মেট্ৰিকত শূন্য ফলাফল দেখুওৱা ৪৯ খন বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ শিক্ষা বিভাগৰ
হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ফলাফল শোচনীয় হোৱা ৪৯ খন বিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি (Affiliation) বাতিলৰ চিন্তা কৰিছে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে ।
Published : April 28, 2026 at 4:43 PM IST
গুৱাহাটী: উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰি মঙলবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ আৰ চি জৈনে । উক্ত সংবাদমেলত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিলে বিষয়াগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ জনায় যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত শূন্য ফলাফল দেখুওৱা ৪৯ খন বিদ্যালয়ৰ এফিলিয়েচন (Affiliation) কৰ্তন কৰাৰ চিন্তা কৰিছে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে । হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত এইবাৰ ০-১০% পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণৰ হাৰ থকা চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা ১০২ খন আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা ২০৭ খন ।
উল্লেখ্য যে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ আয়ুক্তসকলে ইতিমধ্যে শূন্য ফলাফল দেখুওৱা তথা অতি কম শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হোৱা বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকক সকীয়নি প্ৰদান কৰা দেখা গৈছে ৷ অপ্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা নৱম আৰু দশম শ্ৰেণী আঁতৰাই দিয়াৰো ঘোষণা কৰিছে মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্তই ৷ অহা বছৰ যাতে উন্নত ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ সংশোধন কৰিবলৈও প্ৰধানশিক্ষকক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে জিলা আয়ুক্তসকলে ৷
ইফালে মঙলবাৰে ঘোষণা কৰা অনুসৰি ২০২৭ চনৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম কৰিছে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে । অহা বৰ্ষৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ ৩৩% নম্বৰ লাভ কৰিব লাগিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে । তদুপৰি পৰীক্ষাত ৫ টা বিষয়ৰে নম্বৰ যোগ কৰা হ'ব যদিও পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৬ টা বিষয়ত পৰীক্ষা দিয়াটো বাধ্যতামূলক । এই কথা সদৰী কৰিছে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ আৰ চি জৈনে ।
মঙলবাৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত দিয়া সংবাদমেলত তেওঁ কয়, ‘‘পৰীক্ষাৰ বহী পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰিব বিচৰা পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে অহা দুদিনৰ ভিতৰত লিংক খুলি দিয়া হ'ব । তদুপৰি এইবাৰ মাইগ্ৰেচন চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে আবেদন কৰাৰ আধা ঘন্টাৰ ভিতৰত ই-মাইগ্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘পুনৰ নামভৰ্তিৰ প’ৰ্টেল দুসপ্তাহ পিছত খুলি দিয়া হ'ব । যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পাঁচটা বিষয়ত পৰীক্ষা দি এটা বিষয়ত অনুতীৰ্ণ হয় আৰু যিসকলে ছটা বিষয়ত পৰীক্ষা দি দুটা বিষয়ত অনুতীৰ্ণ হয় তেওঁলোকে পুনৰ নামভৰ্তি কৰিব নালাগে । ২০২৭ পৰীক্ষাত নিয়মীয়া পৰীক্ষাৰ্থী হিচাপে পৰীক্ষা দিব পাৰিব । কিন্তু তেওঁলোকে আৰু তিনিটা পৰীক্ষা দিব বিচাৰিলে তেতিয়াও দিব পাৰিব । ২০২৭ ৰ পৰীক্ষা বিশেষ পৰীক্ষা হ’ব । আনহাতে দুটাতকৈ বেছি বিষয়ত অনুতীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ নামভৰ্তি কৰিব লাগিব । অনুতীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে যি কোনো প্ৰতিষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব । পূৰ্বৰখনতে যে নামভৰ্তি কৰিব লাগিব তেনে কোনো বাধ্যবাধকতা নাই ৷’’
আনহাতে ২০২৭ ৰ পৰা তিনিটা শাখাত ৮৬ টা বিষয় বিভক্ত কৰা হৈছে । ‘ক’ শাখাত লেংগুৱেজ আৰু ঐচ্ছিক ইংৰাজী থাকিব । ১১ টা ভাষা বিষয় থাকিব । ‘খ’ শাখাত কলা, বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্যৰ বিষয়বোৰ সোমাই থাকিব আৰু ‘গ’ শাখাত স্কীল বিষয়বোৰ থাকিব । কলা শাখাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে ‘গ’ শাখাৰ এটা বিষয় বাচি লোৱাটো বাধ্যতামূলক হ'ব ।
ইপিনে দ্বাদশ শ্ৰেণীত সাত নম্বৰৰ বিষয় হিচাপে সাধাৰণ জ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ বাবে ‘বৈচিত্ৰময় অসম’ত জুবিন গাৰ্গ আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ে পাঠ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে৷ নৱম, দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমত এয়া অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব । পৰীক্ষাৰ মুঠ নম্বৰৰ ভিতৰত ৫ নম্বৰ সেই কিতাপৰ পৰা আহিব । প্ৰতিবছৰে প্ৰশ্ন অহাটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক । আনহাতে একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা বিষয়ৰ পাঠ্যপুথিত জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে সন্নিৱিষ্ট থাকিব ।’’
