সম্পদশালী হৈয়ো সংকটত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম : আয়ৰ বিপৰীতে ব্যয় বেছি, বাজিছে মৃত্যুঘণ্টা

সম্পদশালী হৈয়ো সংকটত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম : আয়ৰ বিপৰীতে ব্যয় বেছি, বাজিছে মৃত্যুঘণ্টা
সংকটত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম ৷ সময়ে সময়ে ই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।
Published : November 15, 2026 at 9:13 AM IST
গুৱাহাটী : ব্যক্তিগতকৰণৰ প্ৰভাৱত ৰাজ্যৰ এটাৰ পাছত আনটোকৈ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান নোহোৱা হৈ পৰিছে । লোকচানৰ অজুহাত দেখুৱাই চৰকাৰখনে বহু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানক ব্যক্তিগত খণ্ডক গতাই দিছে । চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ আৰু অনিহাৰ বাবে মৃত্যুৰ ক্ষণ গণা তেনে এটা প্ৰতিষ্ঠান হৈছে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম ।
১৯৭০ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ৰাজহুৱা সেৱা খণ্ডৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সৈতে অসমৰ ৰাইজৰ আবেগ-অনুভূতি জড়িত হৈ আছে । কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমে মৃত্যুমুখলৈ গতি কৰিছে । এটা সময়ত বিশেষভাৱে লাভবান হৈ থকা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সময়ে সময়ে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।
বিগত সময়ত কংগ্ৰেছৰ দিনত মৃত্যুমুখত পৰা অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক নতুন চিন্তাৰে সজীৱ কৰি তুলিছিল সেই সময়ৰ পৰিবহণ মন্ত্রী প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তই । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিবহণ নিগমে পুনৰ বিপৰ্যৰ দিশে গতি কৰে ।
উল্লেখ্য যে, অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম বিশাল ভূ-সম্পদেৰে ঐশ্বৰ্যশালী হোৱাৰ পিছতো অস্তিত্বৰ সংকটত ভোগীবলগীয়া হৈছে । ধাৰাবাহিকভাৱে লোকচানত থকা পৰিবহণ নিগমে ধনৰ অভাৱত নিলামত দি আহিছে এখনৰ পাছত আনখনকৈ বাছ । বহু বাছ মেৰামতিৰ অভাৱত আস্থানতে পৰি আছে ।
অৱশ্যে বিশাল এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ধ্বংসমুখী যাত্ৰাৰ আঁৰত বহুকেইটা কাৰণ জড়িত হৈ আছে । নিগমৰ একাংশ বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ অনিয়ম আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবেই ৰাজ্যখনৰ জিলাই জিলাই পৰিবহন নিগমৰ বিঘাই বিঘাই মাটি বেদখল হৈছে ।
আনহাতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত থকা পৰিবহণ নিগমৰ বহু বাছ আস্থানেই আজি অস্তিত্বহীন হৈ আছে । উক্ত বাছ আস্থানসমূহত থকা গৃহসমূহো জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে । ফলত উপায়হীন হৈ ৰাজ্যৰ এই বিয়াগোম নিগমটোৱে এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে ভূমি লীজত দিবলগা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
- পৰিবহণ নিগমৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি আৰু ইয়াৰ বৰ্তমানৰ ৰূপৰেখা :
ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা অনুসৰি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বিশাল স্থাৱৰ সম্পত্তি আছে যদিও প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অস্তিত্বৰ সংকটত ভোগীবলগীয়া হৈছে । নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ এগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াই সদৰী কৰা অনুসৰি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ অধীনত বর্তমান শতাধিক আস্থান আৰু উপ-আস্থান আছে যদিও ইয়াৰে প্ৰায় ৪০ টাৰ কোনো ধৰণৰ চিন-মোকাম নোহোৱা হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । উক্ত আস্থানকেইটাৰ মাটি বেদখল হোৱাৰ লগতে কাৰ্যালয় গৃহৰো কোনো অস্তিত্ব নোহোৱা হৈ পৰিছে ।
বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি, অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ নামত ৮০০ বিঘাৰো অধিক ভূ-সম্পত্তি আছে । কিন্তু বৰ্তমান সময়ত নিগমৰ বহু ভূমি বেদখল হৈছে । পৰিবহন নিগমৰ অধীনত থকা বঙাইগাঁও সংমণ্ডল, গুৱাহাটী সংমণ্ডল, উত্তৰ লখিমপুৰ সংমণ্ডল, শিলচৰ সংমণ্ডল, তেজপুৰ সংমণ্ডলৰ বহু আস্থানৰ এতিয়া কোনো অস্তিত্ব নাই তথা পৰিত্যক্ত হৈ আছে ।
সেইদৰে ৰংজুলি, সৰভোগ, গৌৰীপুৰ, ছিপাঝাৰ, বদৰপুৰ, মৰাণ, কৰিমগঞ্জ, তেজপুৰৰ জয়মতী পথাৰকে ধৰি বহু আস্থানৰ প্ৰায় ৫০ বিঘা মাটি বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে । আনহাতে ৰাজ্যত অস্তিত্বহীন অথবা পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি থকা আস্থানকেইটা হ'ল বঙাইগাঁও সংমণ্ডলৰ অধীনৰ অভয়াপুৰী উপ-আস্থান, আগিয়া, বহুলপুৰ, চাপৰ, ধূপধৰা, দুধনৈ, গৌৰীপুৰ, কোকৰাঝাৰ, কৃষ্ণাই, পাঠশালা, সৰভোগ, যোগীঘোপা উপ-আস্থান ।
তেনেদৰে গুৱাহাটী সংমণ্ডলৰ অধীনত টিহু উপ-আস্থানৰ নাই কোনো সক্ৰিয়তা । ইফালে নগাঁও সংমণ্ডলৰ অধীনত হোজাই, হাওৰাঘাট, কামপুৰ, লংকা, উমৰাংচু, মাইবং, শিলঘাট, ৰহা, উলুকুছিউপ-আস্থান অস্তিত্বহীন । উত্তৰ লখিমপুৰ সংমণ্ডলৰ অধীনত থকা চিমেন চাপৰি, ঘিলামৰা, নাৰায়ণপুৰ উপ-বাছ আস্থান, শিলচৰ সংমণ্ডলৰ ভিতৰত থকা উদাৰবন্দ উপ-আস্থান, তেজপুৰ সংমণ্ডলৰ অধীনত থকা দুমুনিচকী, ঘাঁহিগাঁও, হাৱাজান, জামুগুৰি, কলাইগাঁও, চতিয়া, ঠেলামৰা উপ-আস্থান আৰু তিনিচুকীয়া সংমণ্ডলৰ অধীনত চাপাখোৱা আৰু খোৱাং উপ-বাছ আস্থান পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে উক্ত উপ-আস্থানসমূহৰ ভূমিও ক্ৰমাগতভাৱে বেদখলৰ কবলত পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানসমূহৰ নামত বিঘা বিঘা ভূমি আছে যদিও অস্তিত্বহীন হৈ আছে ।
সেইদৰে চতিয়া আস্থানৰ ভূমিৰ পৰিমাণ ৪ বিঘা ৯ লেচা, ঠেলামৰা আস্থানৰ নামত আছে ৫ বিঘা ২ লেচা, গৌৰীপুৰ বাছ আস্থানৰ নামত আছে ৩ বিঘা একঠা ১৭ লেচা মাটি আৰু গৃহ । একেদৰে চাপৰ বাছ আস্থানটোৰ মাটি আছে তিনি বিঘা আৰু তাত আছে এটা অসম আৰ্হিৰ ঘৰ ।
ধূপধৰাতো আছে ২ বিঘা একঠা ১৬ লেচা মাটি আৰু ঘৰ, শিলঘাটত আছে ৩ বিঘা মাটি আৰু ঘৰ, ৰহাৰ আস্থানৰ নামত আছে ২ বিঘা ৪ কঠা ৮ লেচা ভূমি । ঘিলামৰা আস্থানৰ নামত আছে ২ বিঘা ১৫ লেচা মাটি । খোৱাং আস্থানৰ নামত আছে ২ বিঘা ৩ কঠা ১৩ লেচা ভূমি । গৌৰীপুৰ আস্থানৰ নামত আছে ৩ বিঘা একঠা ১৭ লেচা ভূমি ।
এনেদৰে প্ৰতিটো আস্থানৰ নামত থকা ভূমি আৰু গৃহ-সম্পত্তিৰ অস্তিত্ব বৰ্তমান সময়ত সংকটত আছে । তথ্য অনুসৰি তেজপুৰ সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ তেজপুৰত (জয়মতী পথাৰ) অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ অধীনত থকা মুঠ ২৬ বিঘা ৩ কঠা এলেকা ভূমিৰ বহু ভূমি বৰ্তমান বেদখলৰ কবলত । তেনেদৰে সৰভোগ আস্থানৰ ভূমিও বেদখল কৰি ৰাখিছে বিভিন্ন পক্ষই । আনহাতে বদৰপুৰৰ ৪ কঠা ২ লেচা ভূমি বেদখল হৈ আছে । আচলতে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ ধ্বংসৰ এই যাত্ৰাৰ তালিকাখন বহু দীঘলীয়া ।
- অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ মুঠ কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা :
লাভৰ পৰা লোকচানলৈ গতি কৰা পৰিবহণ নিগমে সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ পোৱাৰ বাবে সময়ে সময়ে ভূ-সম্পত্তি লীজত দিয়াৰ উপৰি বাছ নিলাম কৰি আহিছে । চৰকাৰৰ গাফিলতি আৰু অদূৰদৰ্শীতাৰ বাবে এটা সময়ত লাভজনক হৈ থকা পৰিবহন নিগম এতিয়া মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিত । বৰ্তমান সময়ত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ মুঠ কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা হৈছে ১৭৩২ গৰাকী । ইয়াৰে মাত্র ৪০৫ গৰাকী নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী আৰু বাকী ১৩২৭ গৰাকী ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী ।
উল্লেখ্য যে, সময়ে সময়ে নিগমে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ তথা চাটাই অভিযান চলাই অহাৰ ফলত কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা লাহে লাহে কমি আহিছে ।
- পৰিবহণ নিগমৰ বাহনৰ সংখ্যা :
এটা সময়ত লাভবান থকা পৰিবহণ নিগমৰ ২০১৬ চনত নিজা বাছ আছিল মুঠ ১০৯০ খন । ইয়াৰে ৬৬৮ খন বাছ নিয়মীয়াকৈ পৰিচালিত হৈছিল । বৰ্তমান সময়ত নিগমৰ নিজা মুঠ বাছৰ সংখ্যা হৈছে ৭৬০ খন । ইয়াৰে ৬৫১ খন বাছ নিয়মীয়াকৈ পৰিচালিত হৈ আছে । আনহাতে পৰিবহণ নিগমৰ নিজা ৭৬০ খন বাছ থকাৰ উপৰি নিগমৰ অধীনত ১৩৯০ খন বাছ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাছ চলাচল কৰে ।
- পৰিবহণ নিগমৰ গ্ৰীণ (বৈদ্যুতিক) বাছ :
ৰাজ্যত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ মুঠ ৩৭১ খন গ্ৰীণ (বৈদ্যুতিক) বাছ চলাচল কৰি আছে । শেহতীয়াকৈ পৰিবহণ নিগমে ভাৰত চৰকাৰৰ পি এম-ই বাছ সেৱা আঁচনিৰ অধীনত ২০২৫-২৬ বৰ্ষত ১০০ খন নতুন বৈদ্যুতিক (ইভি) বাছ লাভ কৰিছে । এই বাছ সমূহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলালৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছে ।
৩৭১ খন গ্ৰীণ (বৈদ্যুতিক) বাছৰ ভিতৰত ১১০ খন অ'লেক্ট্ৰা, ১৬১ খন টাটা আৰু ১০০ খন জে বি এম বাছ । এই বাছসমূহৰ ক্ৰয় আৰু চাৰ্জিং ষ্টেচন স্থাপনৰ বাবদ ৩৬০.৪০ কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে । এই বাছসমূহৰ ভিতৰত ৭১ খন বাছ পৰিবহণ নিগমে নিজাকৈ পৰিচালনা কৰে । বাকী ৩০০ খন বাছ চুক্তিভিত্তিক ব্যৱস্থাৰ অধীনত নিযুক্ত আন প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে পৰিচালিত হয় ।
- পৰিবহণ নিগমৰ আয় আৰু ব্যয় :
বিশাল স্থাৱৰ সম্পত্তি থকাৰ পাছতো সংকটত থকা পৰিবহণ নিগমে বছৰ বছৰ ধৰি লোকচানৰ মুখ দেখি আহিছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশাল সম্পত্তি আৰু যথেষ্ঠ সম্ভাৱনীয়তা থকাৰ পাছতো চৰকাৰৰ সদিচ্ছা আৰু উপযুক্ত ব্যৱস্থাপনাৰ অভাৱতে ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে ।
এক কথাত অভাৱনীয় সংকটৰ মাজত আছে অসমবাসীৰ আবেগ-অনুভূতি জড়িত হৈ থকা এই ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানটো । দুর্বল ব্যৱস্থাপনাকে ধৰি বিভিন্ন কাৰণত বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি আয়তকৈ ব্যয়ৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ লোকচান এতিয়া আকাশচুম্বী হৈ পৰিছে ।
বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ২০১৬ চনৰ পৰা এতিয়ালৈ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে কেৱল লোকচানৰ মুখ দেখি আহিছে । শেহতীয়াকৈ বিধানসভাত দিয়া তথ্যই উন্মোচিত কৰিছে পৰিবহণ নিগমৰ শোচনীয় অৱস্থাটো ।
তথ্য মতে, ২০১৬-১৭ চনত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ নিজা আয় আছিল ১১,৭০২ লাখ টকা আৰু ব্যয় আছিল ১৯,৪৯১ লাখ টকা । সেইদৰে ২০১৭-১৮ চনত ১৫,০১৪ লাখ টকাৰ আয় হোৱাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ২০,৩৭২ লাখ টকা । ২০১৮-১৯ বৰ্ষত আয় হৈছিল ১৬,৫০৫ লাখ টকা আৰু ব্যয় হৈছিল ২০,৩৭২ লাখ টকা ।
২০১৯-২০ বৰ্ষত ১১,৩৯৮ লাখ টকা আয় হোৱাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ২১,১৮০ লাখ টকা । ২০২০-২১ বৰ্ষত আয় হৈছিল ১২,৫২২ লাখ টকা আৰু ব্যয় হৈছিল ২০,৭৮৬ লাখ টকা । ২০২১-২২ বৰ্ষত আয় হৈছিল ৮,০২০ লাখ টকা আৰু ব্যয় হৈছিল ১৮,৬৭৩ লাখ টকা । ২০২২-২৩ বৰ্ষত ১২,৪৮৬ লাখ টকা আয় হৈছিল আৰু ব্যয় হৈছিল ২০,৮২৩ লাখ টকা ।
২০২৩-২৪ বৰ্ষত ১১,৩০৯ লাখ টকা আয় হৈছিল আৰু ব্যয় হৈছিল ২২,২২৫ লাখ টকা । ২০২৪-২৫ বৰ্ষত আয় হৈছিল ১২,০৬২ লাখ টকা আৰু ব্যয় হৈছিল ১৯,৯০৩ লাখ টকা । আনহাতে ২০২৫-২৬ বৰ্ষত নিগমৰ আয় হৈছিল ২৫,২৬২ লাখ টকা আৰু ব্যয় হৈছিল ২৮,৩০৭ লাখ টকা । অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক বছৰে নিগমে কেৱল লোকচানৰ মুখ দেখি আহিছে ।
উল্লেখ্য যে, বছৰ বছৰ ধৰি লোকচানৰ মুখ দেখি অহা পৰিবহণ নিগমে এইবাৰ আয়ৰ লক্ষ্যৰে ভূ-সম্পদৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডক গটাই দিয়াৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত সবিশেষ সদৰী কৰা হ'ব ।