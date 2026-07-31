ETV Bharat / state

অসমত পঞ্জীয়নভুক্ত নিবনুৱাৰ সংখ্যা ১৫.৪৪ লাখ: সংস্থাপনৰ বাবে কি পদক্ষেপ লৈছে চৰকাৰে ?

শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পঞ্জীয়নভুক্ত নিবনুৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিশেষকৈ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে সচেতন মহল ৷

Assam unemployment registry crosses 15.44 lakh
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (Getty image)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 31, 2026 at 4:49 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাজ্যখনত নিৱনুৱা সমস্যাই ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যখনত পঞ্জীয়নভুক্ত হৈ থকা নিবনুৱা তথা চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ সংখ্যা ১৫,৪৩,৭৩২ জন হৈছে । ইয়াৰে ১৫,৩০,৭১৪ জন শিক্ষিত নিবনুৱা আৰু ১৩,০১৮ জন অশিক্ষিত নিবনুৱা ।

আনহাতে চলিত বৰ্ষত ৩.৫৫ লক্ষাধিক নতুনকৈ নিবনুৱাৰ পঞ্জীয়নে ৰাজ্যখনত নিবনুৱা সমস্যাই কিদৰে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, সেয়া স্পষ্ট কৰি তুলিছে । ৰাজ্যৰ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰসমূহত পঞ্জীয়নভূক্ত নিবনুৱাৰ সংখ্যা ১৫,৪৩,৭৩২ জন হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বাধিকেই হৈছে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী । অৰ্থাৎ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা দিনকদিনে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে ।

Assam unemployment registry crosses 15.44 lakh
পঞ্জীয়নভুক্ত নিবনুৱাৰ সংখ্য (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতেই সর্বাধিক ১,২২,৮৫১ জন চাকৰি প্রত্যাশী নিবনুৱাৰ নাম পঞ্জীয়ন হৈ আছে । ৰাজ্যৰ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰসমূহৰ তথ্যৰ উপৰি সদ্যসমাপ্ত বিধানসভাৰ অধিৱেশনতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ দক্ষতা, নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগৰ মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে এই তথ্য সদৰী কৰে ।

তথ্য অনুসৰি পঞ্জীয়নভুক্ত মুঠ নিবনুৱাৰ ৬,২৪,৮৭৭ জন স্নাতক, ১,১৬,১৫৯ জন স্নাতকোত্তৰ, ৬২,৫৮১ জন কাৰিকৰী ডিপ্ল’মাধাৰী আৰু ৬৫,৭৪৭ জন হৈছে কাৰিকৰী স্নাতক । ইফালে চলিত বছৰৰ বিগত ছয় মাহতে ৩,৫৫,৭৪১ গৰাকী চাকৰি প্রত্যাশীয়ে নতুনকৈ নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে ।

Assam unemployment registry crosses 15.44 lakh
পঞ্জীয়নভুক্ত নিবনুৱাৰ সংখ্য (ETV Bharat Assam)

জিলা ভিত্তিত পঞ্জীয়নভুক্ত নিবনুৱাৰ সংখ্য :

আনহাতে জিলা ভিত্তিত কামৰূপ মহানগৰ জিলা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত সর্বাধিক ১,২২,৮৫১ জন চাকৰি প্ৰত্যাশী আছে । ইয়াৰ পাছতে বৰপেটাত ৯১,৩১২ জন, নলবাৰীত ৭৪,৯০২ জন, উত্তৰ লখিমপুৰত ৬৮,৬১৩ জন, শিলচৰত ৬৫,৩৬৮ জন, যোৰহাটত ৬০,৪০৭ জন, নগাঁৱত ৫৫,৭১৩ জন, ধুবুৰীত ৫৩,৫২০ জন, শিৱসাগৰত ৫৪,০৯০ জন, গোলাঘাটত ৪৬,০০৫ জন আৰু ডিব্ৰুগড়ত ৪৬,৪২৮ জন পঞ্জীয়নভুক্ত নিবনুৱা আছে ।

নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াৰ চৰকাৰী উদ্যোগ :

ৰাজ্যখনত নিবনুৱা সমস্যাই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ বিপৰীতে চৰকাৰখনে সংস্থাপনৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । বিধানসভাত বিভাগীয় মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্রতিষ্ঠান বিভাগে দক্ষতা, নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগৰ হাতত দাখিল কৰা তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৰ্তমানলৈকে মুঠ ৭৫৮ জন ব্যক্তি নিয়োজিত হৈ আছে । ইয়াৰে ১৬৪ জন ৰাজপত্রিত বিষয়া আৰু ৬২৫ জন অৰাজপত্রিত ।

আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি অসমত পঞ্জীয়ভুক্ত অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগসমূহত প্রায় ৯৪,১৫,৬৬২ জন লোকৰ কৰ্ম সংস্থাপন হৈছে । তাৰোপৰি ৩২,২২৮ জন বৃহৎ উদ্যোগত নিয়োজিত হৈ আছে । ইফালে সংস্থাপনৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে স্ব-নিয়োজনৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰি উদ্যোগী গঢ়ি তোলা, নতুন ক্ষুদ্র ব্যৱসায়, সেৱা আৰু উৎপাদনমুখী উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে আর্থিক সহায় আগবঢ়োৱা, নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰা আৰু ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশত্বৰান্বিত কৰাৰ জৰিয়তে আত্মনিৰ্ভৰ অসম গঢ়ি তোলা ।

Assam unemployment registry crosses 15.44 lakh
ৰাজ্যত পঞ্জীয়নভুক্ত নিবনুৱাৰ সংখ্যা (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান ১.০-ৰ অধীনত মুঠ ২৫,২৭৭ জন হিতাধিকাৰীক ১ লাখ টকাকৈ আর্থিক সহায় আগবঢ়োৱা হৈছে । ইয়াৰে বৰ্তমানলৈকে ২১,৩০১ জনে উদ্যোগ বা উৎপাদন ক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰিছে । তদুপৰি এই হিতাধিকাৰীসকলৰ ভিতৰত ১২,৯৭৬ জনে দ্বিতীয় পর্যায়ত বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে ১ লাখ টকাকৈ সুতবিহীন ঋণ লাভ কৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান ২.০ৰ অধীনত ৭৪,৬৯৪ জন হিতাধিকাৰীক প্রথম কিস্তি হিচাপে ৭৫ হাজাৰ টকাকৈ আর্থিক সহায় প্রদান কৰা হৈছে । এই হিতাধিকাৰীসকলৰ প্ৰশিক্ষণ চলি আছে । প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হোৱাৰ পাছত দ্বিতীয় কিস্তি হিচাপে ২৫ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব । প্রশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত উদ্যোগ বা উৎপাদন ক্ষেত্র স্থাপন কৰিব ।

ইয়াৰোপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ‘পি এম এফ এম ই’ আঁচনিৰ অধীনত অসমত ২০২১-২২ বৰ্ষৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ৫,৭৪৯ টা খাদ্য প্রক্রিয়া কৰণ ক্ষুদ্র উদ্যোগ স্থাপিত হৈছে । এই উদ্যোগসমূহত ৬,৭৪৪ জন লোকে কর্মসংস্থাপন লাভ কৰিছে ।

মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে জনোৱা অনুসৰি ‘পি এম ই জি পি’ আঁচনিৰ অধীনত অসমত ২০২১-২২ বৰ্ষৰ পৰা এতিয়ালৈকে ১০,৬৫৮ টা উদ্যোগ তথা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হৈছে আৰু ইয়াতে ৯৮,৪৪০ জন নিবনুৱাই কর্মসংস্থান পাইছে । আনহাতে ‘পি এম বিশ্বকৰ্মা’ৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈকে ৬৫,৬৩৮ জনক বিনামুলীয়া সা-সজুলি প্রদান কৰা হৈছে আৰু লগতে ১৪,৫০১ জনক মুঠ ১৩২ কোটি টকাৰ ঋণ প্রদান কৰা হৈছে ।

অসম চৰকাৰে ব্যৱসায়িক পৰিৱেশ উন্নত কৰা, কর্মসংস্থাপনৰ সুযোগ বৃদ্ধি কৰা, নিবনুৱা সমস্যা হ্রাস কৰা আৰু অসমৰ স্থানীয় উৎপাদিত সামগ্রীক দেশীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নীতি, আন্তঃগাঁথনি আৰু বিনিয়োগমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছে । সেই উদ্দেশ্যবোৰ সফল কৰিবলৈ দক্ষতা, নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগৰ অধীনস্থ নিয়োগ আৰু কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ সঞ্চালকালয়ৰ অধীনস্থ মুঠ ১৫০ খন উদ্যোগিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে । এই উদ্যোগিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহত মুঠ ৫৯ টা ট্রেডত প্রশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় ।

আই টি আইৰ প্ৰশিক্ষণ সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত প্রশিক্ষার্থী সকলে কাৰিকৰী দক্ষতা, ব্যৱহাৰিক জ্ঞান আৰু এখন স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রমাণ পত্র লাভ কৰে । লাভ কৰা প্ৰমাণ পত্ৰৰ সহায়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন উদ্যোগ, প্রতিষ্ঠানত ইত্যাদিত প্রযোজ্য যোগ্যতা পূৰণ সাপেক্ষে কৰ্ম সংস্থাপনৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে ।

ইয়াৰ উপৰিও আই টি আইত লাভ কৰা জ্ঞান আৰু দক্ষতাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে স্ব-নিয়োজিত হোৱাৰ লগতে নিজাববীয়াকৈ উদ্যোগ স্থাপন কৰি উদ্যোগীকৰণৰ বিকাশত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াব পাৰে ৷ এই সংক্রান্তত প্রশিক্ষার্থী সকলক এণ্টাৰপ্ৰেনিউৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট প্রগ্রামৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা লোৱা হয় । লগতে এই ক্ষেত্রত গৃহীত মুখ্য পদক্ষেপসমূহ হৈছে ঔদ্যোগিক আৰু বিনিয়োগ প্ৰসাৰ, ষ্টার্ট আপ আৰু উদ্যোগী বিকাশ, কর্ম সংস্থান আৰু দক্ষতা বিকাশ, এম এছ এমই আৰু স্থানীয় উদ্যোগ প্ৰচাৰ, ৰপ্তানি প্ৰচাৰ, লজিষ্টিকছ আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, খণ্ড ভিত্তিক ঔদ্যোগিক নীতি, কৃষি আৰু গ্ৰাম্য জীৱিকা উন্নয়ন, ব্যৱসায় সহজীকৰণ আৰু কর্ম সংস্থানমুখী বিনিয়োগ ।

আনহাতে অসমৰ থলুৱা উৎপাদনক ৰাষ্ট্ৰীয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ নিবলৈ উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্রতিষ্ঠান বিভাগে লোৱা Districts as Export Hubs (DEH) আৰু One District One Product (ODOP) পদক্ষেপৰ অধীনত অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত জিলা ৰপ্তানি প্ৰসাৰ সমিতি গঠন কৰা হৈছে । এই সমিতিসমূহৰ জৰিয়তে জিলা পর্যায়ত ৰপ্তানিৰ সম্ভাৱনা থকা বিভিন্ন উৎপাদিত সামগ্রী চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

সেইদৰে দক্ষতা, নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগৰ অধীনস্থ নিয়োগ আৰু কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ সঞ্চালকালয়ৰ জৰিয়তে ৰূপায়িত "মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি"ৰ দ্বাৰা ২০২৫ বৰ্ষৰ সদ্য স্নাতকসকলৰ যিসকলে উচ্চ শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে জীৱিকাৰ বাবে প্রতিযোগিতা মূলক পৰীক্ষা অথবা আত্ম সংস্থাপনৰ বাবে প্রস্তুতি চলাই আছে, সেইসকলৰ শিক্ষান্তৰ পৰা সংস্থাপনৰ যাত্রা মসৃণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এবছৰৰ বাবে আর্থিক অনুদান আগবঢ়াই অহা হৈছে ।

এই আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমত অৱস্থিত ৰাজ্যিক বা কেন্দ্ৰীয়, চৰকাৰী তথা ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ২০২৫ বৰ্ষৰ সদ্য স্নাতকসকলক এবছৰৰ বাবে প্রতি মাহে ২৫০০ টকাৰ অনুদান প্রদান কৰা হৈছে । বিভিন্ন আঁচনিৰ যোগেদি চৰকাৰে সংস্থাপনৰ বাবে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাটো উদ্বেগৰ বিষয় ।

লগতে পঢ়ক : ২ আগষ্টৰ পৰা লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় আৰম্ভ: শিৱসাগৰ-চৰাইদেউ জিলাত সদ্যহতে স্থগিত

লগতে পঢ়ক : আগষ্টৰ ১ তাৰিখেই হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব অৰুণোদয়ৰ ধন, বানাক্ৰান্ত মহিলাই পাব ২৫০০ কৈ

TAGGED:

পঞ্জীয়নভুক্ত নিবনুৱাৰ সংখ্যা
শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা
অশিক্ষিত নিবনুৱা
চাকৰি প্রত্যাশী
ASSAM UNEMPLOYMENT REGISTRY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.