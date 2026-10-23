বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ’ব চৰকাৰ, লক্ষ্য ৫ লাখ বিঘা ভূমি উদ্ধাৰ
ৰাজ্যত বেদখলমুক্ত অভিযানক অধিক তীব্ৰতৰ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে অসম চৰকাৰে । এইবাৰ চলিব উপগ্ৰহীয় মনিটৰিং ।
Published : October 23, 2026 at 10:05 PM IST
গুৱাহাটী: বেদখলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰ কঠোৰ পদক্ষেপৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে । পূৰ্বৰ কাৰ্যকালত বেদখল উচ্ছেদৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ পাছত এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ৫ লাখ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । বনভূমিত অবৈধ দখল, খনন আৰু বেদখল ৰুধ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বন বিভাগক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে । লগতে বনভূমিৰ ওপৰত থাকিব উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণ ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, পূৰ্বৰ কাৰ্যকালত বেদখলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল । এইবাৰ ৫ লাখ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশেষকৈ বনভূমিত অবৈধভাৱে ভূমি দখল, খনন আৰু অন্যান্য বেদখলমূলক কাৰ্যকলাপ ৰুধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।
पिछले कार्यकाल में हमारी सरकार ने अतिक्रमण के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई की थी और अब 5 लाख बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाने का लक्ष्य है। वनभूमि पर अवैध कब्ज़े, खनन और अतिक्रमण की कोई गुंजाइश न रहे, इसके लिए वन विभाग को सख़्त कार्रवाई और सैटेलाइट निगरानी के निर्देश दिए हैं। https://t.co/yQRFnUx4AQ— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 23, 2026
এই উদ্দেশ্যে বন বিভাগক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে বনভূমি নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এক্স যোগে উল্লেখ কৰে,"বিগত কাৰ্য-কালত আমাৰ চৰকাৰে বেদখলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এতিয়া লক্ষ্য হৈছে ৫ লাখ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা । বন ভূমিত অবৈধ দখল, খনন কোনো যাতে সুযোগ নাথাকে, সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ বনবিভাগক কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আৰু উপগ্ৰহ মনিটৰিং কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।"
উপগ্ৰহ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে বনভূমিৰ পৰিৱৰ্তন আৰু সম্ভাব্য অবৈধ কাৰ্য-কলাপ চিনাক্ত কৰাত সহায় হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে । অৱশ্যে, ৫ লাখ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ এই লক্ষ্য পূৰণৰ সময়সীমা আৰু অভিযানৰ সবিশেষ সন্দৰ্ভত কোনো বিশেষ তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই ।