দীঘলীপুখুৰীৰ গছ কটা প্ৰসংগ : উত্থাপিত অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই
দীঘলীপুখুৰীৰ সমীপৰ গছ কটা বুলি এক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল ৰবি শৰ্মাই। এই প্ৰসংগত বিভিন্নজনে অভিনেতাগৰাকীক কৰিছিল সমালোচনা। এক ভিডিঅ’ বাৰ্তাযোগে সকলো অভিযোগৰ উত্তৰ দিলে তেওঁ৷
Published : October 26, 2025 at 1:37 PM IST
গুৱাহাটী : দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ গছ কটা প্ৰসংগত অব্যাহত আছে চর্চা । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সুযোগ লৈ দীঘলীপুখুৰীৰ সমীপৰ গছ কটা বুলি এক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই । অভিনেতাগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ পাছত আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ।
এই প্ৰসংগত বিভিন্নজনে অভিনেতাগৰাকীক সমালোচনা কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছিল । এই সন্দৰ্ভত শনিবাৰে সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ’ বাৰ্তাযোগে কিছু কথা পোষ্ট কৰি দিয়ে অভিনেতাগৰাকীয়ে ।
অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘জুবিন গাৰ্গ ঢুকুৱাৰ পাছত দীঘলীপুখুৰীৰ গছকেইডাল কাটি পেলোৱা হ'ল বুলি মই মন্তব্য কৰাৰ পাছত বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল । মোক ভুল পথে পৰিচালিত কৰা বা মই ভুল তথ্য দিয়া বুলি বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছিল । মই 'ইণ্ডিয়া টু দে'ৰ কেইটামান বাতৰি ওপৰত বিশ্বাস কৰি আমি কিছুমান কথা অনুমান কৰিব পৰিছিলো যে এনেকুৱা কিবা ঘটিছে বুলি । লগতে যিখিনি সজাগ নাগৰিকে মিলি জুলি এই প্ৰসংগত প্ৰতিবাদ কৰিছিল, তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছিল ৷ মই সেই মানুহখিনিকো লগ কৰিলো । এই সকলোবোৰৰ পাছত মই এটা কথাই বুজি পালো যে মই যিখিনি কথা কৈছিলো সেইখিনি একেবাৰে অশুদ্ধ নহয় ।’’
লগতে শৰ্মাই কয়, ‘‘আমি যেতিয়া দীঘলীপুখুৰী বুলি কওঁ, তেতিয়া কেৱল দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰটোৰ কথা নকওঁ । মই শৈশৱৰ বেছি ভাগ সময় মই আমবাৰীতে কটাইছো । গতিকে ইয়াৰে প্ৰতিডাল গছ মই জানো বা ইয়াৰ পৰিৱেশটোৰ সন্দৰ্ভত মই জানো । ইয়াৰ লগতে জুবিনেও গছ কেইডাল নাকাটিবলৈ কৈ আহিছিল । গছ তেওঁলোকে কাটিছে বা স্থানান্তৰ কৰিছে, কিন্তু মোৰ কথা কৈছে সেই অঞ্চলটোত বহুত চৰাই-চিৰিকটি আছে । গতিকে মোৰ গছ স্থানান্তৰ কৰাটো মই আচলতে আগ্ৰহী নহয় । উন্নয়ন লাগে কিন্তু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ বিনিময়ত ।’’
অভিনেতাগৰাকীয়ে আৰু কয়, ‘‘গছ এডাল স্থানান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিয়ম আছে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে স্থানান্তৰ কৰা গছ বা স্থানান্তৰিত কৰিবলগীয়া গছ শেষ উপায় হ'ব লাগে । কাৰণ গছ এডাল শিপাৰ পৰা উভালি যেতিয়া অন্য এটা ঠাইত বহাই দিয়ে কষ্ট এডাল কষ্ট পায় ।’’
ৰবি শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘আনহাতে 100 ডাল গছ যদি স্থানান্তৰিত কৰা হয়, ইয়াৰে 60 ডাল গছ মাৰিবই লগতে গছ ডাল কি প্ৰজাতিৰ সেয়া জানিব লাগিব । কাৰণ বহু প্ৰজাতিৰ গছ স্থানান্তৰিত কৰিব নোৱাৰি । এই কেইটা কথা জনাৰ পাছত মই সেই অঞ্চললৈ চাবলৈ গৈছিলো । টেক্সটাইললৈ গৈ মই দেখিলো তেওঁলোকে স্থানান্তৰিত কৰা গছসমূহৰ ভিতৰত প্ৰায় 10 ডাল গছ সম্পূৰ্ণ ৰূপে মৰি গৈছে । আনহাতে লাচিত ক্ষেত্ৰত গৈ মই গছৰ মৰিশালীহে দেখিলো । তাত প্ৰায় 25-30 ডাল গছ ইতিমধ্যে মাৰিছে আৰু বাকী থকা কেইডালৰো অৱস্থা বেয়া ।’’
আনহাতে এই প্ৰসংগত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱাৰ লগতে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ ওপৰত উত্থাপন হোৱা বহু অভিযোগ উত্তৰ দিয়ে ৷ লগতে ইয়াৰ দ্বাৰা এই বিষয়টো ইয়াতে সামৰণি মৰা বুলি মন্তব্য কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে ।
সমান্তৰালভাৱে জুবিন গাৰ্গৰ তদন্ত ক্ষীপ্ৰতাৰে, ন্যায্য আৰু স্বচ্ছ পদ্ধতিৰে সম্পন্ন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বোত্তম প্ৰচেষ্টা চলাই যাবলৈসমূহ সচেতন নাগৰিককে অনুৰোধ জনায় অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই ।