ETV Bharat / state

বন্যহস্তীৰ জাকক পথ এৰি দি হোজাইত স্তব্ধ হ'ল দ্ৰুতবেগী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ গতি

ভাৰতীয় ৰে'লৱেৰ ৰাজকীয়া ৰে'লখনে শিৰ নত কৰিলে এজাক বনৰীয়া হাতীৰ আগত ।

Rajdhani Express halted in Hojai
বনৰীয়া হাতীৰ জাকক পথ এৰি দি হোজাইত স্তব্ধ হ'ল দ্ৰুতবেগী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ গতি (Screen Grab from twitter video)
author img

By ANI

Published : August 19, 2026 at 2:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হোজাই : ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ । ভাৰতীয় ৰে'লৰ এখন অতি দ্ৰুতবেগী ৰে'ল । শতাধিক গতিবেগত যাত্ৰা কৰা এই ৰে'লখনৰ ষ্টপেজৰ সংখ্যাও সীমিত । আনহাতে, ই গতিৰ আগত কোনো বাধা-বিঘিনি পৰোৱা নকৰে ।

কিন্তু এই দ্ৰুতবেগী ভাৰতীয় ৰে'লৱেৰ ৰাজকীয়া ৰে'লখনে শিৰ নত কৰিলে এজাক বনৰীয়া হাতীৰ আগত । কেৱল সেয়াই নহয় বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষা যে ৰে'লখনৰ গতিতকৈও প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ সেয়াও প্ৰকাশ কৰিলে ।

ঘটনাটো ঘটিছে হোজাই জিলাত । এটা বনৰীয়া হাতীৰ জাকক নিৰাপদে ৰে'লপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ বাবেই ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ গতি স্তব্ধ কৰি দিয়া হয় । এই কাৰ্যই ৰে'ল বিভাগৰ দায়িত্ব আৰু বন বিভাগৰ কৰ্মীৰ সজাগতাও প্ৰকাশ কৰিছে ।

চৰকাৰী সূত্ৰ মতে, কঠোৰ সতৰ্কতা আৰু বনকৰ্মীসকলৰ তৎকালীন সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাৰ লগতে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ সমন্বয়ৰ ফলত বুধবাৰে পুৱা হোজাই জিলাত হাতীৰ জাকটোৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে ।

Rajdhani Express halted in Hojai
ৰে'লপথ পাৰ হৈ থকাৰ মুহূৰ্তত বনৰীয়া হাতীৰ জাকটো (Screen Grab from twitter video)

খবৰ অনুসৰি, হোজাই জিলাৰ লংকাৰ সমীপৰ হাৱাইপুৰ অঞ্চলত ৰে'ল লাইন পাৰ হ’বলৈ চেষ্টা কৰি থকা অৱস্থাত ৰে’লপথৰ ওচৰত বনকৰ্মীসকলে হাতীৰ জাকটো দেখা পায় । সেই সময়ত নামনিমুৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন সেই দিশে ওচৰ চাপি আহিছিল ।

এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে বনকৰ্মী, লোকো-পাইলট আৰু লামডিং ৰে'লৱে কণ্ট্ৰ'ল ৰূমৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে হাতীৰ জাকটোৱে নিৰাপদে ৰে'ল লাইনটো পাৰ হৈ যায় । আনহাতে, হাতীৰ জাকটো পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ৰে’লখনে পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ।

এই ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । বনকৰ্মীৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু হাতীৰ জাকটোৱে ৰে'ল লাইন পাৰ হোৱা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, "সুৰক্ষাৰ কৰিড'ৰ সৃষ্টি ! ৰে'লপথৰ কাষৰ অসমৰ প্ৰায়বোৰ হাতী কৰিড'ৰত অসমৰ বনকৰ্মীসকল সদায় সতৰ্ক হৈ থাকে, যাতে এই নিমাখিত বিশালকায় প্ৰাণীবিধৰ নিৰাপদ যাতায়াতৰ সুবিধা হয় । আজি পুৱা হোজাইতো ইয়াৰ কোনো ব্যতিক্ৰম নাছিল । এখন তীব্ৰবেগী ৰে’লক সতৰ্ক কৰি দিয়া হয়, যাৰ ফলত বহুমূলীয়া জীৱন ৰক্ষা পৰে ।"

Rajdhani Express halted in Hojai
বনৰীয়া হাতীৰ জাকটো (Screen Grab from twitter video)

আনহাতে, সামাজিক মাধ্যমত এই হৃদয়স্পৰ্শী ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰি অসমৰ বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই X পোষ্টত লিখিছে, "অপ্ৰত্যাশিতভাৱে ট্ৰেক স্তব্ধ হৈ পৰে, সেয়া কিন্তু কেৱল আমাৰ মৰমৰ বিশালকায় প্ৰাণীকেইটা পাৰ হৈ যাবৰ বাবে । আজি পুৱা হোজাইৰ নগাঁও দক্ষিণ সংমণ্ডলৰ লংকা ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত হাৱাইপুৰত হাতীৰ জাকে ট্ৰেক পাৰ হোৱাৰ লগে লগে ১৬৭/৮ কিলোমিটাৰত গতি কৰি থকা নামনিমুৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন ৰখাই দিয়া হয় ।"

Rajdhani Express halted in Hojai
বনকৰ্মীয়ে ৰে'লখনক ছিগনেল প্ৰদানৰ মুহূৰ্ত (Screen Grab from twitter video)

"আমাৰ অসমৰ বন বিভাগৰ ষ্টাফ, লোকো-পাইলট আৰু লামডিং ৰেলৱে কণ্ট্ৰ'ল ৰূমৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাই হাতীৰ জাকটো নিৰাপদে পাৰ হোৱাটো নিশ্চিত কৰে আৰু ৰে'লখনে পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । আন এটা দিন, আন এটা নিৰাপদ ক্ৰছিং !" তেওঁ লগতে কয় ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "প্ৰতিদিনে আমাৰ নিষ্ঠাৱান বনকৰ্মীসকল সতৰ্ক হৈ থাকে, নীৰৱে আমাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰে । এইবোৰ হয়তো নীৰৱ কাহিনী, কিন্তু প্ৰতিটো নিৰাপদ পাৰ হোৱাৰ ঘটনা প্ৰকাশ কৰাৰ যোগ্য কাহিনী ।"

লগতে পঢ়ক :শ্বেতপত্র প্রকাশ কৰক চৰকাৰে; কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰে আপোচ নচলিব : সদৌ অসম ছাত্র সন্থা
লগতে পঢ়ক :পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি বিপদত গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈ; চৰকাৰৰ সমৰ্থনত ৰাইজ

TAGGED:

RAJDHANI EXPRESS
ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ
অসম বন বিভাগ
বনৰীয়া হাতীৰ জাক
RAJDHANI EXPRESS HALTED IN HOJAI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.