ETV Bharat / state

হিমালয়ৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণত খিলঞ্জীয়া মহিলাৰ ভূমিকা: মাকুমৰ নিলাক্ষী মৰাণৰ বিশেষ গ্ৰন্থ

হিমালয়ৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণত খিলঞ্জীয়া মহিলাৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত মাকুমৰ নিলাক্ষী মৰাণৰ বিশেষ গ্ৰন্থ ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকাশক Springer Nature-ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত গ্ৰন্থখনৰ মূল্য ১৭ হাজাৰ টকা ৷

environmental conservation
নিলাক্ষী মৰাণৰ বিশেষ গ্ৰন্থ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 8, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ এগৰাকী কৃতী কন্যা নিলাক্ষী মৰাণে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক তথা অধ্যাপিকা নিলাক্ষী মৰাণে তেওঁৰ দুই সহযোগীৰ সৈতে হিমালয় অঞ্চলৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণত খিলঞ্জীয়া মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণ আৰু অৱদান সন্দৰ্ভত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ গৱেষণাধৰ্মী গ্ৰন্থ সম্পাদনা কৰি বিশেষ সাফল্য অৰ্জন কৰিছে ।

বিশ্ববিখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকাশক গোষ্ঠী Springer Nature-এ প্ৰকাশ কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম "The Participatory Role of Indigenous Women: Environmental Conservation in the Himalaya Region, Volume 2" ৷ ভাৰতীয় বজাৰত গ্ৰন্থখনৰ মূল্য ১৭ হাজাৰ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । প্ৰকাশৰ লগে লগে গৱেষণা, পৰিৱেশ অধ্যয়ন, সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰন্থখনে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে ।

নিলাক্ষী মৰাণৰ বিশেষ গ্ৰন্থ (ETV Bharat)

গ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে নিলাক্ষী মৰাণে জানিবলৈ দিয়ে যে, পৰিৱেশগতভাৱে অতি সংবেদনশীল আৰু সাংস্কৃতিকভাৱে বৈচিত্ৰময় ভাৰতীয় হিমালয় অঞ্চলত খিলঞ্জীয়া মহিলাসকলে যুগ যুগ ধৰি পৰিৱেশ সংৰক্ষণ, বন-সম্পদ ৰক্ষা, পৰম্পৰাগত জ্ঞানৰ সংৰক্ষণ আৰু বহনক্ষম জীৱনশৈলী গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত পালন কৰি অহা উল্লেখযোগ্য ভূমিকাক এই গ্ৰন্থত বিশদভাৱে তুলি ধৰা হৈছে ।

তেওঁৰ মতে, আধুনিক উন্নয়ন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱত হিমালয় অঞ্চলৰ পৰিৱেশ বহু দিশত সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত খিলঞ্জীয়া মহিলাসকলৰ অভিজ্ঞতা, পৰম্পৰাগত জ্ঞান আৰু সম্প্ৰদায়ভিত্তিক সম্পদ ব্যৱস্থাপনাৰ পদ্ধতিসমূহ ভৱিষ্যতৰ বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । সেই বাস্তৱতাক বৈজ্ঞানিক তথ্য, ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন আৰু বিভিন্ন গৱেষণাৰ জৰিয়তে গ্ৰন্থখনত বিশ্লেষণ কৰা হৈছে ।

গ্ৰন্থখনত হিমালয় অঞ্চলৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মহিলাসকলৰ দৈনন্দিন জীৱন-যাপন, বনজ সম্পদ সংৰক্ষণ, পৰম্পৰাগত কৃষি ব্যৱস্থা, জৈৱ বৈচিত্ৰ ৰক্ষা, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সুব্যৱস্থাপনা আৰু সমাজভিত্তিক পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বিভিন্ন দিশ সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰা হৈছে । পৰিৱেশ সংৰক্ষণত মহিলাসকলৰ নেতৃত্ব আৰু অংশগ্ৰহণ কেনেদৰে স্থানীয় সমাজক শক্তিশালী কৰি তুলিছে, সেই বিষয়েও গ্ৰন্থখনত বিস্তৃত আলোচনা কৰা হৈছে ।

গৱেষণাৰ সমান্তৰালভাৱে সাহিত্য চৰ্চাতো সক্ৰিয় নিলাক্ষী মৰাণে বৰ্তমান চুটিগল্প ৰচনাৰ কাম চলাই থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে । লগতে অসমৰ আদিম জনগোষ্ঠী মৰাণ সমাজৰ ইতিহাস, সংস্কৃতি, পৰম্পৰা আৰু সামাজিক জীৱনৰ ওপৰত ভৱিষ্যতে অধিক বিস্তৃত গৱেষণা কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে ।

উল্লেখ্য যে, নিলাক্ষী মৰাণ বৰ্তমান দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত সত্যৱৰ্তী মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা হিচাপে কৰ্মৰত । শিক্ষকতাৰ লগতে তেওঁ গৱেষণা, সাহিত্যচৰ্চা আৰু একাডেমিক সম্পাদনাৰ ক্ষেত্ৰতো সমানে সুনাম অৰ্জন কৰি আহিছে ।

মাকুমৰ দৰে এখন সৰু চহৰৰ এগৰাকী কন্যাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ গৱেষণাগ্ৰন্থ সম্পাদনা কৰি বিশ্বমানৰ প্ৰকাশনা সংস্থাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ লাভ কৰাটো কেৱল তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । তেওঁৰ এই সাফল্যই ৰাজ্যখনৰ যুৱ গৱেষক, শিক্ষাৰ্থী আৰু সাহিত্যপ্ৰেমীসকলক নতুন উদ্যমেৰে গৱেষণা, জ্ঞানচৰ্চা আৰু সমাজমুখী কামত আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাব বুলি সচেতন মহলে মত প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: গৰমৰ বন্ধত কেনেকৈ সময় কটাবা... মৰমৰ ভাগিনহঁতলৈ চিঠি লিখি পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

নিলাক্ষী মৰাণ
পৰিৱেশ সংৰক্ষণ
SPRINGER NATURE
HIMALAYA REGION
ENVIRONMENTAL CONSERVATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.