মৎস্য উৎপাদনত আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ দিশে অসম : যোৱাবছৰ ৫.৪৯ লাখ মেট্ৰিক টন মাছৰ উৎপাদন
২০২৫ বৰ্ষত অসমে ৫.৪৯ লাখ মেট্ৰিক টন মাছ উৎপাদন কৰিছে ৷ মীন পালনৰ যোগেদি বহু শিক্ষিত যুৱক-যুৱতী স্বাৱলম্বীও হৈছে ৷
Published : September 6, 2026 at 7:14 PM IST
গুৱাহাটী : অসমত মাছৰ বিশেষ চাহিদা আছে ৷ এটা সময়ত বাহিৰৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ মাছ আমদানি কৰিবলগীয়া হৈছিল । কিন্তু সময়ৰ লগে লগে অসমে মাছ উৎপাদনৰ ক্ষেত্রত স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । বহু শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীয়ে মৎস উৎপাদনৰ ক্ষেত্রখনত জড়িত হৈ পৰাত বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যখনে মাছৰ ক্ষেত্রত আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ।
অসমত মাছৰ উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ৰাজ্যখনত যোৱা বছৰ প্ৰায় ৫.৪৯ লাখ মেট্ৰিক টন মাছৰ উৎপাদন হয় । আনহাতে ৰাজ্যখনত জনমূৰি মৎস ভক্ষণৰ পৰিমাণো বাঢ়িছে । বৰ্তমান সময়ত অসমত মাছৰ চাহিদা অনুপাতে উৎপাদন হৈছে । থলুৱাভাৱে মাছৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পোৱাত আমদানিকৃত চালানী মাছৰ যোগান বহু পৰিমাণে কমি আহিছে ।
শেহতীয়াকৈ বিধানসভাত মীন বিভাগৰ মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি, বিগত ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ১৮২৪০.৮৩ মেট্রিক টন মাছ অসমলৈ বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আমদানি কৰা হৈছিল ৷ একেদৰে ২০২৪-২৫ বৰ্ষত ২০৯২৫.৬১ মেট্ৰিক টন, ২০২৫-২৬ বৰ্ষত ২০৬২৩.৫৬ মেট্রিক টন মাছ অসমলৈ বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আমদানি কৰা হৈছিল ।
অসমলৈ বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আমদানিকৃত মাছৰ পৰিমাণ-
- ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ১৮২৪০.৮৩ মেট্রিক টন
- ২০২৪-২৫ বৰ্ষত ২০৯২৫.৬১ মেট্ৰিক টন
- ২০২৫-২৬ বৰ্ষত ২০৬২৩.৫৬ মেট্রিক টন
উক্ত বর্ষসমূহত মূলতঃ অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তৰপ্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ আৰু বিহাৰৰ পৰা মাছ আমদানি কৰা হৈছিল । কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অসমত মীন পালনে যথেষ্ট প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছে ।
- মাছৰ চাহিদা আৰু উৎপাদন :-
ৰাজ্যখনত মাছৰ চাহিদা আৰু উৎপাদন সন্দৰ্ভত মীন বিভাগৰ ৰাজ্যিক তথ্য বিষয়া ড৹ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাই কয়, "ৰাজ্যখনত চাহিদা অনুপাতে মাছৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হৈছে আৰু এইটো ভাল খবৰ । ৰাজ্যৰ নগাঁও, মৰিগাঁও, নলবাৰী, বৰপেটা আদি জিলাসমূহত কিছু বছৰৰ পৰা মীন পালন যথেষ্ট ভাল হৈছে । বহু শিক্ষিত যুৱক-যুৱতী এই ক্ষেত্রখনৰ সৈতে জড়িত হৈ সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । মৎস উৎপাদন যথেষ্ট লাভজনক ব্যৱসায় । শেহতীয়াভাৱে লখিমপুৰ, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আদি জিলাৰ বহু শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীয়ে মীন পালনত জড়িত হৈ সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিছে ।"
বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বিগত ২০২৫-২৬ বর্ষত অসমৰ জনসংখ্যাৰ বিপৰীতে মাছৰ চাহিদাৰ পৰিমাণ আছিল ৫.৫৩ লাখ মেট্রিক টন আৰু উক্ত বৰ্ষত ঘৰুৱা মাছৰ উৎপাদন হৈছিল প্রায় ৫.৪৯ লাখ মেট্রিক টন । এই উৎপাদনৰ পৰা প্ৰায় ২২ হাজাৰ মেট্রিক টন মাছ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় । গতিকে আমাৰ ৰাজ্যখন মাছ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ উঠিছে । ৰাজ্যখনৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ ৯০ শতাংশই বছৰি গড়ে ২০ কিলোগ্রামকৈ মাছ খোৱা হিচাবে গণ্য কৰিলে ৰাজ্যখনত মাছৰ চাহিদা প্রায় ৬.৬২ লাখ মেট্রিক টন হ’ব ।"
মাছৰ উৎপাদনৰ বাবে থকা চৰকাৰী আঁচনিৰ প্ৰসংগত বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা, গ্রাম্য আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন পুঁজি, ৰাজ্যিক স্ব-অগ্রাধিকাৰ উন্নয়ন আঁচনি, বহিঃ সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ, অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্প, বহনক্ষম জলাশয় আৰু সংহত মীন ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্প, অসম ৰাজ্যিক জলজ কৃষি প্ৰসাৰ আৰু জীৱিকা উন্নীতকৰণ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে অসমক মাছ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এই আঁচনিৰ অধীনত সাধাৰণ হিতাধিকাৰীৰ বাবে ৪০ শতাংশ আৰু অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি আৰু মহিলাৰ বাবে ৬০ শতাংশ চৰকাৰী অনুদানৰ সুবিধা আছে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰৰ অৰ্থ সাহায্যত বহনক্ষম জলাশয় আৰু সংহত মীন ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে শতাধিক বিল আৰু জলাশয়ৰ ৪০০০ হেক্টৰতকৈও অধিক পানীকালি সামৰি বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নয়ন তথা মাছ উৎপাদনৰ বাবে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । জাপান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা সংস্থাৰ অৰ্থ সাহায্যত অসম ৰাজ্যিক জলজ কৃষি প্ৰসাৰ আৰু জীৱিকা উন্নীতকৰণ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে প্রায় ২০০০ হেক্টৰ মীনপালকৰ ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা পুখুৰী নিৰ্বাচন কৰি মাছ উৎপাদন আৰু জীৱিকাৰ বাবে সহায় আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"
বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘জনসাধাৰণৰ খাদ্যাভ্যাস আৰু খাদ্যাৰুচি সলনি হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ মাছৰ পৰা প্ৰস্তুত বিভিন্ন মান সংযোজিত আৰু ৰুচিব্যঞ্জক খাদ্য সামগ্ৰীৰ চাহিদা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে । বিশেষকৈ তেনেই সৰু মাছৰ আচাৰ । এইসমূহ ৰুচিকৰ, অৰ্থকৰী আৰু পুষ্টিকৰ । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন আহুকলীয়া অঞ্চলত বা প্ৰাকৃতিক জলাশয়ৰ পাৰ্শ্ববতী অঞ্চলত বাৰিষা ঋতুত অপৰ্যাপ্ত সৰু মাছ পোৱা যায় ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘বহু সময়ত এনেবোৰ অপচয় হোৱাৰো অলেখ উদাহৰণ আছে । আনকি গাত খান্দি পুতি পেলোৱাও দেখিছো । তেনে অঞ্চলৰ মহিলাসকলে সহজতে এনে ধৰণৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি লাভৱান হোৱাৰ থল আছে । ইচ্ছুকসকলে এই দিশত মনোনিৱেশ কৰি কাৰিকৰী জ্ঞানৰ বাবে মীন বিষয়ক পাৰদৰ্শী ব্যক্তি, মীন বিষয়া বা মীন বিভাগৰ কাৰ্যালয়, কেন্দ্ৰীয় অন্তদেশীয় মীনক্ষেত্ৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ দিছপুৰস্থিত উত্তৰ পূব কেন্দ্ৰ, মীন মহাবিদ্যালয়, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আদিৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ।"
- মৎস পালনৰ যোগেদি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী :-
বৰ্তমান সময়ত মৎস পালনৰ যোগেদি বহু যুৱক-যুৱতী আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । তেনে এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে ৰঙিয়াৰ বিছনল্লা গাঁৱৰ উচ্চ শিক্ষিত দিলীপ কলিতা । তেওঁ সমন্বিত মীন আৰু উদ্যান শস্যৰে লাভজনক ব্যৱসায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । চাকৰিমুখী নহৈ কৃষিকে জীৱন আৰু জীৱিকাৰ সমল হিচাপে তেওঁ গ্ৰহণ কৰি আগুৱাই গৈছে ।
২০১৫ চনত দুবিঘা জলকালিৰ পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰি তেওঁ প্ৰথম মীন পালন আৰম্ভ কৰে । দিলীপ কলিতাই জনোৱা মতে, এপাৰ্টৰ জৰিয়তে পোনা, দানা, চূণ আদি সাহাৰ্য সামগ্ৰী লাভ কৰাৰ উপৰি প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি তেওঁ যথেষ্ট লাভাম্বিত হয় । মৎস উৎপাদনৰ উপৰি তেওঁ উদ্যান শস্যৰ লগত জড়িত হয় ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এই কৌশলত ভূমিৰ যথোপযুক্ত আয়মুখী ব্যৱহাৰ হয় । কিয়নো পুখুৰী নিৰ্মাণত প্ৰায় ৩০ শতাংশ মাটি পাৰ আদিত ব্যৱহৃত হয় । তদুপৰি উদ্যান শস্যই পাৰৰ খহনীয়া ৰোধ কৰে, পানীৰ আবিলতা হ্ৰাস কৰে আৰু পামৰ শোভাবৰ্ধনৰ লগতে সামগ্ৰিক আয় বৃদ্ধি কৰে ।’’
কলিতাই কয়, ‘‘উদ্যান শস্যৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিদ্ৰব্য প্ৰতিবছৰে পুখুৰী প্ৰস্তুত সময়ত বেদিকাৰ পৰা অপসাৰিত বোকাৰে জোৰা মৰা হয় । কোনো উপৰঞ্চি জৈৱিক আৰু অজৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগৰ প্ৰয়োজন নহয় ।’’
মীন পালনৰ লগতে উদ্যান শস্যৰ যোগেদি বৰ্তমান তেওঁ আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট স্বচ্ছল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । বৰ্তমান সময়ত তেওঁ মুঠ চাৰিটা পুখুৰী বিশিষ্ট প্ৰায় ১২ বিঘা জলকালিত সমন্বিত মীন আৰু উদ্যান শস্য ৰূপায়ণ কৰে । এনেদৰে বহুজনে বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰী চাকৰিৰ পাছত দৌৰি ফুৰাৰ বিপৰীতে মীন পালনৰ যোগেদি সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।