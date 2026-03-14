জুবিনক্ষেত্ৰ আটকধুনীয়া কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখিব সাহিত্য সভাই

জুবিনক্ষেত্ৰ আটকধুনীয়া কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখিব সাহিত্য সভাই
‘‘জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় সম্পৰ্কীয় চাৰ্জশ্বীটত সুৰঙা আছে যেন লাগে৷ জুবিনক্ষেত্ৰত যিদৰে কাম চলিব লাগিছিল,সেয়া চলা নাই ৷ এয়া জাতিৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক ৷’’ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী।
Published : March 14, 2026 at 9:24 PM IST
যোৰহাট: ‘‘অসমীয়া জাতিৰ আৱেগ, অনুভূতি, হৃদস্পন্দন জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হোৱা ৬টা মাহ সম্পূৰ্ণ হ’ল যদিও জুবিনক্ষেত্ৰত যিদৰে কাম চলিব লাগিছিল, সেইখিনি আমি চলা দেখা নাই৷ এয়া অসমীয়া জাতিৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক ৷’’ এই মন্তব্য অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীৰ ।
সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিবিশেষে সকলোৰে হৃদয়ত আছে জুবিন গাৰ্গ নামৰ মহৎ সত্বাটো । সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে জুবিনক্ষেত্ৰক সৃষ্টি কৰিব পাৰে, ইয়াৰ বাবে লাগিব চৰকাৰৰ সদিচ্ছা ৷ দেখা গৈছে যে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰয়াণৰ ৬টা মাহ পাৰ হ’ল যদিও জুবিন ক্ষেত্ৰত যিদৰে কাম চলিব লাগিছিল, সেইখিনি চলা আমি দেখা পোৱা নাই, এইটো অসমীয়া জাতিৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক ।’’
অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে জুবিন গাৰ্গৰ সম্পৰ্কত সমগ্ৰ অসমৰ ধাৰণাটো ধুঁৱলী-কুঁৱলী হৈ থাকিল, কাৰণ প্ৰথমাৱস্থাত অসমৰ পবিত্ৰ সদনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা হৈছে বুলি ৷ তেতিয়া ৰাইজে সেইদৰেই ভাবিলে ৷ ৰাইজে বিচাৰিছিল হত্যাকাৰীৰ চৰম শাস্তি, কিন্তু অভিযুক্তৰ ছীল কৰা ঘৰ আৰু একাউণ্ট পুনৰ সক্ৰিয় হোৱাত বা খোল খোৱাৰ বাবে এনে লাগিছে যেন চাৰ্জশ্বীটখন পানী নসৰকা নহ’ল, ইয়াত সুৰুঙা থকা যেন লাগিল ।
‘‘ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি পাব । চৰকাৰে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰজাৰ কণ্ঠ শুনিব লাগিব’’ বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে সভাপতিগৰাকীয়ে । আনহাতে এজাক বৰষুণতে জুবিনক্ষেত্ৰ তথৈবচ হৈ পৰাত তেওঁ কয়, ‘‘খৰালি সময়তে যিখিনি আনুষংগিক কাম কৰিব লাগিছিল সেয়া কৰা নহ’ল, ফলত এনে অৱস্থা হৈছে ৷ এতিয়া বাৰিষাৰ সময়, জুবিনক্ষেত্ৰৰ কাম বন্ধ হৈ থাকিব, সেয়েহে জুবিনক্ষেত্ৰৰ এই অৱস্থাক লৈ মই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখিম ।’’
সভাপতিগৰাকীয়ে আৰু কয়, ‘‘জুবিন গাৰ্গৰ ৰচনাৱলী ইংৰাজী, হিন্দী আৰু দক্ষিণ ভাৰতীয় ভাষালৈ অনুবাদ কৰা কামটো কৰি আছো ৷ সেয়েহে আমি পৰিয়ালৰ পৰা সহযোগ বিচাৰিছো ৷ আমাৰ কাৰ্যকালতে এয়া হ'ব, কাৰণ জুবিন গাৰ্গ নামৰ মহৎ সত্তাটোৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰখাটো সকলোৱে বিচাৰিছে ৷’’ ৰচনাৱলী অনুবাদৰ জৰিয়তে বিশ্বলৈ এটা বাৰ্তা যাব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
