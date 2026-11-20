"চাহ শ্ৰমিকৰ জীৱনটো সংগ্ৰাম কৰোঁতেই পাৰ হ'ব নেকি ?" যোৰহাটৰ ৰাজপথত শ্ৰমিকৰ আন্দোলন
মজুৰি বৃদ্ধি, কাম নিয়মীয়াকৰণ আৰু শ্ৰমিকৰ চিকিৎসাৰ দাবীত যোৰহাটত ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি অসম চাহ নিগমৰ শ্ৰমিকসকলৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।
Published : November 20, 2026 at 7:18 PM IST
যোৰহাট: চাহ শ্ৰমিকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত আজি উত্তাল হৈ পৰে যোৰহাট । অসম চাহ নিগমৰ অধীনস্থ বাগিচাসমূহৰ শ শ শ্ৰমিকে আজি চিনামৰা সদৰত পথ অৱৰোধ কৰাৰ লগতে যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সমবেত হৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ উদ্যোগত আৰু শ্ৰমিকসকলৰ সহযোগত তিনিদিনীয়াকৈ ৰূপায়ণ কৰা অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ পাছতো চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে কোনো সঁহাৰি নিদিয়াত শুকুৰবাৰে শ্ৰমিকসকল বাধ্য হৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহে ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ মূল দাবীসমূহ:
- বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ 'বদলি কাম' অতিশীঘ্ৰে নিয়মীয়া কৰা
- শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি কৰা
- বাগিচাসমূহত নতুন চাহ পুলি ৰোপণৰ ব্যৱস্থা কৰা
- চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ উন্নীতকৰণ কৰা
- দৈনিক মজুৰিত কৰ্মৰত শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীসকলক যোগ্যতা অনুসৰি পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থা কৰা
চাহ মজদুৰ সংঘৰ বিষয়াববীয়াৰ তীব্ৰ ক্ষোভ
প্ৰতিবাদস্থলীত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু চাহ শ্ৰমিকসকলৰ জীৱনটো সংগ্ৰাম কৰোঁতেই পাৰ হৈ যাব নেকি ? বাসগৃহ, ৰেচন, মজুৰি, বদলি কাম আদি কৰি এশ এবুৰি সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত শ্ৰমিকসকল । চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ৫টা মৌলিক সমস্যা সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যদিও অসম চৰকাৰৰ গা লৰা নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি তিনিদিন ধৰি অৱস্থান ধৰ্মঘট আৰু প্ৰতিবাদ কৰি আহিছো কিন্তু প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো সঁহাৰি লাভ কৰা নাই । ফলত চাহ শ্ৰমিকসকলক অৱজ্ঞা কৰা হৈছে আৰু আমি বাধ্যত পৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছো ।"
বাগিচাসমূহৰ দুৰৱস্থা আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "ব্ৰিটিছে ৰোপণ কৰা গছপুলিৰেই বাগান চলি আছে, কিন্তু নতুন চাহ গছপুলি ৰোপণ কৰা নাই । যদি পইচা খৰচ নকৰে, তেন্তে তাৰ পৰা কেতিয়াও ভাল ফল নাপায় । বাগানত চাকৰি নাই, স্থায়ী কাম নাই, ফলত বাগানৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে স্কুল এৰিব লগা হৈছে, কিন্তু এইখন চৰকাৰে উচ্চ শিক্ষাৰ কথা কয় । আমাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মৌলিক সমস্যাসমূহ যদি সমাধান নকৰে, তেন্তে অনাগত দিনত ইয়াতকৈও অধিক ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব ।"