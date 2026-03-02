ETV Bharat / state

অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক পৰাজিত কৰিব : গৌৰৱ গগৈ

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ নহ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ।

অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক পৰাজিত কৰিব : গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 2, 2026 at 8:42 AM IST

ডিব্ৰুগড় : "মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অহংকাৰে পতন আনিব । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৬ জনগোষ্ঠীক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি ধৰণেৰে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে তাৰ পৰিণাম তেওঁ ভুগিব লাগিব । আজিৰ তাৰিখত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে যিদৰে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক পৰাজিত কৰিব । আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপি দল পৰাজিত হ'ব আৰু অসমত নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ব ।" দেওবাৰে বিয়লি নাহৰকটীয়াত 'সময় পৰিৱৰ্তনৰ' যাত্ৰাত অংশ লৈ এনেদৰে জনজাতিকৰণক লৈ ৰাজনীতি কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক গৌৰৱ গগৈয়ে আক্ৰমণ কৰে ।

কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়কক কিয় লৈ গ'ল অখিল গগৈয়ে ?

ইফালে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে বিৰোধী ঐক্য গঠন আৰু সমষ্টি ভাগ-বটোৱাৰা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনা কৰাৰ পাছতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ দলে ইতিমধ্যে সবল এক প্ৰস্তাৱ ৰাইজৰ দলক দিছে । ৰাইজে আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে এ আই ইউ ডি এফ দলৰ সৈতে ভাষাৰ মিল থকা কংগ্ৰেছ দলৰ দুই নিলম্বিত বিধায়কক অখিল গগৈয়ে নিজৰ দলত কিয় ল'লে ? আমি মিত্ৰতাৰ পক্ষত আছোঁ । কংগ্ৰেছৰ দুই নিলম্বিত বিধায়কক ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰোৱাত কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ বহু প্ৰশ্ন আছে । মুঠৰ ওপৰত কংগ্ৰেছৰ দুই নিলম্বিত বিধায়কেই কাল হ'ব ৰাইজৰ দলৰ ! কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়কক অখিল গগৈয়ে নিজ দলত যোগদান কৰোৱাৰ বাবেই যে ৰাইজৰ দলৰ সৈতে আসন চূড়ান্ত হোৱা নাই সেই কথাৰো ইংগিত দিলে গৌৰৱ গগৈয়ে ।

অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক পৰাজিত কৰিব : গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat)

নাহৰকটীয়াত সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাত ৰাইজৰ সঁহাৰি :

নাহৰকটীয়াত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাত ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি দেখিবলৈ পোৱা যায় । দেওবাৰে বিয়লি নাহৰকটীয়াত উপস্থিত হৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এক পদযাত্ৰাত অংশ লয় । নাহৰকটীয়া ৰ'টাৰী ক্লাৱৰ পৰা নাহৰকটীয়া নগৰ হৈ হনুমান মন্দিৰৰ সমীপত এই পদযাত্ৰাৰ অন্ত পৰে । এই যাত্ৰাত তেওঁক সংগ দিয়ে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকন, পৱন সিং ঘাটোৱাৰ আদি নেতাই । পদযাত্ৰাৰ পূৰ্বে গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাইদঙ্গীয়া নামঘৰ, ঘিনাই গীৰ্জাত সেৱা লোৱাৰ লগতে ৰাঙলী পথাৰস্থিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলাৰ তচেন বড়াৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।

Congress
কংগ্ৰেছৰ সময় পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা (ETV Bharat)

লগতে পঢ়ক : জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত হাতী-বুলড'জাৰত উঠি ৰাইজে আদৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক

