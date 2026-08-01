২ আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যত লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা : বানপীড়িত জিলাত সাময়িকভাৱে স্থগিত

২ আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যত লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা : বানপীড়িত জিলাত সাময়িকভাৱে স্থগিত
লোকপিয়ল ২০২৭ৰ স্ব-গণনা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য সন্দৰ্ভত লোকপিয়ল সঞ্চালকালয় অসমৰ সঞ্চালক বিশ্বজিৎ পেগুৰ সংবাদমেল ।
Published : August 1, 2026 at 8:39 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যত দুটা পৰ্যায়ত লোকপিয়ল ২০২৭ৰ স্ব-গণনা মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এজন ব্যক্তিয়ে নিজেই লোকপিয়লৰ গণনাৰ অংশীদাৰ হ'ব পাৰিব । অৱশ্যে স্ব-গণনা বাধ্যতামূলক নহয় ।
স্ব-গণনা কৰিলে বা নকৰিলেও গণনাকাৰী বিষয়া ঘৰে ঘৰে গৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব । আনহাতে বান পৰিস্থিতিৰ বাবে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত লোকপিয়লৰ এই প্ৰক্ৰিয়া সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে । শনিবাৰে দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি লোকপিয়ল সঞ্চালকালয় অসমৰ সঞ্চালক বিশ্বজিৎ পেগুৱে এই কথা সদৰী কৰে।
লক্ষণীয় বিষয় যে এইবাৰৰ লোকপিয়লত ব্যক্তিগত খাদ্যাভাষৰ তথ্যও সন্নিবিষ্ট থাকিব । অৱশ্যে লোকপিয়লৰ যোগেদি লাভ কৰা সকলো ব্যক্তিগত তথ্য গোপনীয়ভাৱে নেশ্বনেল ডাটা চেণ্টাৰত সংৰক্ষিত থাকিব ।
লোকপিয়লৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি সংবাদমেলত সঞ্চালক পেগুৱে কয়, "২ আগষ্টৰ পৰা ১৬ আগষ্টলৈ লোকপিয়লৰ স্ব-গণনা অনুষ্ঠিত হ'ব । ইয়াৰ পিছত ১৭ আগষ্টৰ পৰা গৃহ তালিকাকৰণ আৰু গৃহ গণনা আৰম্ভ হ'ব । গণনাকাৰী বিষয়াসকল ১৭ আগষ্টৰ পৰা ঘৰে ঘৰে গৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব । এই প্ৰক্ৰিয়া ১৭ ছেপ্টেম্বৰলৈ চলিব ।
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাজ্যৰ ৩৫ খন জিলাত এইবাৰৰ লোকপিয়ল হ'ব । ২০১১ৰ লোকপিয়ল ২৭ খন জিলাত হৈছিল । গণনাকাৰী বিষয়াসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়ত ৩৪ টা প্ৰশ্ন কৰিব । আনহাতে স্ব-গণনাৰ বাবে ১৬ টা ভাষা প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে । ১৫ দিনৰ বাবে থকা এই স্ব-গণনাত প'ৰ্টেলৰ যোগেদি যিকোনো ভাষা বাচনি কৰি তথ্যসমূহ সন্নিবিষ্ট কৰিব পাৰিব । এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন হ'লে এটা ইউনিক আই ডি নম্বৰ উপলব্ধ হ'ব । সেই নম্বৰটো গণনাকাৰী বিষয়া ঘৰলৈ অহাৰ সময়ত দেখুৱালে কম সময়তে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এইবাৰৰ লোকপিয়লৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰযুক্তিগতভাৱে হ'ব । ইয়াত কাগজৰ ব্যৱহাৰ নহ'ব । ডিজিটেলি সকলোখিনি কৰা হ'ব । স্ব-গণনাৰ বাবে "se.census.gov.in"ত গৈ লগইন কৰি তথ্য দাখিল কৰিব পাৰিব । এই প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট সহজ । আনহাতে অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে ১৮৫৫ টোল ফ্ৰী নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে ।"
সঞ্চালকগৰাকীয়ে লগতে কয়, "লোকপিয়ল ১৮৭২ চনৰ পৰা ১৬ বাৰ হৈছে আৰু স্বাধীনতাৰ পাছত ৮ বাৰ হৈছে । ২০১১ চনত শেহতীয়া লোকপিয়ল হৈছিল । এইবাৰৰ অৰ্থাৎ লোকপিয়ল ২০২৭ৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব ২০২৭ চনৰ পহিলা মাৰ্চত । লোকপিয়লৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ জনসংখ্যা গণনা ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব ।"
"ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে । মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলে ফিল্ড ট্ৰেইনাৰসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে । অসমত লোকপিয়লৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত ৮৫ হাজাৰৰো অধিক লোকক নিয়োজিত কৰা হৈছে । ইয়াৰে বেছিসংখ্যকেই শিক্ষাগুৰু । আমি সকলোকে সত্য তথ্য দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ । লগতে স্ব-গণনাত জড়িত হোৱাৰ আহ্বান জনাইছোঁ । আনহাতে বানৰ বাবে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউত এই প্ৰক্ৰিয়া সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে । পৰিস্থিতি ভাল হোৱাৰ পিছত লোকপিয়লৰ কাম আৰম্ভ হ'ব ।" সংবাদমেলত বিভাগীয় কেইবাগৰাকী বিষয়া উপস্থিত আছিল ।
লগতে পঢ়ক :
বানপীড়িত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়ত জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণদ্বীপ হুদা