উন্নত হোৱা নাই অসমৰ ৰাস্তা-ঘাট; এতিয়াও ৰাজ্যৰ ১৭,৯৫০ কিলোমিটাৰ পথেই কেঁচা

উন্নত হোৱা নাই অসমৰ ৰাস্তা-ঘাট; এতিয়াও ৰাজ্যৰ ১৭,৯৫০ কিলোমিটাৰ পথেই কেঁচা
ৰাজ্যত এতিয়াও বহু হাজাৰ কিলোমিটাৰ কেঁচা পথ আছে ৷ লগতে ঠিকাদাৰক চৰকাৰে পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী আছে প্ৰায় ৮৭৪ কোটি টকা ৷ চৰকাৰী তথ্যত প্ৰকাশ ৷
Published : October 28, 2026 at 6:30 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যত পথ-যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ নামত চৰকাৰে প্ৰত্যেক বছৰে বিশাল পৰিমাণৰ পুঁজি ব্যয় কৰি আহিছে । সমান্তৰালকৈ চৰকাৰখনে ৰাজ্যখনৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক উন্নয়ন সাধন হোৱা বুলি ঢাক-ঢোল বজাই আহিছে ।
ৰাজ্যিক অগ্ৰাধিকাৰ আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকীপথ নিৰ্মাণ আঁচনি, অসম মালা, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গ্ৰাম চড়ক যোজনা, ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি পুঁজি আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আঁচনিৰ অধীনত বিভিন্ন পথ নিৰ্মাণ, মেৰামতি আৰু দলং নিৰ্মাণৰ কাম ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ।
কিন্তু এই বিভিন্ন আঁচনিৰ যোগেদি বিপুল পৰিমাণৰ পুঁজি ব্যয় কৰাৰ পাছতো ৰাজ্যৰ পথ-যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ সামগ্ৰিক অৱস্থা, অসম্পূৰ্ণ পথৰ পৰিমাণ, নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতি, বিল পৰিশোধৰ দায়বদ্ধতা আৰু সমষ্টিভিত্তিক পুঁজি আৱণ্টনৰ স্বৰূপটোৱে বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে । যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্রত উন্নয়নৰ গংগা বোৱা বুলি চৰকাৰখনে সততে দাবী উত্থাপন কৰি অহাৰ বিপৰীতে আজিও ৰাজ্যখনৰ বহু অঞ্চলৰ লোকে যাতায়াতৰ বাবে চৰম দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।
ৰাজ্যখনত এতিয়াও ১৭,৯৫০ কিলোমিটাৰ কেঁচা পথ আছে । লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যতে ৰাজ্যখনৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো উন্মোচিত হৈছে ।
বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি, ২০২৫ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে ৰাজ্যত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ (পথ) অন্তৰ্গত ১৭,৯৫০ কিলোমিটাৰ কেঁচা পথ আছে । ইফালে লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ অন্তৰ্গত ঠিকাদাৰসকলক পৰিশোধ কৰিবলৈ ৮৭৩.৬৪৮৮ কোটি টকাৰ বিল বাকী আছে । পথেই প্ৰগতিৰ মূল বুলি কোৱা হয় যদিও এটুকুৰা শিল নপৰাকৈ এতিয়াও ৰাজ্যখনত প্ৰায় ১৮ হাজাৰ কিলোমিটাৰ কেঁচা পথ আছে ।
লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ অন্তৰ্গত ৰাজ্যৰ কেঁচা পথ :
লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, বিগত বৰ্ষৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে বিভাগটোৰ অধীনত ৰাজ্যত থকা কেঁচা পথৰ পৰিমাণ হৈছে প্ৰায় ১৭৯৫০ কিলোমিটাৰ । এই পৰিসংখ্যাই ৰাজ্যৰ পথ-যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত থকা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ দিশটোকে সূচায় । পথৰ উন্নয়ন কেৱল যাতায়াতৰ সুবিধাৰ সৈতে জড়িত নহয় ।
কৃষিজাত সামগ্ৰী বজাৰলৈ নিয়া, শিক্ষাৰ্থীৰ অহা-যোৱাৰ সুবিধা, ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া, গ্ৰামাঞ্চলত ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু স্থানীয় অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো পথৰ অৱস্থাই প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলায় । অৰ্থাৎ পথেই হৈছে প্ৰগতিৰ মূল ৷
বিশেষকৈ বানপীড়িত আৰু দূৰৱৰ্তী অঞ্চলত পথৰ দুৰ্বল অৱস্থাই জনসাধাৰণৰ দৈনন্দিন জীৱন অধিক কঠিন কৰি তোলে । সেয়েহে প্ৰায় ১৭,৯৫০ কিলোমিটাৰ কেঁচা পথৰ তথ্যই এটা মৌলিক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে ইমানবোৰ পথ উন্নয়ন আঁচনি ৰূপায়ণৰ পাছতো বাকী থকা কেঁচা পথসমূহ পকীকৰণৰ বাবে চৰকাৰৰ দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা কি ?
ঠিকাদাৰক পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী আছে ৮৭৩.৬৫ কোটি টকাৰ বিল :
লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ তথ্যৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে যে ঠিকাদাৰসকলক পৰিশোধ কৰিবলগীয়া বিলৰ পৰিমাণ । তথ্য অনুসৰি, বিগত বৰ্ষৰ ৩১ মাৰ্চৰ হিচাপত লোক নিৰ্মাণ (পথ) বিভাগৰ অধীনত সম্পাদিত কামৰ বিপৰীতে প্ৰায় ৮৭৩.৬৫ কোটি টকাৰ বিল পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী আছিল ।
এই পৰিমাণে চৰকাৰী পথ নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ কামৰ বিপৰীতে থকা বিত্তীয় দায়বদ্ধতাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ছবি দাঙি ধৰে । অৱশ্যে বিল বাকী থকাৰ তথ্যৰ পৰাই সকলো কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি ক’ব নোৱাৰি । একেদৰে এই ধনৰ সম্পূৰ্ণখিনি কিমান দিন ধৰি বাকী আছে, কোনখন আঁচনিৰ অধীনত কিমান পৰিমাণৰ বিল অনাদায় হৈ আছে অথবা বিল পৰিশোধত পলম হোৱাৰ বাবে কিমানটা প্ৰকল্পৰ কাম বাধাগ্ৰস্ত হৈছে, তাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য পৃথকভাৱে প্ৰয়োজন ।
আঁচনিৰ নামত পুঁজি আৱণ্টন আৰু ব্যয় :
লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ তথ্যত ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকীপথ নিৰ্মাণ আঁচনি, অসম মালা আৰু ৰাজ্যিক অগ্ৰাধিকাৰ আঁচনি আদি বিভিন্ন আঁচনিৰ আৱণ্টন আৰু ব্যয়ৰ পৰিসংখ্যা উল্লেখ কৰা হৈছে । এই তথ্যসমূহে পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী বিনিয়োগৰ পৰিসৰ আৰু আৱণ্টিত ধনৰ বিপৰীতে ব্যয়ৰ অৱস্থা বুজিবলৈ সহায় কৰে ।
‘অসম মালা ২.০’- এই আঁচনিৰ অধীনত ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ১,৫৪৩.৭৫ কোটি টকা আৱণ্টন কৰা হৈছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে ব্যয়ৰ পৰিমাণ আছিল ৯৬৫.৩৯ কোটি টকা । অৰ্থাৎ উল্লেখিত আৱণ্টনৰ তুলনাত ব্যয় প্ৰায় ৬২.৫ শতাংশ ।
একেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকীপথ নিৰ্মাণ আঁচনিৰ বাবে ১,৪০০ কোটি টকা আৱণ্টনৰ বিপৰীতে ১,৩২২.৩২ কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছিল । ই আৱণ্টিত ধনৰ প্ৰায় ৯৪.৫ শতাংশ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উন্নত পকীপথ নিৰ্মাণ আঁচনিত বিভাগীয় তালিকাৰ এটা শিতানত ১,২৯৩.৬৫ কোটি টকা আৱণ্টনৰ বিপৰীতে ১,২৭৩.৩০ কোটি টকা ব্যয়ৰ তথ্য আছে । এই পৰিসংখ্যা সংশ্লিষ্ট শিতানটোৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য ।
ইয়াৰোপৰি ৰাজ্যিক অগ্ৰাধিকাৰ আঁচনিৰ অধীনত ২,৯৬৬ কোটি টকা আৱণ্টনৰ বিপৰীতে ২,৩৭৩.৬১৩ কোটি টকা ব্যয়ৰ তথ্য উল্লেখ কৰা হৈছে । অৰ্থাৎ আৱণ্টিত ধনৰ প্ৰায় ৮০ শতাংশ ব্যয় হৈছিল । এই পৰিসংখ্যাই দেখুৱায় যে বিভিন্ন আঁচনিৰ অধীনত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আৱণ্টন কৰা হৈছে ।
একে সময়তে আৱণ্টিত ধন আৰু ব্যয়ৰ মাজত পাৰ্থক্যও আছে । অৱশ্যে বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত ধন মুকলি, কামৰ অগ্ৰগতি, ভূমি অধিগ্ৰহণ, প্ৰযুক্তিগত অনুমোদন, নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া আৰু বিল দাখিলৰ সময় আদিয়ে ব্যয়ৰ পৰিমাণক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে । এইক্ষেত্রত দুৰ্নীতি তথা অনিয়মৰ বিষয়ক এৰাই চলিব নোৱাৰি ৷ কিয়নো বহু পথৰ মেৰামতি বা পকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কামৰ মানদণ্ডৰে আপোচ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰায়ে উত্থাপিত হয় ।
অনুমোদিত প্ৰকল্প আৰু সম্পূৰ্ণ কামৰ মাজত ব্যৱধান :
পথ-যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত দলং নিৰ্মাণ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । নদ-নদী, নলা আৰু অন্যান্য জলপথে বিচ্ছিন্ন কৰা অঞ্চলসমূহৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ দলঙৰ প্ৰয়োজন । বিশেষকৈ বাৰিষা কালত বহু অঞ্চলৰ যাতায়াত স্বাভাৱিক কৰি ৰখাত দলঙে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ তথ্যৰ বাহিৰেও অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ (পথ) বিভাগৰ চৰকাৰী ৱেবছাইটত প্ৰকাশিত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আঁচনি-এন ই এছ আই ডি এছ (পথ)ৰ তথ্য অনুসৰি বিগত বৰ্ষৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে অসমত এই আঁচনিৰ অধীনত ২৯৭.৭০ কিলোমিটাৰ পথৰ কাম অনুমোদিত হৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ১৭৮.৪৩ কিলোমিটাৰ পথৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছিল ।
একেদৰে ৩২খন দলং অনুমোদিত হোৱাৰ বিপৰীতে ১৩খন দলং সম্পূৰ্ণ হৈছিল । এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যিক অংশসহ অনুমোদিত ধনৰ পৰিমাণ আছিল ১,৩২১ কোটি টকা আৰু ব্যৱহৃত ধনৰ পৰিমাণ আছিল ৯৪৯.১০ কোটি টকা ।
এই পৰিসংখ্যাৰ পৰা দেখা যায় যে উক্ত আঁচনিখনৰ অধীনত অনুমোদিত দলঙৰ প্ৰায় ৪০.৬ শতাংশ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল ২০২৫ চনৰ ৩১ মাৰ্চৰ হিচাপত । অৱশ্যে এই তথ্য কেৱল এন ই এছ আই ডি এছ (পথ)ৰ আঁচনিৰ বাবে প্ৰযোজ্য । ইয়াক অসমৰ সকলো চৰকাৰী দলং নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰিক হিচাপ বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি ।
অসমৰ কোকৰাঝাৰত সৰ্বাধিক আৰু কৰিমগঞ্জত সৰ্বনিম্ন কেঁচা পথ :
ৰাজ্যৰ পথ-যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনিৰ অধীনত বিপুল পৰিমাণৰ ধন ব্যয় হৈ আহিছে । কিন্তু পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ সকলো জিলাৰ অৱস্থা একে নহয় । অসম চৰকাৰৰ Statistical Handbook-ৰ জিলাভিত্তিক পৰিসংখ্যাই কেঁচা পথৰ দৈৰ্ঘৰ ক্ষেত্ৰত জিলাসমূহৰ মাজত উল্লেখযোগ্য পাৰ্থক্য থকাৰ ছবি দাঙি ধৰিছে ।
উক্ত পৰিসংখ্যা অনুসৰি কোকৰাঝাৰ জিলাত সৰ্বাধিক ১,৭৭৩.৩৭ কিলোমিটাৰ কেঁচা পথ আছে । ইয়াৰ বিপৰীতে কাৰ্বি আংলঙত ১,২৯৩.১৭ কিলোমিটাৰ আৰু বাক্সাত ১,০৪০.৮০ কিলোমিটাৰ কেঁচা পথৰ তথ্য উল্লেখ কৰা হৈছে ।
আনহাতে কৰিমগঞ্জ জিলাত সৰ্বনিম্ন ৬৭.১২ কিলোমিটাৰ কেঁচা পথ আছে । অৱশ্যে কেৱল কেঁচা পথৰ মুঠ দৈৰ্ঘৰ ভিত্তিত কোনো জিলাৰ উন্নয়ন অধিক বা কম হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰি ।
জিলাৰ ভৌগোলিক আকাৰ, জনসংখ্যা, বসতিৰ বিস্তৃতি, পথৰ মুঠ দৈৰ্ঘ আৰু পথ নিৰ্মাণৰ প্ৰয়োজনীয়তা এইক্ষেত্রত বিবেচনা কৰা হয় । আনহাতে কম কেঁচা পথ থকা মানেই সেই জিলাৰ পথ-যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নত বুলি ক’ব নোৱাৰি ।