বিধানসভাত গৃহীত সমৰূপ নাগৰিক সংহিতা, অসম বিধেয়ক: গুজৰাট-উত্তৰাখণ্ডৰ পাছত তালিকাত সোমাল অসম

বিধানসভাত গৃহীত সমৰূপ নাগৰিক সংহিতা, অসম বিধেয়ক: গুজৰাট-উত্তৰাখণ্ডৰ পাছত তালিকাত সোমাল অসম
এতিয়াৰে পৰা অসমত বিবাহৰ বাবে পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক হ'ল ৷ এই বিধেয়ক অনুসৰি বিবাহৰ পঞ্জীয়ন নকৰিলে কি শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব ?
Published : May 27, 2026 at 3:19 PM IST
গুৱাহাটী : আপুনি বিয়া পাতিম বুলি ভাবি আছে নেকি বা ঘৰত বিয়াৰ কথা আলোচনা চলিছে নেকি ? তেন্তে আপোনাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ । কিয়নো অসমত বিবাহৰ বাবে চৰকাৰী পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক হ'ব ! উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি আইন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ লগে লগে এই নিৰ্দেশনা মানি চলিব লাগিব । বুধবাৰে বিধানসভাত এই বিধেয়ক গৃহীত হৈছে ।
এনডিএৰ বিধায়কসকলে বিধানসভাত এই বিধেয়কৰ সমৰ্থনত যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে । দেশৰ ভিতৰতে উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি (ইউচিচি) গ্ৰহণ কৰা তৃতীয়খন ৰাজ্য হ'ল অসম । একেদৰে ইউচিচি প্ৰৱৰ্তন কৰা উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হ'ব অসম ।
অসম চৰকাৰে এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । তাৰ ভিতৰত বহুবিবাহ বন্ধ অন্যতম । লগতে বিবাহ আৰু লিভ-ইন ৰিলেশ্ব'নৰ বাধ্যতামূলক পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থাও গুৰুত্বপূৰ্ণ । বিশেষকৈ বিবাহৰ বাবে পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰাৰ পদক্ষেপে ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ মতে মহিলাৰ সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে । শাসকীয় পক্ষই দাবী কৰা মতে ই ধৰ্ম বা ধৰ্মীয় প্ৰথাৰো বিৰোধী নহয় । অৱশ্যে অসমত বাস কৰা অনুসূচিত জনজাতিৰ কোনো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই বিধেয়ক প্ৰযোজ্য নহ'ব বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে ।
অসমৰ সমৰূপ নাগৰিক সংহিতা বিধেয়কৰ ব্যৱস্থাসমূহ -
বিবাহৰ বাবে পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক
এই বিধেয়ক অনুসৰি বিবাহ ৬০ দিনৰ ভিতৰত চৰকাৰীভাৱে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব । বিবাহ বিচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব । ৬০ দিনৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন নকৰিলে ১০ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব । ইফালে লিভ-ইন ৰিলেশ্ব'নৰ ক্ষেত্ৰতো ৩০ দিনৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক । এই নিয়ম ভংগ কৰিলে ৩ মাহ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বা ১০ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা আছে । অৱশ্যে লিভ-ইন ৰিলেশ্ব'নত জন্ম হোৱা সন্তান বৈধ হ'ব ।
বহুবিবাহ নিষিদ্ধ
অসমৰ সমৰূপ নাগৰিক সংহিতা বিধেয়ক অনুসৰি বহুবিবাহ আৰু দ্বিতীয় বিবাহ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ । ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ অধীনত এই আইন ভংগকাৰীৰ ৭ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড হ'ব । একেদৰে বলপূৰ্বক বা প্ৰৱঞ্চনাৰে বিয়া পাতিলেও অভিযুক্তই একে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব ।
ইফালে উত্তৰাখণ্ড আৰু গুজৰাটৰ পিছত অসম এই আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা দেশৰ তৃতীয়খন ৰাজ্য হ'বলৈ গৈ আছে । উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে ২০২৪ আৰু গুজৰাটে ২০২৬ চনত ইউচিচিক আঁকোৱালি লৈছিল । তিনিওখন ৰাজ্যৰ ইউচিচিৰ যথেষ্ট মিল আছে যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অসমৰ ইউচিচি পৃথক ।
উত্তৰাখণ্ড আৰু গুজৰাটৰ তুলনাত অসমৰ ইউচিচি কেনেদৰে পৃথক ?
জনজাতীয় লোকক ৰেহাই
অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনত বাস কৰা জনজাতীয় লোকক এই আইনৰ পৰা ৰেহাই দিছে । কিন্তু উত্তৰাখণ্ড বা গুজৰাটত এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ নাই । অসমৰ ক্ষেত্ৰত সাংবিধানিক আৰু সাংস্কৃতিক অধিকাৰক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।
লিভ-ইন ৰিলেশ্ব'নৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ অসম
উত্তৰাখণ্ডৰ ইউচিচি অনুসৰি লিভ-ইন ৰিলেশ্ব'নৰ বাবে ১ মাহৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন কৰা বাধ্যতামূলক । গুজৰাটত এই আইন ভংগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৩ মাহৰ কাৰাদণ্ড বা জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা আছে । অসম চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যদিও লিভ-ইন ৰিলেশ্ব'নত জন্ম হোৱা সন্তানক বৈধ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।
সম্পত্তি বা উত্তৰাধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত সম অধিকাৰ
অসমৰ ইউচিচিত পুত্ৰ আৰু কন্যাৰ সম অধিকাৰৰ কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে । সুস্থ মানসিকতাৰ যিকোনো প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকে উইল (শপতনামা) প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে । অৱশ্যে এই ব্যৱস্থাই কন্যাৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।
সন্তানৰ অভিভাৱকত্ব
অসমৰ ইউচিচিত উল্লেখ কৰা মতে বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছত ৫ বছৰৰ তলৰ সন্তান মাতৃৰ তত্বাৱধানত থাকিব । উত্তৰাখণ্ডৰ ইউচিচি অনুসৰি এই ক্ষেত্ৰত আদালতে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু সন্তানৰ বয়সৰ কথা উল্লেখ নাই । গুজৰাটতো বয়সৰ কথা নিৰ্দিষ্টকৈ উল্লেখ নাই যদিও মহিলাৰ অধিকাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।
বিৰোধিতা আৰু প্ৰত্যাহ্বান
অসম চৰকাৰে বিধানসভাত অতি শক্তিশালীৰূপত এই বিধেয়কৰ সপক্ষে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে যদিও বিৰোধী দলবোৰে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছে । কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল আৰু টিএমচিৰ বিধায়কসকলে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে । ইফালে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ নেতা এআইএমআইএমৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে এই বিধেয়ক উমৈহতীয়া নহয় বুলি অভিযোগ কৰিছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "কেৱল হিন্দুসকলৰ সংস্কৃতিক সুৰক্ষিত কৰা হৈছে । মুছলমানসকলে এই তথাকথিত নিয়মসমূহ মানিবলগীয়া হৈছে ।"
লিভ-ইন ৰিলেশ্ব'নক লৈও তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে । লিভ-ইন ৰিলেশ্ব'নৰ বাধ্যতামূলক পঞ্জীয়নক বহুতে ব্যক্তিগত গোপনীয়তাত হস্তক্ষেপ বুলি দাবী কৰিছে । পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থাত আইনী জটিলতাৰো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলত পৰ্যাপ্ত সুবিধা নথকাৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে । জনজাতীয় লোকক এই আইনৰ পৰা ৰেহাই দিয়াক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
