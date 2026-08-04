ETV Bharat / state

চালকৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল চচলৰ ধৰ্ণাস্থলী; দিছপুৰলৈ বিক্ষোভ সমদলত আৰক্ষীৰ বাধা প্ৰদান

অসম ৰাজ্যিক চালক সন্থাৰ দিছপুৰ অভিমুখে বিক্ষোভ সমদল । ইথানল মিহলি পেট্ৰ'লৰ বিৰুদ্ধে আৰু অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ কৰ্মীৰ অধিকাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদ ।

Drivers protest Guwahati
চালকৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল চচলৰ ধৰ্ণাস্থলী; দিছপুৰলৈ বিক্ষোভ সমদলত আৰক্ষীৰ বাধা প্ৰদান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 8:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গাড়ীচালকৰ প্ৰতিবাদত মঙলবাৰে উত্তাল হয় গুৱাহাটীৰ চচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলী । অসম ৰাজ্যিক চালক সন্থাৰ আহ্বানত মহানগৰীৰ চচলত অসম ৰাজ্যিক চালক সন্থাই তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মূলত ইথানল মিহলি পেট্ৰ'ল নালাগে আৰু অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ কৰ্মীসকলক জীয়াই থকাৰ নিশ্চয়তা দিয়াৰ দাবী তুলি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে । চালক সংগঠনটোৱে হাতে হাতে নিজৰ দাবীসম্বলিত প্লে'-কাৰ্ড লৈ আৰু শ্লোগান দি দিছপুৰ অভিমুখে বিক্ষোভ সমদল উলিয়াই যদিও আৰক্ষীয়ে চচলৰ প্ৰতিবাদস্থলীতে তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰে ।

চালকৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল চচলৰ ধৰ্ণাস্থলী (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, সাত দফীয়া দাবী উত্থাপন কৰি চালক সন্থাটোৱে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰপায়ণ কৰে । চালক সন্থাৰ তৰফৰ পৰা উত্থাপন কৰা দাবীসমূহ হৈছে :

  • অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ বাবে ব্যয়ভিত্তিক আৰু ন্যায্য ভাৰাৰ নিৰিখ (Fare Revision) শীঘ্ৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা
  • ই-২০ (E-20) ইথানল মিশ্রিত ইন্ধন সম্পৰ্কে বাহনৰ ওপৰত পৰা ক্ষতি আৰু চালকসকলৰ আৰ্থিক বোজা বিবেচনা কৰি উপযুক্ত নীতি গ্রহণ কৰা
  • VLTD Device বাধ্যতামূলক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চালকসকলৰ ওপৰত অতিৰিক্ত আৰ্থিক বোজা নিদি বাস্তৱসন্মত আৰু চালকবান্ধৱ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰা
  • সকলো অনলাইন প্লেটফৰ্ম কৰ্মীৰ বাবে সামাজিক সুৰক্ষা (Social Security) প্ৰদান কৰা
  • স্বাস্থ্য বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, পেঞ্চন আৰু কল্যাণমূলক আঁচনি নিশ্চিত কৰা
  • প্লেটফৰ্ম কোম্পানীসমূহৰ অযুক্তিকৰ কমিছন, একপক্ষীয় একাউণ্ট বন্ধ কৰা আৰু অন্যায় নীতিৰ ওপৰত চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণ নিশ্চিত কৰা
  • বৈধ বাণিজ্যিক বাহনৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰি অবৈধভাৱে ব্যক্তিগত বাহন ব্যৱসায়িক কামত ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰা
  • অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ কৰ্মীসকলক স্বীকৃতি দি তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে চৰকাৰ আৰু সংগঠনৰ মাজত নিয়মীয়া আলোচনাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা

এই দাবীসমূহ উত্থাপন কৰি চালক সন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "আজি আমি বহু বছৰ অ'লা, উবেৰ, ৰেপিডো আদি প্ৰতিষ্ঠানৰ যি মইমতালি, যি শোষণ, যি আমাৰ প্ৰতি অন্যায়-অবিচাৰ কৰি আহিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ । কিন্তু অসম চৰকাৰ বা পৰিবহণ বিভাগে আজিৰ তাৰিখলৈকে আমাক গুৰুত্ব দিয়া নাই । আজি এনেকুৱা অৱস্থা এটা হৈছে যে আমি অসহায়, নিৰুপায় হৈ পৰিছোঁ । আজিৰ তাৰিখত পৰিবহণ বিভাগে আমাৰ ওপৰত নিতৌ নতুন নতুন বোজা জাপি দি আছে । অ'লা, উবেৰ, ৰেপিডো আদিৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে আমি বলিৰ পঠা হৈছোঁ । আমি এনেয়ে আধা মৰা, এই আধা মৰা শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত আকৌ ভিএলটিডিৰ এটা বোজা জাপি দিছে ।"

উল্লেখ্য যে দিনজোৰাকৈ অনুষ্ঠিত কৰা এই প্ৰতিবাদৰ অন্তত সংগঠনটোৱে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰে ।

লগতে পঢ়ক :নতুন নিয়মেৰে গঠন হ’ব অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিসমূহ
লগতে পঢ়ক :নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল : প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নৈতিক সমৰ্থন

TAGGED:

গুৱাহাটীত চালক সন্থাৰ প্ৰতিবাদ
অসম ৰাজ্যিক চালক সন্থা
চালক সন্থাৰ বিক্ষোভ সমদল
ইটিভি ভাৰত অসম
DRIVERS PROTEST GUWAHATI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.