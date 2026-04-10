অহা বৰ্ষৰ পৰা গ্ৰেণ্ড চিষ্টেমত ঘোষণা হ'ব মেট্ৰিকৰ ফলাফল : ঘোষণা অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ অধ্যক্ষৰ
বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ সামান্য বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে যদিও সামগ্ৰিকভাৱে হাইস্কুল শিক্ষান্ত ফলাফল সন্তোষজনক নহয় । উদ্বিগ্ন হৈছে সচেতন মহল ।
Published : April 10, 2026 at 9:27 PM IST
গুৱাহাটী: ঘোষণা হ’ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল । অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে মাত্ৰ ৩৬ দিনতেই পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে যদিও হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ এইবাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৬৫.৬২ শতাংশহে । ইয়াৰ বিপৰীতে যোৱা তিনি বছৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ চোৱা যায় যদি ২০২৩ চনত ৭২.৬%, ২০২৪ চনত ৭৫.৭ শতাংশ আৰু ২০২৫ চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৬৩.৮৯ শতাংশ আছিল ।
যোৱা বছৰৰ তুলনাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ সামান্য বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে যদিও সামগ্ৰিকভাৱে হাইস্কুল শিক্ষান্ত ফলাফল ইমান সন্তোষজনক নহয় । ফলাফল কিছুক্ষেত্ৰত উন্নত হোৱা স্বত্ত্বেও বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে আশানুৰূপ ফলাফল লাভ কৰিব পৰা নাই, যাৰ বাবে উদ্বিগ্ন হৈছে সচেতন মহল । শিক্ষাৰ গুণগত মান, পৰিকাঠামো আৰু শিক্ষণ পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰত অধিক মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা উল্লেখ কৰিছে বিভিন্নজনে ।
এই বিষয় সন্দৰ্ভত শিক্ষাবিদ ড৹ দয়ানন্দ পাঠকে কয়, "বহু বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ অভাৱ । তদুপৰি চৰকাৰী বিদ্যালয়বোৰত যি ধৰণৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পৰিচৰ্যা কৰি লাগে সেই ধৰণৰে কৰিব পৰা নাই । চিষ্টেমটো অলপ সলনি কৰিব লাগিব । শিক্ষক, অভিভাৱক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগত অন্তৰংগ আলাপ কৰিব লাগে, তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ সমস্যা সন্মুখীন হৈ আছে সেই বিষয়বোৰ বুজ ল’ব লাগে । সেইবোৰ আমি কৰা নাই । শিক্ষকসকল আমি আস্থাত ল'ব লাগিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যোৱা বছৰৰ তুলনাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ সামান্য বাঢ়িছে । ঠিক একেদৰে পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে । শিক্ষাৰ মান কিমান বাঢ়িছে সেইটো কোৱা টান ।"
অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ আৰ চি জৈনে কয়, "যোৱা বছৰৰ তুলনাত উত্তীৰ্ণ হাৰ অলপ বৃদ্ধি পাইছে । যিসকলে সৰ্বাধিক তিনিটা বিভাগত অনুত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু নূন্যতম ১৭০ নম্বৰ লাভ কৰিছে, তেওঁলোকে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব । আবেদনৰ বাবে এই প'ৰ্টেল বিহুৰ পিছতেই মুকলি কৰি দিয়া হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি স্কিল শিক্ষাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছোঁ । যিসকলে স্কিল বিষয়ত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিকেল বিষয়ৰ ধৰণে কৰা হৈছিল । তাত যিসকলে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে । তেওঁলোকৰ বাবে সুকীয়া চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব । তেওঁলোকে দুখন চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব । যি ৩০-৪০ শতাংশৰে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে, তেওঁলোকে স্কিল শিক্ষাৰে সংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰিব ।"
গ্ৰেণ্ড চিষ্টেম সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি পৰীক্ষাৰ ফলাফল গ্ৰেণ্ড চিষ্টেম হ'ব লাগে । কিন্তু আমি এতিয়ালৈ কৰা নাই তিনি-চাৰিবছৰ অপেক্ষা কৰিছোঁ । অহা বছৰ আমি গ্ৰেণ্ড চিষ্টেমত ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম । এতিয়া কম্পাৰ্টমেণ্টেল ব্যৱস্থা আছে, অহাবাৰ এই ব্যৱস্থা নাথাকিব । অনুত্তীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীৰ উপৰিও যিকোনো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সন্তুষ্ট নহ'লে ছয়টা বিষয়ে পৰীক্ষা দিব পাৰিব । আমাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে । অহা বছৰৰ পৰা দুটা পৰীক্ষা হ'ব । প্ৰথম পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ এমাহ-দুমাহৰ ভিতৰত পুনৰ হ'ব ।"