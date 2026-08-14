স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত অৰুণাচলত বিদ্ৰোহীৰ এম্বুশ্ব
লংভিত আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ । প্ৰায় ১৫ মিনিট ধৰি চলিল গুলীয়াগুলী ৷
Published : August 14, 2026 at 11:49 AM IST
তিনিচুকীয়া/তেজপুৰ: দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰাকক্ষণত অৰুণাচল প্ৰদেশত এক চাঞ্চল্যকৰ কূটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । চাংলাং জিলাৰ নামপুং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লংভিত অৱস্থিত আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰক লক্ষ্য কৰি সন্দেহযুক্ত বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ এটা দলে নিশা আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩:১৫ বজাত আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰটোক লক্ষ্য কৰি প্ৰথমে কেইবাটাও বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰাৰ পাছতে বিদ্ৰোহী দলটোৱে ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়েও গুলীচালনা কৰাত দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰায় ১৫ মিনিট ধৰি গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ।
অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত সংঘৰ্ষৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ নিশ্চিত তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই । নিৰাপত্তা বাহিনীৰ শিবিৰ বা আন কোনো সম্পত্তিৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ বিষয়েও কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা বিস্তৃত তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।
ইফালে, গুলীয়াগুলীৰ অন্তত আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ আক্ৰমণকাৰী দলটোৱে ওচৰৰ বনাঞ্চলৰ মাজেৰে পলায়ন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ঘটনাৰ পাছতে আছাম ৰাইফলছ আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অঞ্চলটোত ব্যাপক তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । বনাঞ্চল আৰু ইয়াৰ সংলগ্ন এলেকাত সম্ভাব্য পলায়নৰ পথসমূহতো নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে টহল বৃদ্ধি কৰিছে ।
ঘটনাটোৰ আঁৰত NSCN-KYA আৰু আলফা (স্বাধীন) জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে । অৱশ্যে এই সন্দেহৰ আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকৰণ এতিয়াও হোৱা নাই । দুয়োটা সংগঠনে কিছুদিন পূৰ্বে দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ আহ্বান জনাই যৌথভাৱে সংবাদমাধ্যমলৈ বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতেই এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত বিষয়টোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য লাভ কৰিছে ।
উল্লেখযোগ্য যে স্বাধীনতা দিৱসক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ এলেকাত ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে । সম্ভাব্য কূটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপৰ আশংকাত আৰক্ষী, আছাম ৰাইফলছ আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা সংস্থাই সংবেদনশীল অঞ্চলসমূহত আগতীয়াকৈ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি আহিছে ।
লংভিত আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত সংঘটিত এই আক্ৰমণৰ পাছত চাংলাং জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰা হৈছে । আক্ৰমণকাৰী দলটোৰ সন্ধানত চলি থকা অভিযানত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অঞ্চলটোৰ বনাঞ্চল আৰু সংযোগী পথসমূহত বিশেষ নজৰ ৰাখিছে । স্বাধীনতা দিৱসৰ মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে সংঘটিত এই ঘটনাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিক লৈ পুনৰ উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিছে ।