বিশ্বমানৰ বন্যপ্ৰাণী কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাক : বনমন্ত্ৰী
চিৰিয়াখানাত চলি থকা নিৰ্মাণ আৰু উন্নয়নমূলক কামৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ ।
Published : October 2, 2026 at 4:34 PM IST
গুৱাহাটী: অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু উদ্ভিদ উদ্যানখন বিশ্বমানৰ বন্যপ্ৰাণী কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । চৰকাৰে প্ৰায় ৩৪০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ অধীনত চিৰিয়াখানাসহ উদ্ভিদ উদ্যানখন উন্নীত কৰিবলৈ কাম আৰম্ভ কৰিছে ।
৭২ সংখ্যক বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উপলক্ষে শুকুৰবাৰে পুৱা অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা চৌহদত উপস্থিত হৈ পৰিৱেশ আৰু বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই অনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যক্ৰমৰ শুভাৰম্ভ কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে চিৰিয়াখানাত চলি থকা নিৰ্মাণ আৰু উন্নয়নমূলক কামৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰি এইদৰে উল্লেখ কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে চিৰিয়াখানাখনক আধুনিক আন্তঃগাঁথনি আৰু উন্নত দৰ্শনাৰ্থীৰ সুবিধাৰে অগ্ৰণী বন্যপ্ৰাণী কেন্দ্ৰলৈ পৰ্যবসিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছে । চিৰিয়াখানাখনত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ লগতে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ উপৰি আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰিবলৈ কেইবাটাও নতুন সুবিধা গঢ়ি তোলা হৈছে বুলিও বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ।
I had the joy of naming an adorable male giraffe calf ‘Gagan’ today during the inauguration of the Wildlife Week celebrations at the Assam State Zoo. Born on August 16, this little one had been waiting for his very own name.— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) October 2, 2026
Gagan’s mother Vijaya was brought to the zoo from… pic.twitter.com/XjLieWGJWW
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে আৰু কয় যে ইয়াত যি নিৰ্মাণকাৰ্য চলি আছে সি চিৰিয়াখানাখনৰ মান যথেষ্ট উন্নত কৰিব । ইয়াৰ লগে লগে চিৰিয়াখানাখন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু বিশ্বজুৰি প্ৰাণীবিজ্ঞানৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"কিছুমান নতুন সংযোজন কৰা হৈছে । আমি চিৰিয়াখানাখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি আছো । এই কাম সম্পূৰ্ণ হ’লেই আমি ইয়াক কেৱল ভাৰততে নহয়,আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো এখন আগশাৰীৰ চিৰিয়াখানালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ সক্ষম হ’ম । প্ৰকল্পটোৰ অন্যতম প্ৰধান আকৰ্ষণ হৈছে এটা বৃহৎ পক্ষীগৃহ ।"
উন্নয়নৰ কাম সন্তোষজনক গতিৰে আগবঢ়া বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অহা তিনি-চাৰি মাহত প্ৰস্তাৱিত সুবিধাসমূহৰ দৃশ্যমান ৰূপৰেখা স্পষ্ট হৈ পৰিব বুলি উল্লেখ কৰি পুনৰ উন্নয়ন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ অতিৰিক্ত সময়ৰ প্ৰয়োজনৰ কথাও দোহাৰে ।
Inaugurated the programmes of the 72nd Wildlife Week this morning, at the Assam State Zoo cum Botanical Garden. The celebrations began with Gaja Puja, followed by the flagging off of a bike rally by the zoo’s forest personnel from the zoo to Pobitora.— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) October 2, 2026
Earlier, on the occasion of… pic.twitter.com/PPmB3GJIQk
বন বিভাগৰ বিষয়াসকলে বেংগালুৰু আৰু চেন্নাইৰ প্ৰাণীবিজ্ঞান উদ্যানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি বৰ্তমানৰ সুবিধাসমূহ অধ্যয়ন কৰি অসম প্ৰকল্পত প্ৰাসংগিক পদ্ধতিসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বিষয়েও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উপলক্ষে শুকুৰবাৰে পুৱা অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা চৌহদত উপস্থিত হৈ অনুষ্ঠানিকভাৱে এই কাৰ্যক্ৰমৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা পোষ্টত কয়, "হস্তীপূজনেৰে বন্যপ্রাণী সপ্তাহৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰি চিৰিয়াখানাৰ বনকর্মীসকলে চিৰিয়াখানাৰ পৰা পবিতৰালৈ উলিওৱা বাইক ৰেলীৰ ফ্লেগ অফ কৰোঁ ।
আজিৰ এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ পূর্বে গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধীৰ আলোকচিত্ৰত মাল্যার্পণ কৰোঁ তথা ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু উদ্ভিদ উদ্যানখনত চলি থকা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামৰ অগ্ৰগতি পৰিদৰ্শন কৰোঁ । বন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ লগতে চিৰিয়াখানাৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলৰ উপস্থিতিয়ে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ শোভাবৰ্দ্ধন কৰে ।"
লগতে পঢ়ক:ধেমাজিত ড্ৰোণেৰে ডাকসেৱা : পদূলিত ডাকোৱালৰ চাইকেলৰ টিলিঙা নাবাজে, ড্ৰোণহে নামিব
লাভলীনাই সলনি কৰিলে পদকৰ ৰং : আনন্দত আত্মহাৰা পিতৃ-মাতৃয়ে ক'লে- জন্মদিনত এয়া দেশবাসীলৈ তাইৰ উপহাৰ