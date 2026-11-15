ETV Bharat / state

সম্পদশালী হৈয়ো সংকটত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম : আয়ৰ বিপৰীতে ব্যয় বেছি, বাজিছে মৃত্যুঘণ্টা

সংকটত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম ৷ সময়ে সময়ে ই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।

ASSAM STATE TRANSPORT CORPORATION
অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2026 at 9:13 AM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ব্যক্তিগতকৰণৰ প্ৰভাৱত ৰাজ্যৰ এটাৰ পাছত আনটোকৈ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান নোহোৱা হৈ পৰিছে । লোকচানৰ অজুহাত দেখুৱাই চৰকাৰখনে বহু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানক ব্যক্তিগত খণ্ডক গতাই দিছে । চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ আৰু অনিহাৰ বাবে মৃত্যুৰ ক্ষণ গণা তেনে এটা প্ৰতিষ্ঠান হৈছে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম ।

১৯৭০ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ৰাজহুৱা সেৱা খণ্ডৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সৈতে অসমৰ ৰাইজৰ আবেগ-অনুভূতি জড়িত হৈ আছে । কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমে মৃত্যুমুখলৈ গতি কৰিছে । এটা সময়ত বিশেষভাৱে লাভবান হৈ থকা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সময়ে সময়ে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।

বিগত সময়ত কংগ্ৰেছৰ দিনত মৃত্যুমুখত পৰা অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক নতুন চিন্তাৰে সজীৱ কৰি তুলিছিল সেই সময়ৰ পৰিবহণ মন্ত্রী প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তই । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিবহণ নিগমে পুনৰ বিপৰ্যৰ দিশে গতি কৰে ।

উল্লেখ্য যে, অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম বিশাল ভূ-সম্পদেৰে ঐশ্বৰ্যশালী হোৱাৰ পিছতো অস্তিত্বৰ সংকটত ভোগীবলগীয়া হৈছে । ধাৰাবাহিকভাৱে লোকচানত থকা পৰিবহণ নিগমে ধনৰ অভাৱত নিলামত দি আহিছে এখনৰ পাছত আনখনকৈ বাছ । বহু বাছ মেৰামতিৰ অভাৱত আস্থানতে পৰি আছে ।

অৱশ্যে বিশাল এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ধ্বংসমুখী যাত্ৰাৰ আঁৰত বহুকেইটা কাৰণ জড়িত হৈ আছে । নিগমৰ একাংশ বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ অনিয়ম আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবেই ৰাজ্যখনৰ জিলাই জিলাই পৰিবহন নিগমৰ বিঘাই বিঘাই মাটি বেদখল হৈছে ।

আনহাতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত থকা পৰিবহণ নিগমৰ বহু বাছ আস্থানেই আজি অস্তিত্বহীন হৈ আছে । উক্ত বাছ আস্থানসমূহত থকা গৃহসমূহো জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে । ফলত উপায়হীন হৈ ৰাজ্যৰ এই বিয়াগোম নিগমটোৱে এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে ভূমি লীজত দিবলগা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

  • পৰিবহণ নিগমৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি আৰু ইয়াৰ বৰ্তমানৰ ৰূপৰেখা :

ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা অনুসৰি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বিশাল স্থাৱৰ সম্পত্তি আছে যদিও প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অস্তিত্বৰ সংকটত ভোগীবলগীয়া হৈছে । নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ এগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াই সদৰী কৰা অনুসৰি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ অধীনত বর্তমান শতাধিক আস্থান আৰু উপ-আস্থান আছে যদিও ইয়াৰে প্ৰায় ৪০ টাৰ কোনো ধৰণৰ চিন-মোকাম নোহোৱা হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । উক্ত আস্থানকেইটাৰ মাটি বেদখল হোৱাৰ লগতে কাৰ্যালয় গৃহৰো কোনো অস্তিত্ব নোহোৱা হৈ পৰিছে ।

বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি, অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ নামত ৮০০ বিঘাৰো অধিক ভূ-সম্পত্তি আছে । কিন্তু বৰ্তমান সময়ত নিগমৰ বহু ভূমি বেদখল হৈছে । পৰিবহন নিগমৰ অধীনত থকা বঙাইগাঁও সংমণ্ডল, গুৱাহাটী সংমণ্ডল, উত্তৰ লখিমপুৰ সংমণ্ডল, শিলচৰ সংমণ্ডল, তেজপুৰ সংমণ্ডলৰ বহু আস্থানৰ এতিয়া কোনো অস্তিত্ব নাই তথা পৰিত্যক্ত হৈ আছে ।

ASSAM STATE TRANSPORT CORPORATION
পৰিবহণ নিগমৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি (ETV Bharat GFX Team)

সেইদৰে ৰংজুলি, সৰভোগ, গৌৰীপুৰ, ছিপাঝাৰ, বদৰপুৰ, মৰাণ, কৰিমগঞ্জ, তেজপুৰৰ জয়মতী পথাৰকে ধৰি বহু আস্থানৰ প্ৰায় ৫০ বিঘা মাটি বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে । আনহাতে ৰাজ্যত অস্তিত্বহীন অথবা পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি থকা আস্থানকেইটা হ'ল বঙাইগাঁও সংমণ্ডলৰ অধীনৰ অভয়াপুৰী উপ-আস্থান, আগিয়া, বহুলপুৰ, চাপৰ, ধূপধৰা, দুধনৈ, গৌৰীপুৰ, কোকৰাঝাৰ, কৃষ্ণাই, পাঠশালা, সৰভোগ, যোগীঘোপা উপ-আস্থান ।

তেনেদৰে গুৱাহাটী সংমণ্ডলৰ অধীনত টিহু উপ-আস্থানৰ নাই কোনো সক্ৰিয়তা । ইফালে নগাঁও সংমণ্ডলৰ অধীনত হোজাই, হাওৰাঘাট, কামপুৰ, লংকা, উমৰাংচু, মাইবং, শিলঘাট, ৰহা, উলুকুছিউপ-আস্থান অস্তিত্বহীন । উত্তৰ লখিমপুৰ সংমণ্ডলৰ অধীনত থকা চিমেন চাপৰি, ঘিলামৰা, নাৰায়ণপুৰ উপ-বাছ আস্থান, শিলচৰ সংমণ্ডলৰ ভিতৰত থকা উদাৰবন্দ উপ-আস্থান, তেজপুৰ সংমণ্ডলৰ অধীনত থকা দুমুনিচকী, ঘাঁহিগাঁও, হাৱাজান, জামুগুৰি, কলাইগাঁও, চতিয়া, ঠেলামৰা উপ-আস্থান আৰু তিনিচুকীয়া সংমণ্ডলৰ অধীনত চাপাখোৱা আৰু খোৱাং উপ-বাছ আস্থান পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে ।

লক্ষণীয় বিষয় যে উক্ত উপ-আস্থানসমূহৰ ভূমিও ক্ৰমাগতভাৱে বেদখলৰ কবলত পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানসমূহৰ নামত বিঘা বিঘা ভূমি আছে যদিও অস্তিত্বহীন হৈ আছে ।

সেইদৰে চতিয়া আস্থানৰ ভূমিৰ পৰিমাণ ৪ বিঘা ৯ লেচা, ঠেলামৰা আস্থানৰ নামত আছে ৫ বিঘা ২ লেচা, গৌৰীপুৰ বাছ আস্থানৰ নামত আছে ৩ বিঘা একঠা ১৭ লেচা মাটি আৰু গৃহ । একেদৰে চাপৰ বাছ আস্থানটোৰ মাটি আছে তিনি বিঘা আৰু তাত আছে এটা অসম আৰ্হিৰ ঘৰ ।

ধূপধৰাতো আছে ২ বিঘা একঠা ১৬ লেচা মাটি আৰু ঘৰ, শিলঘাটত আছে ৩ বিঘা মাটি আৰু ঘৰ, ৰহাৰ আস্থানৰ নামত আছে ২ বিঘা ৪ কঠা ৮ লেচা ভূমি । ঘিলামৰা আস্থানৰ নামত আছে ২ বিঘা ১৫ লেচা মাটি । খোৱাং আস্থানৰ নামত আছে ২ বিঘা ৩ কঠা ১৩ লেচা ভূমি । গৌৰীপুৰ আস্থানৰ নামত আছে ৩ বিঘা একঠা ১৭ লেচা ভূমি ।

এনেদৰে প্ৰতিটো আস্থানৰ নামত থকা ভূমি আৰু গৃহ-সম্পত্তিৰ অস্তিত্ব বৰ্তমান সময়ত সংকটত আছে । তথ্য অনুসৰি তেজপুৰ সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ তেজপুৰত (জয়মতী পথাৰ) অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ অধীনত থকা মুঠ ২৬ বিঘা ৩ কঠা এলেকা ভূমিৰ বহু ভূমি বৰ্তমান বেদখলৰ কবলত । তেনেদৰে সৰভোগ আস্থানৰ ভূমিও বেদখল কৰি ৰাখিছে বিভিন্ন পক্ষই । আনহাতে বদৰপুৰৰ ৪ কঠা ২ লেচা ভূমি বেদখল হৈ আছে । আচলতে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ ধ্বংসৰ এই যাত্ৰাৰ তালিকাখন বহু দীঘলীয়া ।

  • অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ মুঠ কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা :

লাভৰ পৰা লোকচানলৈ গতি কৰা পৰিবহণ নিগমে সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ পোৱাৰ বাবে সময়ে সময়ে ভূ-সম্পত্তি লীজত দিয়াৰ উপৰি বাছ নিলাম কৰি আহিছে । চৰকাৰৰ গাফিলতি আৰু অদূৰদৰ্শীতাৰ বাবে এটা সময়ত লাভজনক হৈ থকা পৰিবহন নিগম এতিয়া মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিত । বৰ্তমান সময়ত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ মুঠ কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা হৈছে ১৭৩২ গৰাকী । ইয়াৰে মাত্র ৪০৫ গৰাকী নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী আৰু বাকী ১৩২৭ গৰাকী ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী ।

উল্লেখ্য যে, সময়ে সময়ে নিগমে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ তথা চাটাই অভিযান চলাই অহাৰ ফলত কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা লাহে লাহে কমি আহিছে ।

  • পৰিবহণ নিগমৰ বাহনৰ সংখ্যা :

এটা সময়ত লাভবান থকা পৰিবহণ নিগমৰ ২০১৬ চনত নিজা বাছ আছিল মুঠ ১০৯০ খন । ইয়াৰে ৬৬৮ খন বাছ নিয়মীয়াকৈ পৰিচালিত হৈছিল । বৰ্তমান সময়ত নিগমৰ নিজা মুঠ বাছৰ সংখ্যা হৈছে ৭৬০ খন । ইয়াৰে ৬৫১ খন বাছ নিয়মীয়াকৈ পৰিচালিত হৈ আছে । আনহাতে পৰিবহণ নিগমৰ নিজা ৭৬০ খন বাছ থকাৰ উপৰি নিগমৰ অধীনত ১৩৯০ খন বাছ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাছ চলাচল কৰে ।

ASSAM STATE TRANSPORT CORPORATION
পৰিবহণ নিগমৰ বাহনৰ সংখ্যা (ETV Bharat GFX Team)
  • পৰিবহণ নিগমৰ গ্ৰীণ (বৈদ্যুতিক) বাছ :

ৰাজ্যত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ মুঠ ৩৭১ খন গ্ৰীণ (বৈদ্যুতিক) বাছ চলাচল কৰি আছে । শেহতীয়াকৈ পৰিবহণ নিগমে ভাৰত চৰকাৰৰ পি এম-ই বাছ সেৱা আঁচনিৰ অধীনত ২০২৫-২৬ বৰ্ষত ১০০ খন নতুন বৈদ্যুতিক (ইভি) বাছ লাভ কৰিছে । এই বাছ সমূহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলালৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছে ।

ASSAM STATE TRANSPORT CORPORATION
পৰিবহণ নিগমৰ গ্ৰীণ (বৈদ্যুতিক) বাছ (ETV Bharat GFX Team)

৩৭১ খন গ্ৰীণ (বৈদ্যুতিক) বাছৰ ভিতৰত ১১০ খন অ'লেক্ট্ৰা, ১৬১ খন টাটা আৰু ১০০ খন জে বি এম বাছ । এই বাছসমূহৰ ক্ৰয় আৰু চাৰ্জিং ষ্টেচন স্থাপনৰ বাবদ ৩৬০.৪০ কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে । এই বাছসমূহৰ ভিতৰত ৭১ খন বাছ পৰিবহণ নিগমে নিজাকৈ পৰিচালনা কৰে । বাকী ৩০০ খন বাছ চুক্তিভিত্তিক ব্যৱস্থাৰ অধীনত নিযুক্ত আন প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে পৰিচালিত হয় ।

  • পৰিবহণ নিগমৰ আয় আৰু ব্যয় :

বিশাল স্থাৱৰ সম্পত্তি থকাৰ পাছতো সংকটত থকা পৰিবহণ নিগমে বছৰ বছৰ ধৰি লোকচানৰ মুখ দেখি আহিছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশাল সম্পত্তি আৰু যথেষ্ঠ সম্ভাৱনীয়তা থকাৰ পাছতো চৰকাৰৰ সদিচ্ছা আৰু উপযুক্ত ব্যৱস্থাপনাৰ অভাৱতে ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে ।

এক কথাত অভাৱনীয় সংকটৰ মাজত আছে অসমবাসীৰ আবেগ-অনুভূতি জড়িত হৈ থকা এই ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানটো । দুর্বল ব্যৱস্থাপনাকে ধৰি বিভিন্ন কাৰণত বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি আয়তকৈ ব্যয়ৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ লোকচান এতিয়া আকাশচুম্বী হৈ পৰিছে ।

বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ২০১৬ চনৰ পৰা এতিয়ালৈ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে কেৱল লোকচানৰ মুখ দেখি আহিছে । শেহতীয়াকৈ বিধানসভাত দিয়া তথ্যই উন্মোচিত কৰিছে পৰিবহণ নিগমৰ শোচনীয় অৱস্থাটো ।

ASSAM STATE TRANSPORT CORPORATION
পৰিবহণ নিগমৰ আয় আৰু ব্যয় (ETV Bharat GFX Team)

তথ্য মতে, ২০১৬-১৭ চনত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ নিজা আয় আছিল ১১,৭০২ লাখ টকা আৰু ব্যয় আছিল ১৯,৪৯১ লাখ টকা । সেইদৰে ২০১৭-১৮ চনত ১৫,০১৪ লাখ টকাৰ আয় হোৱাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ২০,৩৭২ লাখ টকা । ২০১৮-১৯ বৰ্ষত আয় হৈছিল ১৬,৫০৫ লাখ টকা আৰু ব্যয় হৈছিল ২০,৩৭২ লাখ টকা ।

২০১৯-২০ বৰ্ষত ১১,৩৯৮ লাখ টকা আয় হোৱাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ২১,১৮০ লাখ টকা । ২০২০-২১ বৰ্ষত আয় হৈছিল ১২,৫২২ লাখ টকা আৰু ব্যয় হৈছিল ২০,৭৮৬ লাখ টকা । ২০২১-২২ বৰ্ষত আয় হৈছিল ৮,০২০ লাখ টকা আৰু ব্যয় হৈছিল ১৮,৬৭৩ লাখ টকা । ২০২২-২৩ বৰ্ষত ১২,৪৮৬ লাখ টকা আয় হৈছিল আৰু ব্যয় হৈছিল ২০,৮২৩ লাখ টকা ।

২০২৩-২৪ বৰ্ষত ১১,৩০৯ লাখ টকা আয় হৈছিল আৰু ব্যয় হৈছিল ২২,২২৫ লাখ টকা । ২০২৪-২৫ বৰ্ষত আয় হৈছিল ১২,০৬২ লাখ টকা আৰু ব্যয় হৈছিল ১৯,৯০৩ লাখ টকা । আনহাতে ২০২৫-২৬ বৰ্ষত নিগমৰ আয় হৈছিল ২৫,২৬২ লাখ টকা আৰু ব্যয় হৈছিল ২৮,৩০৭ লাখ টকা । অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক বছৰে নিগমে কেৱল লোকচানৰ মুখ দেখি আহিছে ।

উল্লেখ্য যে, বছৰ বছৰ ধৰি লোকচানৰ মুখ দেখি অহা পৰিবহণ নিগমে এইবাৰ আয়ৰ লক্ষ্যৰে ভূ-সম্পদৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডক গটাই দিয়াৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত সবিশেষ সদৰী কৰা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক : মৃত্যুমুখৰ পৰা পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিল এসময়ৰ বিশ্ববিখ্যাত দুখন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য

লগতে পঢ়ক : অসমত কিদৰে চলিছে প্ৰধানমন্ত্রী সূৰ্য ঘৰ আঁচনি; সৌৰশক্তিৰ কথাৰে...

TAGGED:

সংকটত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম
পৰিবহণ নিগমৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি
ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ মুঠ কৰ্মচাৰী
পৰিবহণ নিগমৰ বাহনৰ সংখ্যা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.