ETV Bharat / state

লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত আৰম্ভ হ’ল অসমীয়া ভাষাত ঘোষণা

গুৱাহাটীৰ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেলত উৰণ সম্পৰ্কীয় ঘোষণাৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া ভাষাৰ ব্যৱহাৰ ৷

Assamese announcements IN LGBI
লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত আৰম্ভ হ’ল অসমীয়া ভাষাত ঘোষণা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 5, 2026 at 7:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় । অৱশেষত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত অসমীয়া ভাষাত উৰণ সম্পৰ্কীয় ঘোষণা আৰম্ভ হ'ল । বিমান বন্দৰৰ টাৰ্মিনেল ২-ত শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে উৰণ সম্পৰ্কীয় ঘোষণা ।

লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দত অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰকলৈ শেহতীয়াকৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতেই বিমান বন্দৰত অসমীয়া ভাষাত উৰণ সম্পৰ্কীয় ঘোষণা আৰম্ভ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত দেওবাৰে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান, প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক তথা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ড৹ কুলধৰ শইকীয়াই সামাজিক মাধ্যমত কিছু কথা উল্লেখ কৰিছে ৷

তেওঁ পোষ্টটো লিখিছে, "চাৰ, অসমীয়াত ঘোষণা শুনি গাতো শাঁত পৰি গ’ল”, অচিনাকি কোনোবা এজনে বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেলৰ পৰা ফোন কৰি জনালে ! মাত হেৰালে জাত হেৰায়- কথাষাৰে সময়ে সময়ে খুন্দিয়াই থকাৰ মাজতে নিজকে ক’লো ‘ ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় -’’

উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে বৰঝাৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰত উৰণ সম্পৰ্কীয় ঘোষণাত অসমীয়া ভাষা প্রয়োগ নকৰাক লৈ ৰাজ্যৰ তিনিগৰাকী প্রাক্তন আমোলা তথা আৰক্ষী বিষয়াই উদ্বেগ প্রকাশ কৰিছিল । বিমান বন্দৰটোৰ দুই নম্বৰ টার্মিনেলত জনসাধাৰণৰ বাবে কৰা উৰণ সম্পৰ্কীয় ঘোষণাসমূহত অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ নকৰি কেৱল হিন্দী আৰু ইংৰাজী ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্রাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান কুলধৰ শইকীয়া, প্রাক্তন আই পি এছ বিষয়া জ্যোতির্ময় চক্রৱর্তী আৰু প্রাক্তন এ চি এছ বিষয়া মুকুল চন্দ্র গগৈয়ে যোৱা ২৬ জুনত বিমান বন্দৰৰ মুখ্য বিষয়ালৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।

এই পত্রখনত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ নকৰাটো কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ পৰিপন্থী । মন্ত্ৰণালয়ৰ নিয়ম অনুসৰি বিমানবন্দৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাত হিন্দী আৰু ইংৰাজীৰ লগতে থলুৱা আঞ্চলিক ভাষাকো সমানে গুৰুত্ব দিব লাগে ।

পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ লগতে যিকোনো জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ সময়ত বিমান বা টার্মিনেলৰ ভিতৰত যাত্ৰীসকলক ক্ষীপ্র আৰু স্পষ্ট নিৰাপত্তা নির্দেশনাৰ বাবে আঞ্চলিক ভাষাৰ ব্যৱহাৰ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । অসমীয়া ভাষাৰ অনুপস্থিতিত এনে স্পৰ্শকাতৰ সময়ত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰি বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ সকলো ৰাজহুৱা ঘোষণাত নিয়মিতভাৱে অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে এই পত্রযোগে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছিল ।

লগতে পঢ়ক : অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰক! লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ পত্ৰ

লগতে পঢ়ক : বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তথা সুন্দৰ বিমানবন্দৰৰ তালিকাত অসমৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ

TAGGED:

বৰঝাৰ বিমান বন্দৰ
বিমান বন্দৰত অসমীয়া ভাষাৰ ব্যৱহাৰ
গোপীনাথ বৰদলৈ বিমান বন্দৰ
কুলধৰ শইকীয়া
ASSAMESE ANNOUNCEMENTS IN LGBI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.