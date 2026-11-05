ডাইনীৰ সন্দেহত মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা মহিলাক, তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ

ডাইনীৰ সন্দেহত মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা মহিলাক, তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ
তিনিচুকীয়া জিলাত ডাইনীৰ সন্দেহত মহিলাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত তিনিগৰাকীকৈ মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷
By PTI
Published : November 5, 2026 at 10:05 PM IST
তিনিচুকীয়া: ডাইনী হত্যা এক সামাজিক ব্যাধি বুলি আমি সকলোৱেই জানো ৷ পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত প্ৰয়াত বীৰুবালা ৰাভাই নিজৰ জীৱনকালত ডাইনী হত্যাৰ বিৰুদ্ধে মানুহক সজাগ কৰাৰ বাবে নিৰলস প্ৰচেষ্টা চলাইছিল ৷ কিন্তু এতিয়াও কোনো কোনো স্থানত মানুহ এই অন্ধবিশ্বাসৰ স্বীকাৰ হৈ আহিছে ৷
অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাত শেহতীয়াকৈ ডাইনীৰ সন্দেহত মহিলাক হত্যা কৰাৰ এক অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে এগৰাকী মহিলাক ডাইনী সন্দেহত হত্যা কৰাৰ অভিযোগত তিনিগৰাকীকৈ মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷
যোৱা ১ নৱেম্বৰত তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ থানাৰ অন্তৰ্গত উল্টাপুল ঔগুৰি অঞ্চলৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত সংঘটিত হয় এই লোমহৰ্ষক ঘটনা । ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী ধুমৰু চাওতাল বুলি জানিব পৰা গৈছে । স্থানীয় সূত্ৰই আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পাছতেই এই ঘটনা পোহৰলৈ আহে ।
এজন আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে, গাঁওখনৰ লোকসকলে বিশ্বাস কৰিছিল যে উক্ত মহিলাগৰাকীৰ সৈতে কথা পতা যিকোনো মানুহেই মৃত্যু মুখত পৰে । ‘‘দেওবাৰে প্ৰায় গোটেই গাঁওখনৰ লোকেই এই নিৰ্যাতনত জড়িত আছিল ৷ তেওঁলোকে মহিলাগৰাকীৰ মুখত চূণ সানি গোটেই গাঁওখনতে ঘূৰাই লৈ ফুৰিছিল ৷’’ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ৷
তেওঁ লগতে কয় যে, গাঁৱত ঘূৰাই ফুৰোৱাৰ সময়ত মহিলাগৰাকীক একাংশই মাৰ-পিট কৰিছিল ৷ মাৰ-পিটৰ কাৰ্যত পুৰুষ-মহিলা উভয়েই জড়িত আছিল ৷
‘‘মানুহৰ অত্যাচাৰত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটে ৷ তাৰ পাছত লগে লগে গাঁৱৰ মানুহে তেওঁক সৎকাৰ কৰে ৷ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীৰ সম্পৰ্কীয় লোকেও কোনো খবৰ লাভ কৰা নাছিল ৷ যেতিয়া আৰক্ষী আহি গাঁওখনত উপস্থিত হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে মৃতদেহৰ কোনো অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ৷’’ আৰক্ষী বিষয়াজনে জানিবলৈ দিয়ে ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই ঘটনাটো প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত লুকুৱাই ৰখা হৈছিল ৷ এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকাৰ অভিযোগত তিনিগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷’’
ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিগবৈ থানাত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ নিৰ্দিষ্ট ধাৰা আৰু অসম ডাইনী হত্যা (প্ৰতিৰোধ আৰু সুৰক্ষা) আইন ২০১৫ ৰ অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা বুলি আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ লগতে কয় যে এই ঘটনা জড়িত থকা বাকী লোকসকলৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক: অসমত অপৰাধৰ হাৰ ৬৮ শতাংশলৈ হ্ৰাস; অপৰাধীলৈ সতৰ্কবাৰ্তা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ