নহয় আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হিউষ্টনত তাৰেই আন এক নিদৰ্শন দেখা গ'ল । ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱন, কৰ্মৰাজি আৰু সাংস্কৃতিক অৱদানক স্মৰণ কৰি হিউষ্টনত তথ্যচিত্ৰ 'ভূপেনদা আনকাট' প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।

বিদেশৰ মাটিত অনুষ্ঠিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানত অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যও উজ্বলি উঠিল । হিউষ্টনত থকা ভাৰতৰ কনছুলেট জেনেৰেলৰ উদ্যোগত আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত 'ভূপেনদা আনকাট' তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শনৰ লগতে পৰম্পৰাগত অসমীয়া গীত-নৃত্য আদিও পৰিৱেশন কৰা হয় । অসমৰ বিভিন্ন পৰম্পৰাগত খাদ্যইও ৰাজ্যখনৰ সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে ৷

অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত লক্ষ্মী মুৰ্দেশ্বৰ পুৰীয়ে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱন আৰু ভাৰতীয় কলা, সংগীত তথা সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বিষয়ে বক্তব্য আগবঢ়ায় । ইফালে কনছুলেট জেনেৰেল ডি চি মঞ্জুনাথে অনুষ্ঠানত উপস্থিত লোকসকলক আদৰণি জনাই হিউষ্টনত অসমীয়া সমাজৰ উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ প্ৰশংসা কৰে ।

ববিতা শৰ্মাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু চিন্ময় শৰ্মাৰ প্ৰযোজিত 'ভূপেনদা আনকাট' তথ্যচিত্ৰখন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মূল আকৰ্ষণ আছিল । শিল্পীগৰাকীৰ সংগীত আৰু চলচ্চিত্ৰৰ জৰিয়তে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাহিনী, মানুহৰ জীৱন, আশা-আকাংক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয় ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিশ্বৰ দৰ্শকৰ মাজলৈ কেনেদৰে প্ৰসাৰিত হৈছিল সেই দিশটো তথ্যচিত্ৰখনত প্ৰতিফলিত হৈছে ।

এই অনুষ্ঠানে প্ৰমাণ কৰিলে যে ড৹ ভূপেন হাজৰিকা কেৱল অসমৰ কিংবদন্তি শিল্পী নহয় তেওঁৰ সৃষ্টি এতিয়াও প্ৰবাসী অসমীয়া সমাজৰ বাবে নিজৰ শিপা আৰু পৰিচয়ৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ এক মাধ্যম হৈ আছে ।

অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমত ৰাষ্ট্ৰদূত লক্ষ্মী মুৰ্দেশ্বৰ পুৰীয়ে লিখিছে, "ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা হিউষ্টনলৈকে ভূপেনদাৰ কণ্ঠই এতিয়াও পাছপ'ৰ্ট অবিহনে যাত্ৰা কৰে । ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ এক সুন্দৰ উদযাপন - য'ত সংগীত স্মৃতিলৈ পৰিণত হ'ল, অসম আৱেগ হৈ পৰিল আৰু আমাৰ প্ৰব্ৰজনকাৰীসকল মহাদেশৰ মাজেৰে ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক আত্মা কঢ়িয়াই নিয়া দলং হৈ পৰিল । ভাৰতৰ কনছুলেট জেনেৰেল আৰু বৃহত্তৰ হিউষ্টনৰ অসমীয়া সমাজক সেই সেঁতুখন সজীৱ কৰি ৰখাৰ বাবে ধন্যবাদ ।"

উল্লেখ্য যে দেশজুৰি ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হৈছে । অহা ২৯ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণি পৰিব । ইফালে যোৱা ৮ ছেপ্টেম্বৰত শিল্পীগৰাকীৰ জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

৯২ সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকীত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াক স্মৰণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ

TAGGED:

ড৹ ভূপেন হাজৰিকা
ভূপেনদা আনকাট
ৰাষ্ট্ৰদূত লক্ষ্মী মুৰ্দেশ্বৰ পুৰী
হিউষ্টন
BHUPENDA UNCUT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.