আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটকক অত্যাধুনিক সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে সাজু অসম পৰ্যটন বিভাগ

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটকক অত্যাধুনিক সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে সাজু অসম পৰ্যটন বিভাগ
কাজিৰঙাৰ বনানী, বনশ্ৰী আৰু কুঞ্জবন এই তিনিটা পৰ্যটন নিবাস অত্যাধুনিক সা-সুবিধাৰে পুনঃনিৰ্মাণ কৰি কাজিৰঙা হেৰিটেজ নামেৰে নামকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
Published : October 25, 2025 at 7:32 AM IST
কাজিৰঙা : "আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটকক পৰ্যাপ্ত সা-সুবিধা দিবৰ বাবে সাজু হৈছে অসম পৰ্যটন বিভাগ ৷ বেচৰকাৰী অতিথিশালাৰ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰী অতিথিশালাসমূহো ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ সমমানৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷" কাজিৰঙাত নিৰ্মীয়মাণ অতিথিশালা পৰিদৰ্শন কৰি এইদৰে কয় ৰাজ্যৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷
কাজিৰঙা তথা অসমলৈ পৰ্যটকৰ আগমন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে বুলি প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰী দাসে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে, "আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটকৰ সংখ্যা পূৰ্বতকৈ বহু গুণে বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিগত ২০০১ চনৰ পৰা ২০১৫ চনলৈকে ৫ ৰ পৰা ৮ হাজাৰ পৰ্যন্ত বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছিল । সম্প্ৰতি বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা ২৮ ৰ পৰা ৩০ হাজাৰ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে ৷"
মন্ত্ৰী ৰণজিৎ দাসে লগতে প্ৰকাশ কৰে যে সেই অনুপাতে অত্যাধুনিক সা-সুবিধা বিচৰা পৰ্যটকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে ৷ এনেস্থলত চৰকাৰীভাৱে অত্যাধুনিক সা-সুবিধা থকা অতিথিশালাৰ প্ৰয়োজন হৈছে ৷ যাৰবাবেই ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য স্থানৰ লগতে কাজিৰঙাস্থিত পৰ্যটন বিভাগৰ অধীনস্থ অতিথিশালা ‘পি পি পি ম’ড’ৰ জৰিয়তে অত্যাধুনিক কৰি তোলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷
তাৰেই অংশ হিচাপে কাজিৰঙাৰ কঁহৰাত অৱস্থিত অসম পৰ্যটন বিভাগৰ বনানী, বনশ্ৰী আৰু কুঞ্জবন এই তিনিটা পৰ্যটন নিবাস ব্যক্তিগতখণ্ডৰ জৰিয়তে অত্যাধুনিক সা-সুবিধা সংযোগেৰে পুনঃনিৰ্মাণ কৰি কাজিৰঙা হেৰিটেজ নামেৰে নামকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, ৰাজস্থানত এটা নিশাত দুই লাখ টকা পৰ্যন্ত পৰ্যটকে ব্যয় কৰে । তেনেক্ষেত্ৰত তেনে মানৰ স্পা, ছুইমিং পুল, বাৰ, সৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ আমোদ-প্ৰমোদৰ বাবে পাৰ্ক, থলুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যঞ্জনৰ ভোজনালয় আদি সংলগ্ন কৰি কাজিৰঙা হেৰিটেজ পৰ্যটন নিবাস নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াত পৰ্যটকে এদিনত ৬০ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত ব্যয় কৰিব লাগিব ।
কাজিৰঙা হেৰিটেজ পৰ্যটন নিবাসৰ নিৰ্মাণকাৰ্য অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ’ব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । ইয়াৰ উপৰি কাজিৰঙাত আগন্তুক দুবছৰৰ ভিতৰত দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে আন এখন পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল নিৰ্মাণ কৰাৰ কথাও পৰ্যটন মন্ত্ৰী ৰণজিৎ দাসে প্ৰকাশ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে কাজিৰঙাৰ কঁহৰাত উপস্থিত হৈ পুনঃনিৰ্মাণ চলি থকা অসম পৰ্যটন বিভাগৰ অধীনস্থ অতিথিশালাৰ কাম-কাজৰ বুজ লয় ৰাজ্যৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী ৰণজিৎ দাসে ৷
তেওঁ উল্লেখ কৰে, "দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰাৰ পাছত স্বাভাৱিকতে কাজিৰঙাৰ প্ৰচাৰ বৃদ্ধি পাইছে ৷ যাৰ বাবেই কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৷"