বিদেশৰ মাটিতো সজীৱ সুধাকণ্ঠৰ সুৰ, হিউষ্টনত 'ভূপেনদা আনকাট' প্ৰদৰ্শন
বিদেশৰ মাটিত সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ । অসমীয়া সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্য প্ৰদৰ্শন ।
By ANI
Published : October 4, 2026 at 7:30 PM IST
হিউষ্টন : সমগ্ৰ ভাৰতক মোহিত অসম সন্তান সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিৰ প্ৰভাৱ যে ভৌগোলিক সীমাৰ মাজত আবদ্ধ নহয় আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হিউষ্টনত তাৰেই আন এক নিদৰ্শন দেখা গ'ল । ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱন, কৰ্মৰাজি আৰু সাংস্কৃতিক অৱদানক স্মৰণ কৰি হিউষ্টনত তথ্যচিত্ৰ 'ভূপেনদা আনকাট' প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
বিদেশৰ মাটিত অনুষ্ঠিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানত অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যও উজ্বলি উঠিল । হিউষ্টনত থকা ভাৰতৰ কনছুলেট জেনেৰেলৰ উদ্যোগত আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত 'ভূপেনদা আনকাট' তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শনৰ লগতে পৰম্পৰাগত অসমীয়া গীত-নৃত্য আদিও পৰিৱেশন কৰা হয় । অসমৰ বিভিন্ন পৰম্পৰাগত খাদ্যইও ৰাজ্যখনৰ সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে ৷
A vibrant celebration of Assamese culture unfolded today at the Consulate General of India, Houston, with the successful screening of “Bhupenda Uncut”. The authentic documentary was beautifully complemented by traditional Assamese dance, soulful songs, and delicious regional cuisine—bringing the essence of Assam alive in Houston. Ambassador Lakshmi Murdeshwar Puri graced the occasion and gave an insightful keynote address on Dr Hazarika, which added depth and dignity to the occasion. Consul General D C Manjunath welcomed the gathering and commended the contributions of Assamese Community in Houston. Heartfelt thanks to Director Bobbeeta Sharma and Producer Chinmoy Sharma for this remarkable film, and to the Assamese Cultural Society of Greater Houston (ACSGH) for curating a memorable cultural showcase. Sincere appreciation to the diaspora members for their enthusiastic presence and for celebrating the rich and diverse cultural heritage of Bharat with such warmth. #CGIHouston #AssameseCulture #BhupendaUncut #IndianDiaspora #VibrantBharat #ACSGH #CulturalConnect— India in Houston (@cgihou) October 4, 2026
অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত লক্ষ্মী মুৰ্দেশ্বৰ পুৰীয়ে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱন আৰু ভাৰতীয় কলা, সংগীত তথা সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বিষয়ে বক্তব্য আগবঢ়ায় । ইফালে কনছুলেট জেনেৰেল ডি চি মঞ্জুনাথে অনুষ্ঠানত উপস্থিত লোকসকলক আদৰণি জনাই হিউষ্টনত অসমীয়া সমাজৰ উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ প্ৰশংসা কৰে ।
ববিতা শৰ্মাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু চিন্ময় শৰ্মাৰ প্ৰযোজিত 'ভূপেনদা আনকাট' তথ্যচিত্ৰখন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মূল আকৰ্ষণ আছিল । শিল্পীগৰাকীৰ সংগীত আৰু চলচ্চিত্ৰৰ জৰিয়তে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাহিনী, মানুহৰ জীৱন, আশা-আকাংক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয় ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিশ্বৰ দৰ্শকৰ মাজলৈ কেনেদৰে প্ৰসাৰিত হৈছিল সেই দিশটো তথ্যচিত্ৰখনত প্ৰতিফলিত হৈছে ।
এই অনুষ্ঠানে প্ৰমাণ কৰিলে যে ড৹ ভূপেন হাজৰিকা কেৱল অসমৰ কিংবদন্তি শিল্পী নহয় তেওঁৰ সৃষ্টি এতিয়াও প্ৰবাসী অসমীয়া সমাজৰ বাবে নিজৰ শিপা আৰু পৰিচয়ৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ এক মাধ্যম হৈ আছে ।
From the Brahmaputra to Houston, Bhupenda’s voice still travels without a passport. 🇮🇳🎶 A beautiful celebration of Dr Bhupen Hazarika — where music became memory, Assam became emotion, and our diaspora became the bridge carrying India’s cultural soul across continents. Grateful to @cgihou and the Assamese community of Greater Houston for keeping that bridge vibrant.— Lakshmi M Puri (@lakshmiunwomen) October 4, 2026
অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমত ৰাষ্ট্ৰদূত লক্ষ্মী মুৰ্দেশ্বৰ পুৰীয়ে লিখিছে, "ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা হিউষ্টনলৈকে ভূপেনদাৰ কণ্ঠই এতিয়াও পাছপ'ৰ্ট অবিহনে যাত্ৰা কৰে । ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ এক সুন্দৰ উদযাপন - য'ত সংগীত স্মৃতিলৈ পৰিণত হ'ল, অসম আৱেগ হৈ পৰিল আৰু আমাৰ প্ৰব্ৰজনকাৰীসকল মহাদেশৰ মাজেৰে ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক আত্মা কঢ়িয়াই নিয়া দলং হৈ পৰিল । ভাৰতৰ কনছুলেট জেনেৰেল আৰু বৃহত্তৰ হিউষ্টনৰ অসমীয়া সমাজক সেই সেঁতুখন সজীৱ কৰি ৰখাৰ বাবে ধন্যবাদ ।"
উল্লেখ্য যে দেশজুৰি ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হৈছে । অহা ২৯ নৱেম্বৰত নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণি পৰিব । ইফালে যোৱা ৮ ছেপ্টেম্বৰত শিল্পীগৰাকীৰ জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
৯২ সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকীত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াক স্মৰণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ