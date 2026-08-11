ETV Bharat / state

বাতিল হ'ল শিক্ষকৰ এছএনএ স্পৰ্শ মডিউলৰ দৰমহা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত, প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ আন্দোলন স্থগিত

৫ আগষ্টলৈ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ নেতৃত্বৰ ৷

ASSAM STATE PRIMARY TEACHERS
প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ আন্দোলন স্থগিত (Minister Ranoj Pegu)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 9:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ২৫ আগষ্টলৈ স্থগিত ৰখা হ'ল অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ আন্দোলন । মঙলবাৰে দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত শিক্ষামন্ত্রী ৰণোজ পেগু আৰু অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ নেতৃবৰ্গৰ মাজত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰে নিযুক্ত শিক্ষকসকলৰ দৰমহা প্ৰদান সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

শিক্ষামন্ত্রীৰে হোৱা আলোচনাৰ পাছতে ২৫ আগষ্টলৈ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে। এই সন্দৰ্ভত অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সভাপতি ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কয়, "ধাৰাবাহিক সংগ্ৰাম আৰু আলোচনাৰ অন্তত অৱশেষত বাতিল হ'ল বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াৰে নিযুক্ত শিক্ষকৰ এছএনএ স্পৰ্শ মডিউলৰ দৰমহা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত ।"

তেওঁ লগতে কয়,"এঘাৰ বছৰৰ বাৰ্ষিক বৃদ্ধি ত্যাগ কৰি নিয়মীয়া হোৱা শিক্ষকসকলক পুনৰাই ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক বেতন প্রদানৰ নীতিৰে বেতন দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে কৰা সিদ্ধান্তক শিক্ষক সমাজে একেমুখে বাতিলৰ দাবী তুলিছিল । আনকি যোৱা ১০ আগষ্টৰ মাজনিশাৰ ভিতৰত ভিন্ন খেলিমেলিৰে শিক্ষকৰ অগোচৰে একাউন্টত দৰমহা সুমুৱাই দিয়া হৈছিল ।"

স্কুল শিক্ষা বিভাগৰ সচিৱ আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকৰ উপস্থিতিত হোৱা আলোচনাত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে সকলো বিসংগতি দূৰ কৰাৰ বাবে যাৱতীয় নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে শিক্ষা সঞ্চালকক ৷ কোনো নিয়মীয়া শিক্ষক কোনো কাৰণতে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ শাৰীলৈ নিব বুলি শংকা প্ৰকাশ নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ।

স্কুল শিক্ষা বিভাগৰ সচিৱে প্ৰকাশিত ৰাজপত্ৰৰ কোনো কাৰণতে অৱজ্ঞা নহয় বুলি প্ৰকাশ কৰে । ইতিমধ্যে দৰমহা প্ৰদানৰ বাবে হোৱা প্ৰক্ৰিয়াক নিয়মীয়া প্ৰক্ৰিয়ালৈ অনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সময়খিনি অপেক্ষা কৰাৰ বাবে শিক্ষকসকল অনুৰোধ কৰে মন্ত্ৰী পেগুৱে ।

লগতে পঢ়ক: বিত্তমন্ত্ৰীৰ আশ্বাস আৰু একুৰি চাৰি বছৰীয়া সমস্যাৰ পৰা সকাহ পোৱাৰ সপোন পশ্চিম দৰঙৰ ৰাইজৰ

TAGGED:

ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী
শিক্ষামন্ত্রী ৰণোজ পেগু
ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী
ETV BHARAT ASSAM
ASSAM STATE PRIMARY TEACHERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.