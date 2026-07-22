আঞ্চলিক এমআৰঅ' আৰু এৰোস্পেছ উৎপাদন কেন্দ্ৰ হ'ব অসম: আদৰণি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ
ৰাজ্যখনক আঞ্চলিক এমআৰঅ' আৰু এৰোস্পেছ উৎপাদন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে চৰকাৰ আগবাঢ়িছে ।
Published : July 22, 2026 at 4:15 PM IST
তেজপুৰ: বিমান পৰিবহণ আৰু এৰোস্পেছ খণ্ডত অসমক নতুন শিখৰলৈ লৈ যোৱাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এমআৰঅ' (Maintenance, Repair and Overhaul) হাব গঢ়ি তোলাৰ পদক্ষেপে ৰাজ্যৰ ঔদ্যোগিক বিকাশত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । এই পদক্ষেপক তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে আদৰণি জনাইছে
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰা অনুসৰি, অসমৰ ভৌগোলিক সুবিধা, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ সৈতে সংযোগ, আৰু চৰকাৰৰ উদ্যোগপৰ নীতিৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি ৰাজ্যখনক আঞ্চলিক এমআৰঅ' আৰু এৰোস্পেছ উৎপাদন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে চৰকাৰে আগবাঢ়িছে ।
We are taking concrete steps to develop Assam as an MRO hub of the region owing to our geographical advantage and strong policy support.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 22, 2026
In #AssamBudget2026, we have earmarked ₹100cr to develop an aerospace components manufacturing ecosystem and strengthen local supply chain. pic.twitter.com/EHctFF2jZS
২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ অসম বাজেটত এৰোস্পেছ উপাদান উৎপাদন ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা, স্থানীয় যোগান শৃংখল শক্তিশালী কৰা আৰু এই খণ্ডত বিনিয়োগ আকৰ্ষণৰ উদ্দেশ্যে ১০০ কোটি টকা আৱণ্টন কৰা হৈছে ।
এই পদক্ষেপে কেৱল বিমানৰ মেৰামতি আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ খণ্ডক শক্তিশালী কৰাই নহয়, উন্নত প্ৰযুক্তিভিত্তিক উৎপাদন উদ্যোগ, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ (MSME) আৰু দক্ষ মানৱ সম্পদ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন সম্ভাৱনাৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।
এই ঘোষণা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থাপনা বিজ্ঞান বিদ্যালয়ৰ ডীন অধ্যাপক শুভ্ৰাংশু শেখৰ সৰকাৰে কয়, "এই ঘোষণা অসমৰ বাবে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক । ৰাজ্যখনক এমআৰঅ' আৰু এৰোস্পেছ উৎপাদন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পদক্ষেপে ঔদ্যোগিক বিকাশ, বিনিয়োগ আৰু গুণগত কৰ্ম-সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিশ উন্মোচন কৰিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই উদ্যোগৰ প্ৰকৃত সফলতা নিৰ্ভৰ কৰিব স্থানীয় যুৱক-যুৱতীসকলৰ দক্ষতা বিকাশ, উচ্চমানৰ চাকৰিৰ সৃষ্টি, MSME খণ্ডৰ বিকাশ, শক্তিশালী যোগান শৃংখল গঢ়ি তোলা আৰু স্থানীয় অৰ্থনীতি কিমান শক্তিশালী হয় তাৰ ওপৰত। ইয়াৰ বাবে চৰকাৰ, উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ মাজত ঘনিষ্ঠ সমন্বয় আৰু অংশীদাৰিত্ব অতি প্ৰয়োজনীয় ।"
অধ্যাপক সৰকাৰে লগতে আশা প্ৰকাশ কৰে,"এই দূৰদৰ্শী পদক্ষেপে অসমক ভাৰতৰ এৰোস্পেছ আৰু বিমান উদ্যোগৰ মানচিত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰাত সহায় কৰিব । লগতে ৰাজ্যখনৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা, নতুন উদ্যোগ, গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনৰ সুযোগ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সামগ্ৰিক অৰ্থনৈতিক ৰূপান্তৰতো ই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিব ।"