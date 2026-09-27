ETV Bharat / state

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে বাংলাদেশলৈ মিথানল সৰবৰাহৰ প্ৰস্তুতি অসম পেট্ৰ’-কেমিকেলছ লিমিটেডৰ

অসম পেট্ৰ’-কেমিকেলছ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ বিকুল ডেকাই দাবী কৰে যে ইয়াৰ দ্বাৰা স্বাধীনতাৰ পিছত পূবৰ চহৰৰ পৰা জলপথেৰে ৰপ্তানি পথ পুনৰাম্ভ হ’ব ।

Assam set to export methanol to Bangladesh through waterway: Assam Petro-Chemicals Ltd Official
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে বাংলাদেশলৈ মিথানল সৰবৰাহৰ প্ৰস্তুতি অসম পেট্ৰ’-কেমিকেলছ লিমিটেডৰ (Facebook APL)
author img

By PTI

Published : September 27, 2026 at 10:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মালবাহী জাহাজে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজেৰে চুবুৰীয়া বাংলাদেশলৈ মিথানল সৰবৰাহ কৰিবলৈ সাজু হৈছে বুলি এগৰাকী বিষয়াই জনায় । অসম পেট্ৰ’-কেমিকেলছ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ বিকুল ডেকাই দাবী কৰে যে ইয়াৰ দ্বাৰা স্বাধীনতাৰ পিছত পূবৰ চহৰৰ পৰা জলপথেৰে ৰপ্তানি পথ পুনৰাম্ভ হ’ব ।

তেওঁ কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ দুখন জাহাজ অসম পেট্ৰ’-কেমিকেলছ লিমিটেডে বাংলাদেশলৈ মিথানল ৰপ্তানি কৰিবলৈ লিজত লৈছে । মিথানল আৰু ফৰ্মেলিন উৎপাদন কৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম পেট্ৰ’-কেমিকেলছ লিমিটেড, পূব অসমৰ তৈলক্ষেত্ৰত থকা প্ৰাকৃতিক গেছৰ বিশাল মজুত ব্যৱহাৰৰ বাবে গঠন কৰা হৈছিল ।

ডেকাই শনিবাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত এইদৰে কয়, ‘‘আন এটা সপোন বাস্তৱায়নৰ বাটত । ইংৰাজ গুচি যোৱাৰ পিছৰে পৰা স্বাধীন ভাৰতৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে জল পৰিবহণৰ জৰিয়তে কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় চলি থকা বুলি জনা নাযায়, লগতে ব্যৱসায়ৰ বাবে এই পথেৰে স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰী পৰিবহণৰ কোনো দৃষ্টান্তৰ বিষয়েও মই অৱগত নহয় ।’’

তেওঁ কয় যে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ জাহাজ দুখন প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি পৰিত্যক্ত হৈ পৰি আছিল, আৰু এইবোৰ মেৰামতি কৰা হৈছিল গুৱাহাটীৰ পাণ্ডু ঘাটত, যাৰ উদ্দেশ্য আছিল কোম্পানীটোৰ মিথানল ঢাকালৈ ৰপ্তানি কৰা । ইয়াৰ দ্বাৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে ব্যয়বহুল আমদানি-ৰপ্তানিৰ পথ মুকলি হ’ব’’- ডেকাই কয় ৷

কিন্তু কেতিয়া ৰপ্তানি আৰম্ভ হ’ব সেই সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে জনোৱা নাই অসম পেট্ৰ’-কেমিকেলছ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ।

গুজৰাটত অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে ই-মিথানল উৎপাদন প্ৰকল্প

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে গুজৰাটৰ কণ্ডলাত এটা বৃহৎ ই-মিথানল উৎপাদন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । এই প্ৰকল্পটো অসম পেট্ৰ’-কেমিকেলছ লিমিটেড (এপিচিএল) আৰু দীনদয়াল বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ যৌথ পদক্ষেপত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব । ২৩০০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ আৰু প্ৰতিদিনে ১৫০ টন উৎপাদন ক্ষমতাৰে এই প্ৰকল্পটো দেশৰ ই-মিথানল উৎপাদনৰ প্ৰধান পদক্ষেপসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম । ইয়াৰ জৰিয়তে ৩৫০০ৰো অধিক প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: অসমৰ ঔদ্যোগিক যাত্ৰাৰ নতুন অধ্যায়, বৃহৎ ই-মিথানল উৎপাদন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

বাংলাদেশলৈ মিথানল সৰবৰাহ
ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী
অসম পেট্ৰ’ কেমিকেলছ লিমিটেড
ASSAM PETRO CHEMICALS LTD OFFICIAL
METHANOL EXPORT TO BANGLADESH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.