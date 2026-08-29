ETV Bharat / state

চাহ উদ্যোগ: নিলামৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাত সংকটত অসম, পশ্চিম বংগৰ ব্য়ৱসায়ী

অসম, পশ্চিম বংগৰ চাহ উদ্যোগ কিয় আহিছে ভাবুকি ? হ্ৰাস পাইছে নিলামৰ মূল্য?

Assam, West Bengal tea industry faces crisis as auction prices plunge amid floods, heat, pest attacks
নিলামৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাত সংকটৰ সন্মুখীন অসম, পশ্চিম বংগৰ চাহ উদ্যোগ (ANI)
author img

By ANI

Published : August 29, 2026 at 7:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বিভিন্ন কাৰণে বৰ্তমান সময়ত চাহ উদ্যোগলৈ ভয়ংকৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । এই সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় চাহ সন্থাই শুকুৰবাৰে কয় যে উত্তৰ ভাৰতীয় চাহ উদ্যোগৰ নিলামৰ মূল্যৰ পৰিসংখ্যাই শেহতীয়াকৈ উদ্যোগটোৰ অস্বস্তিকৰ অৱস্থাৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে ।

ইয়াৰ লগতে আকস্মিক বান, অত্যধিক গৰম আৰু কীট-পতংগ আৰু ৰোগৰ আক্ৰমণে চাহৰ উৎপাদনত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

ভাৰতীয় চাহ সন্থাৰ সভানেত্ৰী শৈলজা মেহতাই এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কয় যে অসম আৰু পশ্চিম বংগৰ চাহ উদ্যোগত এক ভয়াৱহ বাস্তৱতা উন্মোচিত হৈছে, য’ত যোৱা পাঁচ-ছয় সপ্তাহত নিলামৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত ব্যাপক চিন্তনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । যাৰ ফলত চাহ উদ্যোগসমূহৰ বাবে ভয়াৱহ বিপদৰ সংকেত পোৱা গৈছে ।

মেহতাই কয়,"২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ এক বিক্ৰীৰ বিশ্লেষণত দেখা গৈছে যে শেহতীয়াকৈ চাহৰ নিলামৰ মূল্য যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । উত্তৰ ভাৰতৰ তিনিটা বিশিষ্ট চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ কলকাতা-গুৱাহাটী-শিলিগুৰিত জুলাইৰ পৰা আগষ্টৰ মাজভাগলৈকে চাহৰ মূল্য লক্ষণীয় হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে ।"

তেওঁ কয়,"19 টকাৰ পৰা 53 টকালৈ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে, যিয়ে দুমাহতকৈও কম সময়ৰ ভিতৰত CTTA (কলকাতা)ত বিক্ৰীৰ গড় 291.27 টকাৰ পৰা 238.77 টকালৈ অৰ্থাৎ ১৭ শতাংশ হ্ৰাস পোৱাৰ ইংগিত দিয়ে ।"

অসম, পশ্চিম বংগৰ চাহ উদ্যোগ
অসম, পশ্চিম বংগৰ চাহ উদ্যোগ (ANI)

ইয়াৰ উপৰিও উল্লেখ কৰা হৈছে যে জিটিএচি (গুৱাহাটী)ত, প্ৰায় চিটিচি বিক্ৰী মূল্য ২৬ ত ২৬৪.৮৯ টকালৈ হ্ৰাস হৈ, ৩৪ ত ২২১.৫৭ টকা হৈছেগৈ । যি প্ৰায় ১৫ শতাংশ হ্ৰাস হোৱাৰ ইংগিত বহন কৰিছে ।

ভাৰতীয় চাহ সন্থাই কয়,""এছ টি এ চি (শিলিগুৰি)য়েও এই সময়ছোৱাতে প্ৰায় ৮% হ্ৰাস পঞ্জীয়ন কৰিছে, ২৭ নং বিক্ৰী সংখ্যাত ২০১.৮০ টকাৰ পৰা ৩৪ নং বিক্ৰী সংখ্যাত ১৮২.৩০ টকালৈ হ্ৰাস পাইছে । অৱশ্যে হ্ৰাসৰ কাৰণে যোগানৰ পৰিস্থিতি জগৰীয়া কৰিব নোৱাৰি ।"

সন্থাই উল্লেখ কৰে,"আনহাতে বৰ্তমান ২০২৬ চনৰ জুনলৈকে ভাৰতৰ চাহ ব'ৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা উৎপাদনৰ পৰিসংখ্যাই প্ৰকাশ কৰিছে যোৱা বছৰৰ তুলনাত উত্তৰ ভাৰতৰ বাবে প্ৰায় ১৬ মিলিয়ন কিলোগ্ৰাম বা ৫% শস্যৰ সামান্য বৃদ্ধি হৈছে । উত্তৰ ভাৰতৰ অন্যান্য চাহ খেতি কৰা অঞ্চলত অত্যধিক গৰম আৰু কীট-পতংগৰ আক্ৰমণৰ লগতে অসমৰ ভয়াৱহ বানৰ বাবে এই ধাৰাটো বিঘ্নিত হৈছে ।"

লগতে কোৱা হৈছে যে, ভাৰতীয় চাহ সংস্থাৰ সদস্য চাহ বাগিচাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহত শস্যৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৮% হ্ৰাস পাইছে আৰু চলিত মাহতো একেধৰণৰ হ্ৰাস হৈছে । যাৰ ফলত যোৱা বছৰৰ তুলনাত চলিত মাহৰ শেষলৈকে উত্তৰ ভাৰতত সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰায় ৮ মিলিয়ন কিলোগ্ৰাম হ্ৰাস পাব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

বিবৃতিটোত কয়,"আগন্তুক মাহত বিশেষকৈ অসমত শস্যৰ হাৰ আৰু কমি অহাৰ অনুমান কৰা হৈছে, কিয়নো শেহতীয়াকৈ বানৰ বাবে ডুব যোৱা চাহ বাগিচাবোৰ পুনৰুদ্ধাৰ হ'বলৈ সময় লাগিব । শেহতীয়া ভূ-ৰাজনৈতিক সংকটৰ বাবে ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰতো চাহ উদ্যোগৰ বাবে এই পৰিস্থিতি উৎসাহজনক নহয় । আনহাতে উদ্যোগটোৱে বছৰটোত ২৮৫.৫৩ মিলিয়ন কিলোগ্ৰামৰ ৰপ্তানিৰ অভিলেখ স্পৰ্শ কৰিছে ।"

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে,"২০২৫ চনত চাহ ব’ৰ্ডে প্ৰকাশ কৰা চৰকাৰী পৰিসংখ্যা অনুসৰি যোৱা বছৰৰ তুলনাত এই উদ্যোগটো প্ৰায় ২৩ মিলিয়ন কিলোগ্ৰাম বা প্ৰায় ১৮% পিছ পৰি আছে নিৰপেক্ষভাৱে অধিক বোনাছৰ বাবে মজুৰি আৰু বহিঃপ্ৰবাহৰ পৰিস্থিতি অত্যন্ত হতাশজনক যেন লাগে ।"

লগতে পঢ়ক: চাহ উদ্য়োগঃ অসম তথা উত্তৰ ভাৰতত নিলামৰ মূল্য দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস, উদ্বিগ্ন ভাৰতীয় চাহ সন্থা

জুবিন হত্য়া গোচৰৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতত সাক্ষ্য দিলে সৃজনী ভাস্ব মহন্তই

TAGGED:

TEA ASSOCIATION OF INDIA
অসমৰ চাহ উদ্যোগ
ভাৰতীয় চাহ সন্থা
গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ
ASSAM TEA INDUSTRY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.