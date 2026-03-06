নৱম-দশম শ্ৰেণীৰ ১০ খনকৈ পাঠ্যপুথিত সংশোধন-সংযোজন

ETV Bharat / state

Published : March 6, 2026 at 6:52 PM IST

গুৱাহাটী: ২০২৬-২০২৭ শৈক্ষিক বৰ্ষত নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ১০ খনকৈ পাঠ্যপুথিত সংশোধন-সংযোজন ঘটাইছে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে । গণিত, সমাজ বিজ্ঞান, উচ্চ গণিতসহ ১০ খন পাঠ্যপুথিত সংশোধন-সংযোজন কৰাৰ লগতে এতিয়াৰে পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হ'ব নৱম শ্ৰেণীৰ সংস্কৃত বিষয় ।

অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ১০ খনকৈ পাঠ্যপুথি সংশোধন-সংযোজন সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।

অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি নৱম শ্ৰেণীৰ গণিত, দশম শ্ৰেণীৰ গণিত, দশম শ্ৰেণীৰ কাৰ্বি এম আই এল, দশম শ্ৰেণীৰ গাৰো এম আই এল, নৱম-দশম শ্ৰেণীৰ দ্রুতপাঠ বৈচিত্র্যময় অসম, নৱম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান (তৃতীয় অংশ), দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান (তৃতীয় অংশ), নৱম শ্ৰেণীৰ ডিমাচা (ই) (নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তন কৰা) আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ উচ্চ গণিতৰ পাঠ্যপুথিত সংশোধন-সংযোজন ঘটোৱা হৈছে । একেদৰে নৱম শ্ৰেণীৰ সংস্কৃত (ই) পাঠ্যপুথি সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰা হৈছে ।

সেই অনুসৰি উপৰোক্ত বিষয়ৰ পুৰণি পাঠ্যপুথিসমূহ(যোৱা বছৰ ছপা কৰা) ২০২৬-২৭ শৈক্ষিক বৰ্ষৰ পৰা ব্যৱহাৰ নহ’ব বুলি পৰিষদৰ নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰাৰ লগতে বিষয়সমূহৰ সংশোধিত পাঠ্যপুথি বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ ৱেবছাইটত নিৰ্ধাৰিত সময়ত উপলব্ধ হ'ব বুলি পৰিষদে নিৰ্দেশনাত প্ৰকাশ কৰিছে ।

