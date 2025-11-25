অসম চাহ নিগমৰ বাগিচাত অচলাৱস্থা; দুদিনীয়া প্ৰতিবাদত বহিছে কৰ্মচাৰী

ETV Bharat / state

TEA WORKERS PROTEST
চাহ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
যোৰহাট : অসম চাহ নিগমৰ অধীনত থকা বাগিচাসমূহত প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ ৷ বাগিচাৰ স্থায়ী আৰু উপ-কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ দাবীৰ লগতে আন আন বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত চাহ বাগানৰ কৰ্মচাৰীসকলে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷

প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হিচাপে যোৰহাটত দুদিনীয়াকৈ কৰ্মবিৰতি পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে ৷ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে অসম চাহ নিগমৰ অধীনৰ বাগিচাসমূহৰ কাম-কাজ ।

দুদিনীয়া প্ৰতিবাদত বহিছে কৰ্মচাৰীসকল (ETV Bharat Assam)

মঙলবাৰে চিনামৰা চাহ বাগিচাত স্থায়ী আৰু উপ-কৰ্মচাৰীসকলে নিয়মীয়া কাম-কাজৰ পৰা বিৰত থাকি বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বহি কৰ্মবিৰতি পালন কৰে ৷ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাই শ্ৰমমন্ত্ৰী, অসম চাহ নিগমৰ অধ্যক্ষ, জিলা আয়ুক্তসহ শ্ৰম আয়ুক্তলৈ এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।

উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি চিনামৰা চাহ বাগিচাৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কয়, ‘‘কৰ্মচাৰী, উপ-কৰ্মচাৰীক বৰ্ধিত নতুন নিৰিখত দৰমহা প্ৰদান কৰা, কৰ্মচাৰী আৰু উপ-কৰ্মচাৰীৰ পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থা কৰা, শ্ৰমিকৰ মৃত্যু বা অৱসৰৰ পিছত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ এজনক কাম দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা, শ্ৰমিকক দিবলৈ থকা বকেয়া প্ৰদান কৰা আৰু বকেয়াৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধনৰ হিচাপ দিয়া, ২০১৫ চনৰ পৰা দিন-হাজিৰা কৰি থকা শ্ৰমিকসকলক কৰ্মচাৰী হিচাপে নিয়োগ কৰা আদিৰ দাবীৰে আমি দুদিনীয়াকৈ কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছো ৷’’

‘‘২৭ নৱেম্বৰত আমি যোৰহাট জিলা সহ-শ্ৰম আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰিম । উক্ত দাবী সন্মিলত স্মাৰকপত্ৰ আমি শ্ৰমমন্ত্ৰী, অসম চাহ নিগমৰ অধ্যক্ষ, যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত, সহ-শ্ৰম আয়ুক্ত, অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সভাপতি-সম্পাদকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছো ৷ অনতি পলমে উক্ত দাবীসমূহ কাৰ্যকৰী নকৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷’’ কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে কয় ৷

