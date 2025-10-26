ETV Bharat / state

দীঘলীপুখুৰীৰ গছ কটা প্ৰসংগ : উত্থাপিত অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই

দীঘলীপুখুৰীৰ সমীপৰ গছ কটা বুলি এক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল ৰবি শৰ্মাই। এই প্ৰসংগত বিভিন্নজনে অভিনেতাগৰাকীক কৰিছিল সমালোচনা। এক ভিডিঅ’ বাৰ্তাযোগে সকলো অভিযোগৰ উত্তৰ দিলে তেওঁ৷

DIGHALIPUKHURI TREES CUTTING CONTROVERSY
দীঘলীপুখুৰীৰ গছ কটা প্ৰসংগত উত্থাপন হোৱা অভিযোগ (Ravi Sarma's FB post)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2025 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ গছ কটা প্ৰসংগত অব্যাহত আছে চর্চা । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সুযোগ লৈ দীঘলীপুখুৰীৰ সমীপৰ গছ কটা বুলি এক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই । অভিনেতাগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ পাছত আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ।

এই প্ৰসংগত বিভিন্নজনে অভিনেতাগৰাকীক সমালোচনা কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছিল । এই সন্দৰ্ভত শনিবাৰে সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ’ বাৰ্তাযোগে কিছু কথা পোষ্ট কৰি দিয়ে অভিনেতাগৰাকীয়ে ।

DIGHALIPUKHURI TREES CUTTING CONTROVERSY
দীঘলীপুখুৰীৰ গছ কটা প্ৰসংগত উত্থাপন হোৱা অভিযোগ (Ravi Sarma's FB post)

অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘জুবিন গাৰ্গ ঢুকুৱাৰ পাছত দীঘলীপুখুৰীৰ গছকেইডাল কাটি পেলোৱা হ'ল বুলি মই মন্তব্য কৰাৰ পাছত বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল । মোক ভুল পথে পৰিচালিত কৰা বা মই ভুল তথ্য দিয়া বুলি বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছিল । মই 'ইণ্ডিয়া টু দে'ৰ কেইটামান বাতৰি ওপৰত বিশ্বাস কৰি আমি কিছুমান কথা অনুমান কৰিব পৰিছিলো যে এনেকুৱা কিবা ঘটিছে বুলি । লগতে যিখিনি সজাগ নাগৰিকে মিলি জুলি এই প্ৰসংগত প্ৰতিবাদ কৰিছিল, তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছিল ৷ মই সেই মানুহখিনিকো লগ কৰিলো । এই সকলোবোৰৰ পাছত মই এটা কথাই বুজি পালো যে মই যিখিনি কথা কৈছিলো সেইখিনি একেবাৰে অশুদ্ধ নহয় ।’’

লগতে শৰ্মাই কয়, ‘‘আমি যেতিয়া দীঘলীপুখুৰী বুলি কওঁ, তেতিয়া কেৱল দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰটোৰ কথা নকওঁ । মই শৈশৱৰ বেছি ভাগ সময় মই আমবাৰীতে কটাইছো । গতিকে ইয়াৰে প্ৰতিডাল গছ মই জানো বা ইয়াৰ পৰিৱেশটোৰ সন্দৰ্ভত মই জানো । ইয়াৰ লগতে জুবিনেও গছ কেইডাল নাকাটিবলৈ কৈ আহিছিল । গছ তেওঁলোকে কাটিছে বা স্থানান্তৰ কৰিছে, কিন্তু মোৰ কথা কৈছে সেই অঞ্চলটোত বহুত চৰাই-চিৰিকটি আছে । গতিকে মোৰ গছ স্থানান্তৰ কৰাটো মই আচলতে আগ্ৰহী নহয় । উন্নয়ন লাগে কিন্তু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ বিনিময়ত ।’’

DIGHALIPUKHURI TREES CUTTING CONTROVERSY
দীঘলীপুখুৰীৰ গছ কটা প্ৰসংগত উত্থাপন হোৱা অভিযোগ (Ravi Sarma's FB post)

অভিনেতাগৰাকীয়ে আৰু কয়, ‘‘গছ এডাল স্থানান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিয়ম আছে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে স্থানান্তৰ কৰা গছ বা স্থানান্তৰিত কৰিবলগীয়া গছ শেষ উপায় হ'ব লাগে । কাৰণ গছ এডাল শিপাৰ পৰা উভালি যেতিয়া অন্য এটা ঠাইত বহাই দিয়ে কষ্ট এডাল কষ্ট পায় ।’’

DIGHALIPUKHURI TREES CUTTING CONTROVERSY
দীঘলীপুখুৰীৰ গছ কটা প্ৰসংগত উত্থাপন হোৱা অভিযোগ (Ravi Sarma's FB post)

ৰবি শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘আনহাতে 100 ডাল গছ যদি স্থানান্তৰিত কৰা হয়, ইয়াৰে 60 ডাল গছ মাৰিবই লগতে গছ ডাল কি প্ৰজাতিৰ সেয়া জানিব লাগিব । কাৰণ বহু প্ৰজাতিৰ গছ স্থানান্তৰিত কৰিব নোৱাৰি । এই কেইটা কথা জনাৰ পাছত মই সেই অঞ্চললৈ চাবলৈ গৈছিলো । টেক্সটাইললৈ গৈ মই দেখিলো তেওঁলোকে স্থানান্তৰিত কৰা গছসমূহৰ ভিতৰত প্ৰায় 10 ডাল গছ সম্পূৰ্ণ ৰূপে মৰি গৈছে । আনহাতে লাচিত ক্ষেত্ৰত গৈ মই গছৰ মৰিশালীহে দেখিলো । তাত প্ৰায় 25-30 ডাল গছ ইতিমধ্যে মাৰিছে আৰু বাকী থকা কেইডালৰো অৱস্থা বেয়া ।’’

DIGHALIPUKHURI TREES CUTTING CONTROVERSY
দীঘলীপুখুৰীৰ সমীপৰ কটা গছবোৰক লৈ কি ক’লে ৰবি শৰ্মাই (Ravi Sarma's FB post)

আনহাতে এই প্ৰসংগত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱাৰ লগতে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ ওপৰত উত্থাপন হোৱা বহু অভিযোগ উত্তৰ দিয়ে ৷ লগতে ইয়াৰ দ্বাৰা এই বিষয়টো ইয়াতে সামৰণি মৰা বুলি মন্তব্য কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে ।

DIGHALIPUKHURI TREES CUTTING CONTROVERSY
কেনে অৱস্থাত আছে দীঘলীপুখুৰীৰ সমীপৰ সেই কটা গছবোৰ ? (Ravi Sarma's FB post)

সমান্তৰালভাৱে জুবিন গাৰ্গৰ তদন্ত ক্ষীপ্ৰতাৰে, ন্যায্য আৰু স্বচ্ছ পদ্ধতিৰে সম্পন্ন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বোত্তম প্ৰচেষ্টা চলাই যাবলৈসমূহ সচেতন নাগৰিককে অনুৰোধ জনায় অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই ।

DIGHALIPUKHURI TREES CUTTING CONTROVERSY
দীঘলীপুখুৰীৰ সমীপৰ গছ কটা বুলি এক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল ৰবি শৰ্মাই (Ravi Sarma's FB post)

লগতে পঢ়ক : দীঘলীপুখুৰীৰ গছ কটাক লৈ কোনে মিছা মাতিছে ? মন্ত্ৰী নে অভিনেতাই ?

লগতে পঢ়ক : জুবিনে কেতিয়াও ৰাজনীতিক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাছিল, ৰাজনীতি হ'ব নালাগে: জুবিন ক্ষেত্ৰত নিশা গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

TAGGED:

DIGHALIPUKHURI TREES CUTTING
TREES CUTTING CONTROVERSY
RAVI SARMA
ইটিভি ভাৰত অসম
DIGHALIPUKHURI TREES SHIFTING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.