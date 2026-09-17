ETV Bharat / state

অসম ৰাইফলছৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান; জব্দ প্ৰায় ৪২৫ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট

হাইলাকান্দিত প্ৰায় ৩২৭ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ । ত্ৰিপুৰাতো জব্দ ১২ লাখ ২৬ হাজাৰ টা নিচাজাতীয় টেবলেট ।

Assam Rifles
অসম ৰাইফলছৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান (ANI)
author img

By ANI

Published : September 17, 2026 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

আগৰতলা (ত্ৰিপুৰা) : উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম ৰাইফলছৰ অভিযান অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে অসম আৰু ত্ৰিপুৰাত আৰক্ষীৰ সহযোগত অসম ৰাইফলছৰ অভিযানত বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে।

অসমৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ ৰামনাথপুৰ অঞ্চলত শিলচৰৰ ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয়ৰ (ডি আৰ আই) সহযোগত অভিযান চলাই অসম ৰাইফলছে প্ৰায় ৩২৭ কোটি টকা মূল্যৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । টেবলেটখিনিৰ পৰিমাণ ১০৯.২ কিলোগ্ৰাম হ'ব বুলি অসম ৰাইফলছে জনাইছে ।

অসম ৰাইফলছে সামাজিক মাধ্যমত এই অভিযানৰ কথা উল্লেখ কৰি লিখিছে যে নিৰ্দিষ্ট চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত অসম ৰাইফলছ আৰু ডি আৰ আইৰ যুটীয়া অভিযানত অঞ্চলটোৰ পৰা নিচাজাতীয় টেবলেটৰ ৫৪৬ টা পেকেট উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । লগতে অভিযানকাৰী দলটোৱে দুখন ট্ৰাক আৰু এটা মোবাইলো জব্দ কৰিছে । এই ঘটনাত আৰক্ষীয়ে এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।

অসম ৰাইফলছৰ চিহ্ন
অসম ৰাইফলছৰ চিহ্ন (ANI)

একেদৰে ত্ৰিপুৰাতো ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা অসম ৰাইফলছে ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয় আৰু উত্তৰ ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ সহযোগত বৃহৎ অভিযান চলায় । খোৱাই আৰু উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাত চলা দুটাকৈ অভিযানত দলটোৱে মুঠ ১২ লাখ ২৬ হাজাৰ টা নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰে । যাৰ মূল্য প্ৰায় ৯৮.০৮ কোটি টকা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

প্ৰথম অভিযানত ডি আৰ আইৰ সৈতে অসম ৰাইফলছে খোৱাই জিলাৰ তেলিয়ামুৰাৰ খোৱাই চৌমণিৰ পৰা প্ৰায় ৫৮.০৮ কোটি টকা মূল্যৰ ৭ লাখ ২৬ হাজাৰ টা নিচাজাতীয় টেবলেট উদ্ধাৰ কৰে । এই অভিযানত এজন লোকক আটক কৰাৰ লগতে এখন ট্ৰাক জব্দ কৰা হয় ।

দ্বিতীয়টো অভিযানত উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ পানীসাগৰত আৰক্ষীৰ সৈতে অসম ৰাইফলছে প্ৰায় ৪০ কোটি টকাৰ ৫ লাখ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰে । এই অভিযানত এখন ট্ৰাক জব্দ কৰাৰ লগতে এজন লোকক আটক কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

কুকি-জো পৰিষদৰ ১০ দফীয়া দাবীৰে পুনৰ মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ দাবী

TAGGED:

অসম ৰাইফলছ
ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান
নিচাজাতীয় সামগ্ৰী
ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয়
ASSAM RIFLES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.