ETV Bharat / state

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত অৰুণাচলত বিদ্ৰোহীৰ এম্বুশ্ব

লংভিত আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ । প্ৰায় ১৫ মিনিট ধৰি চলিল গুলীয়াগুলী ৷

Assam Rifles Post Attacked by Militants in Arunachal's Changlang Arunachal police not confirmed
দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত অৰুণাচলত বিদ্ৰোহীৰ এম্বুশ্ব (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 11:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া/তেজপুৰ: দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰাকক্ষণত অৰুণাচল প্ৰদেশত এক চাঞ্চল্যকৰ কূটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । চাংলাং জিলাৰ নামপুং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লংভিত অৱস্থিত আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰক লক্ষ্য কৰি সন্দেহযুক্ত বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ এটা দলে নিশা আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩:১৫ বজাত আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰটোক লক্ষ্য কৰি প্ৰথমে কেইবাটাও বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰাৰ পাছতে বিদ্ৰোহী দলটোৱে ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়েও গুলীচালনা কৰাত দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰায় ১৫ মিনিট ধৰি গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ।

অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত সংঘৰ্ষৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ নিশ্চিত তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই । নিৰাপত্তা বাহিনীৰ শিবিৰ বা আন কোনো সম্পত্তিৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ বিষয়েও কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা বিস্তৃত তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।

ইফালে, গুলীয়াগুলীৰ অন্তত আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ আক্ৰমণকাৰী দলটোৱে ওচৰৰ বনাঞ্চলৰ মাজেৰে পলায়ন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ঘটনাৰ পাছতে আছাম ৰাইফলছ আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অঞ্চলটোত ব্যাপক তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । বনাঞ্চল আৰু ইয়াৰ সংলগ্ন এলেকাত সম্ভাব্য পলায়নৰ পথসমূহতো নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে টহল বৃদ্ধি কৰিছে ।

ঘটনাটোৰ আঁৰত NSCN-KYA আৰু আলফা (স্বাধীন) জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে । অৱশ্যে এই সন্দেহৰ আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকৰণ এতিয়াও হোৱা নাই । দুয়োটা সংগঠনে কিছুদিন পূৰ্বে দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ আহ্বান জনাই যৌথভাৱে সংবাদমাধ্যমলৈ বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতেই এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত বিষয়টোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য লাভ কৰিছে ।

উল্লেখযোগ্য যে স্বাধীনতা দিৱসক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ এলেকাত ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে । সম্ভাব্য কূটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপৰ আশংকাত আৰক্ষী, আছাম ৰাইফলছ আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা সংস্থাই সংবেদনশীল অঞ্চলসমূহত আগতীয়াকৈ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি আহিছে ।

লংভিত আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত সংঘটিত এই আক্ৰমণৰ পাছত চাংলাং জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰা হৈছে । আক্ৰমণকাৰী দলটোৰ সন্ধানত চলি থকা অভিযানত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অঞ্চলটোৰ বনাঞ্চল আৰু সংযোগী পথসমূহত বিশেষ নজৰ ৰাখিছে । স্বাধীনতা দিৱসৰ মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে সংঘটিত এই ঘটনাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিক লৈ পুনৰ উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: উত্তৰাখণ্ডত সুৰংগ খহি ৯ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, আহত ১৪ জন

সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব: নালছাৰ ২০২৬ চনৰ স্নাতক নামভৰ্তি সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষৰ নিৰ্দেশনা সংশোধন বিচিআইৰ

TAGGED:

আছাম ৰাইফলছ
অৰুণাচল প্ৰদেশ
বিদ্ৰোহী সংগঠন
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM RIFLES POST ATTACKED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.