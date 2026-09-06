৫৩৪ কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে ডিব্ৰুগড়ত স্থাপন হ’ব বন্যপ্ৰাণী ছাফাৰী আৰু উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ
বন্যপ্ৰাণী ছাফাৰী এণ্ড ৰেচকিউ চেণ্টাৰটো ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত ২৩৫ হেক্টৰৰো অধিক এলেকাত বিস্তৃত হ’ব ।
By PTI
Published : September 6, 2026 at 10:47 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই দেওবাৰে কয় যে, ৰাজ্য চৰকাৰে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আৰু পৰিৱেশ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত ৫৩৪ কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে ডিব্ৰুগড় জিলাত বন্যপ্ৰাণী ছাফাৰী আৰু উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে । সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে এক বৈঠকৰ সভাপতিত্বত তেওঁ টিংখঙৰ নামদাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।
মন্ত্ৰী বৰুৱাই কয় যে বন্যপ্ৰাণী ছাফাৰী আৰু উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰটো ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত ২৩৫ হেক্টৰৰো অধিক এলেকাত বিস্তৃত হ’ব । প্ৰকল্পটোৰ সবিশেষ দি তেওঁ কয় যে মূল বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে ২৫৯ কোটি টকাৰ প্ৰথম পৰ্যায়, বাঘ, গঁড়, নাহৰফুটুকী আৰু ভালুকৰ বাবে ঘেৰাও, পশু চিকিৎসা চিকিৎসালয় আৰু উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ ।
২৭৫ কোটি টকাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত এছিয়াটিক সিংহ, চিতা বাঘ, জেব্ৰা, জলহস্তীকে ধৰি বিদেশী প্ৰজাতিৰ বাবে ঘেৰাওৰ লগতে উন্নত গৱেষণা কেন্দ্ৰ থাকিব বুলি বৰুৱাই জানিবলৈ দিয়ে । অসম পি ডব্লিউ ডিৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত হ’বলগীয়া মুঠ বিনিয়োগ ৫৩৪ কোটি টকা হ’ব, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ, ইক’ টুৰিজিম আৰু স্থানীয় নিয়োগ বৃদ্ধি পাব বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
ফেচবুকত এটা পোষ্টত মন্ত্ৰী বৰুৱাই কয়, ‘‘আজি বিয়লি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নামদাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ প্ৰায় ২৩৫ হেক্টৰ ভূমিত গঢ় লৈ উঠিবলগীয়া এটি অত্যাধুনিক ' বন্যপ্ৰাণী ছাফাৰী আৰু উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ' সম্পর্কত অসম চৰকাৰৰ বন আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ বিষয়াবৰ্গৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হওঁ ।’’
উজনি অসমৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ লগতে পৰ্যটকসকলৰ বাবে সুখবৰ কঢ়িয়াই অনা প্ৰকল্পটোৰ মূল আকৰ্ষণসমূহ:
সুচল যাতায়াত: ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পৰা মাত্র ২০ কিঃমিঃ আৰু বিমান বন্দৰৰ পৰা ৩০ কিঃমিঃ দূৰত্বত অৱস্থিত ।
প্ৰথম পৰ্যায় (২৫৯ কোটি টকা): বাঘ, গঁড়, নাহৰফুটুকী, ভালুক আদিৰ বাবে বিশেষ এনক্ল’জাৰ, পশু চিকিৎসালয় আৰু উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ।
দ্বিতীয় পৰ্যায় (২৭৫ কোটি টকা): এছিয়াটিক সিংহ, চিতা, জেব্ৰা, জলহস্তী আদি বিদেশী প্ৰজাতিৰ জন্তুৰ সংযোজন আৰু উন্নত গৱেষণা কেন্দ্ৰ।
মুঠ ব্যয়: ৫৩৪ কোটি টকা (অসম লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ দ্বাৰা ৰূপায়ণ)।
এই অভিলাষী প্ৰকল্পই অঞ্চলটোত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আৰু উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন মাত্ৰা যোগ কৰাৰ লগতে ইক'-টুৰিজিম আৰু বিশেষকৈ টিংখাং অঞ্চলৰ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ ক্ষেত্রত সম্ভাৱনাৰ নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিব।
‘আকাশী বীজ সিঁচা’ ৰূপায়ণৰ পৰ্যালোচনাৰ বাবে পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে হোৱা আন এক বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰে অসমৰ সেউজ আৱৰণ সম্প্ৰসাৰণ কৰি আছে ।
তেওঁ লগতে কয় যে এই বৈঠকত দুৰ্গম, পাহাৰীয়া আৰু জলজ দ্বীপ অঞ্চলত বীজ বিয়পাই দিয়াৰ বাবে ড্ৰ’নৰ ফলপ্ৰসূ ব্যৱহাৰ, থলুৱা প্ৰজাতিৰ সংৰক্ষণ আৰু অংকুৰণ, বনানীকৰণৰ জৰিয়তে মাটিৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ আৰু পৰিৱেশ ভাৰসাম্যৰ নিৰন্তৰ নিৰীক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল । সেউজ অসম আৰু শক্তিশালী জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ চৰকাৰৰ মূল অগ্ৰাধিকাৰ হৈয়েই আছে বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
লগতে পঢ়ক: দীপৰ বিলৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকা : প্ৰণয়নত হৈ পৰিব নেকি কাজিৰঙা সদৃশ পৰিস্থিতি?