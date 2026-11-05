প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত টে'ট উত্তীৰ্ণ প্ৰাথমিক শিক্ষক সমাজ; শ্ৰেণীকোঠা এৰি যোৰহাটৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ
১৬ নৱেম্বৰত সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিকভাৱে গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাস্থিত সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী...
Published : November 5, 2026 at 6:45 PM IST
যোৰহাট : ৰাজ্যৰ টে'ট উর্ত্তীণ শিক্ষকসকলৰ দৰমহাকে ধৰি ন্যায্য প্রাপ্য প্রদানৰ দাবী বছৰ বছৰ ধৰি ৰাজ্য চৰকাৰে সমাধান নকৰাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ টে'ট উর্ত্তীণ শিক্ষক সমাজ । যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত টে'ট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
যোৰহাটতো সদৌ অসম প্ৰাথমিক টে'ট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত জিলাখনৰ সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত কৰ্মৰত শিক্ষকসকলে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
দীৰ্ঘদিন ধৰি সমাধান নোহোৱাকৈ থকা দৰমহা গাঁথনিৰ আসোঁৱাহ নিৰ্মূলকৰণ, শিক্ষকক পাবলগীয়া টাইম স্কেল (MACPS) প্ৰদান, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকক গ্ৰেচুইটী (Gratuity) প্ৰদান, অৱসৰী শিক্ষকক আৰ্জিত ছুটীৰ পাৰিতোষিক প্ৰদান, প্ৰধান শিক্ষকৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠতাৰ মান্যতা প্ৰদান, দীৰ্ঘদিনীয়া ছুটী মঞ্জুৰিৰ ক্ষেত্ৰত সৰলীকৰণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ, শিক্ষকৰ বদলিকৰণৰ সমস্যা সমাধান, কৰ্মৰত অৱস্থাত মৃত্যুবৰণ কৰা শিক্ষকৰ পৰিয়াললৈ ন্যূনতম ৩০ লাখ টকাৰ সাহায্য প্ৰদান, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকক 'টাৰ্মিনেল বেনিফিট' (Terminal Benefit) প্ৰদান, জিআইএছৰ (GIS) সুবিধা প্ৰদান, সেৱা পুস্তিকাৰ (Service Book) উন্নীতকৰণ আদি দাবীসমূহ ৰূপায়ণৰ দাবীৰে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ যোৰহাট জিলা মিছন সমন্বয়কৰ কাৰ্যালয়ত ২ ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে এই সমস্যাসমূহৰ সমাধান বিচাৰি শিক্ষা বিভাগক সদৌ অসম প্ৰাথমিক টে'ট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা কেইবাবাৰো পত্ৰ দিয়া হৈছে আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বিশেষকৈ সমগ্ৰ শিক্ষা মিছন সঞ্চালকৰ সৈতে কেইবালানিও আলোচনা সম্পন্ন কৰা হৈছে । আনকি শিক্ষা বিভাগে প্ৰদান কৰা আশ্বাসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সংগঠনটোৱে পূৰ্বে গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিবাদী গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচী বহুবাৰ স্থগিত কৰিও ৰাখিছিল ।
বিগত বর্ষৰ ১২ নৱেম্বৰত সদৌ অসম প্ৰাথমিক টে'ট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ নেতৃত্বত ৩০ জনীয়া শিক্ষক সংগঠনৰ দল এটাৰ সৈতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ অধ্যক্ষতাত আৰু শিক্ষা বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ উপস্থিতিত এই বিষয়সমূহৰ সমাধান বিচাৰি এক সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনাও সম্পন্ন হৈছিল ।
আলোচনাত উক্ত দাবীসমূহ সমাধানৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল । আনকি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আনুষ্ঠানিকভাৱেও কেইবাবাৰো সাক্ষাৎ কৰা হৈছিল । কিন্তু আজি ১১ মাহৰো অধিক কাল উকলি যোৱাৰ পিছতো উক্ত দাবী বা সমস্যাসমূহ সমাধান নোহোৱাটো শিক্ষক সমাজে শিক্ষা বিভাগ তথা চৰকাৰখনৰ শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি অন্যায়পূৰ্ণ, দায়িত্বহীন আৰু অপমানজনক আচৰণ হিচাপে বিবেচনা কৰে বুলি প্রতিবাদী শিক্ষক সমাজে মন্তব্য কৰে ।
প্রতিবাদী শিক্ষকসকলে কয়, "যোৱা ২০ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ মিছন সঞ্চালকক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি ১৫ অক্টোবৰৰ ভিতৰত বিভাগৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিভাগে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । সেয়েহে বিভাগীয় চৰম উদাসীনতাৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে সদৌ অসম প্ৰাথমিক টে'ট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজে আজিৰে পৰা সমস্যা সমাধান নোহোৱা পৰ্যন্ত অনিৰ্দিষ্টকালীন ধাৰাবাহিক গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰা হয় ।"
উক্ত কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া আৰু জিলা মিছন সমন্বয়কৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত শিক্ষকসকলে ২ ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে পৰৱর্তী কার্যসূচী হিচাপে অহা ১৬ নৱেম্বৰত সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিকভাৱে গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাস্থিত সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব বুলিও প্ৰতিবাদী শিক্ষকসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।
শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি ৰাজ্য চৰকাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰি অহা চৰম উদাসীনতাৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদী শিক্ষকসকলৰ দাবীসমূহ সমাধান নোহোৱা পৰ্যন্ত এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে । আনহাতে, শিক্ষকসকলক ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য কৰোৱা তথা এই ক্ষেত্ৰত হ'বলগীয়া শৈক্ষিক ক্ষতিৰ বাবে শিক্ষা বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে দায়ী বুলি শিক্ষক সমাজে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।