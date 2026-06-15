৩৬৬ টা এলেকাক ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে চিনাক্ত: দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ সতৰ্কবাণী
১৯ খন সৰু-বৰ পাহাৰেৰে আবৃত গুৱাহাটী মহানগৰীত বাৰিষা কালত ভূমিস্খলনৰ আশংকাই নিদ্ৰাহৰণ কৰে পাহাৰৰ বাসিন্দাসকলৰ ৷
Published : June 15, 2026 at 4:37 PM IST
গুৱাহাটী: এতিয়া অসমত চলি আছে বাৰিষা কাল ৷ বাৰিষা মানেই যেন এশ-এবুৰি সমস্যাৰ পাহাৰ ৷ বিশেষকৈ বাৰিষাৰ সময়ত মহানগৰীবাসীয়ে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা কৃত্ৰিম বানৰ দৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ৷
এই কৃত্ৰিম বানৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন এক সমস্যা হৈছে ভূমিস্খলন । ১৯ খন সৰু-বৰ পাহাৰেৰে আবৃত গুৱাহাটী মহানগৰীত বাৰিষা কালত ভূমিস্খলনৰ আশংকাই নিদ্ৰাহৰণ কৰে পাহাৰৰ বাসিন্দাসকলৰ ৷
মহানগৰীত বাৰিষা কালত হোৱা ভূমিস্খলনে ইতিমধ্যে বহু লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়িছে । সেয়েহে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৩৬৬ টা এলেকাক ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে ।
কেৱল এয়াই নহয়, সামাজিক মাধ্যমযোগে সতৰ্কবাণীও জাৰি কৰিছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে । বাৰিষা পৰ্যন্ত পাহাৰত বাস কৰা লোকসকলক সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ আহ্বান বিভাগটোৰ । মহানগৰীৰ ২০ টা অঞ্চলৰ ৩৬৬ টা স্থানকে ভূমিস্খলন এলেকা হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে । তাৰ ভিতৰত ফটাশিলৰ ৫ টা, গড়ভঙাৰ ৯ টা, গোটানগৰৰ ৬ টা, হেঙেৰাবাৰীৰ ৩০ টা, জালুকবাৰীৰ লংকেশ্বৰৰ দুটা, কাহিলীপাৰাৰ ২৫ টা, কালাপাহাৰৰ ৭ টা, কামাখ্যা-নীলাচলৰ ৫ টা, খানাপাৰাৰ ৩৩ টা, খাৰঘূলিৰ ৩৭ টা, কইনাধৰাৰ ৫ টা, মালিগাঁৱৰ ৮ টা, নৱগ্ৰহৰ ৬ টা, নৰকাসুৰৰ ১৪ টা, নাৰেংগীৰ ৩১ টা, নুনমাটিৰ ৪০ টা, শান্তিপুৰৰ ২০ টা, শৰণীয়াৰ ৫ টা, শুক্ৰেশ্বৰৰ এটা, চূণচালিৰ ৭৭ টা স্থান ভূমিস্খলন প্ৰবণ এলেকা হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, বাৰিষাৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত ভূমিস্খলনৰ সম্ভাৱনা অধিক থাকে । সেয়েহে, এই অঞ্চল বা ইয়াৰ আশে-পাশে থকা বাসিন্দাসকলক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে ।
কিছুদিন পূৰ্বে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে বাৰিষা কাল শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত পাহাৰীয়া অঞ্চল আৰু জলাশয়ৰ মাটি কটাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: 'অপ্সৰা'ই হাঁহি বিৰিঙাইছে: এটা পৰিত্যক্ত চৰকাৰী ভৱন ৰূপান্তৰিত হ'ল বিবাহ ভৱনলৈ