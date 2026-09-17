অসম ৰাইফলছৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান; জব্দ প্ৰায় ৪২৫ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট

অসম ৰাইফলছৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান; জব্দ প্ৰায় ৪২৫ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট
হাইলাকান্দিত প্ৰায় ৩২৭ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ । ত্ৰিপুৰাতো জব্দ ১২ লাখ ২৬ হাজাৰ টা নিচাজাতীয় টেবলেট ।
By ANI
Published : September 17, 2026 at 8:01 PM IST
আগৰতলা (ত্ৰিপুৰা) : উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম ৰাইফলছৰ অভিযান অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে অসম আৰু ত্ৰিপুৰাত আৰক্ষীৰ সহযোগত অসম ৰাইফলছৰ অভিযানত বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে।
অসমৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ ৰামনাথপুৰ অঞ্চলত শিলচৰৰ ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয়ৰ (ডি আৰ আই) সহযোগত অভিযান চলাই অসম ৰাইফলছে প্ৰায় ৩২৭ কোটি টকা মূল্যৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । টেবলেটখিনিৰ পৰিমাণ ১০৯.২ কিলোগ্ৰাম হ'ব বুলি অসম ৰাইফলছে জনাইছে ।
ASSAM RIFLES SEIZES YABA TABLETS WORTH ₹98 CRORE IN TWO OPERATIONS IN TRIPURA#AssamRifles in coordination with DRI and Tripura Police, launched two operations on night of 15 Sep 2026 at Khowai and North Tripura. During the operations, the joint team seized 12,26,000 Yaba… pic.twitter.com/T7lSHIfSou— The Assam Rifles (@official_dgar) September 16, 2026
অসম ৰাইফলছে সামাজিক মাধ্যমত এই অভিযানৰ কথা উল্লেখ কৰি লিখিছে যে নিৰ্দিষ্ট চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত অসম ৰাইফলছ আৰু ডি আৰ আইৰ যুটীয়া অভিযানত অঞ্চলটোৰ পৰা নিচাজাতীয় টেবলেটৰ ৫৪৬ টা পেকেট উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । লগতে অভিযানকাৰী দলটোৱে দুখন ট্ৰাক আৰু এটা মোবাইলো জব্দ কৰিছে । এই ঘটনাত আৰক্ষীয়ে এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
একেদৰে ত্ৰিপুৰাতো ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা অসম ৰাইফলছে ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয় আৰু উত্তৰ ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ সহযোগত বৃহৎ অভিযান চলায় । খোৱাই আৰু উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাত চলা দুটাকৈ অভিযানত দলটোৱে মুঠ ১২ লাখ ২৬ হাজাৰ টা নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰে । যাৰ মূল্য প্ৰায় ৯৮.০৮ কোটি টকা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ASSAM RIFLES AND DRI SEIZES YABA WORTH ₹327 CRORE IN HAILAKANDI#AssamRifles, in coordination with the Directorate of Revenue Intelligence (DRI), launched an intelligence-based operation at Ramnathpur, Hailakandi, Assam between 15–16 Sep 2026.— The Assam Rifles (@official_dgar) September 16, 2026
The joint operation resulted in… pic.twitter.com/HCaefnJhNN
প্ৰথম অভিযানত ডি আৰ আইৰ সৈতে অসম ৰাইফলছে খোৱাই জিলাৰ তেলিয়ামুৰাৰ খোৱাই চৌমণিৰ পৰা প্ৰায় ৫৮.০৮ কোটি টকা মূল্যৰ ৭ লাখ ২৬ হাজাৰ টা নিচাজাতীয় টেবলেট উদ্ধাৰ কৰে । এই অভিযানত এজন লোকক আটক কৰাৰ লগতে এখন ট্ৰাক জব্দ কৰা হয় ।
দ্বিতীয়টো অভিযানত উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ পানীসাগৰত আৰক্ষীৰ সৈতে অসম ৰাইফলছে প্ৰায় ৪০ কোটি টকাৰ ৫ লাখ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰে । এই অভিযানত এখন ট্ৰাক জব্দ কৰাৰ লগতে এজন লোকক আটক কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
কুকি-জো পৰিষদৰ ১০ দফীয়া দাবীৰে পুনৰ মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ দাবী