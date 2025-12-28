ETV Bharat / state

শোণিতপুৰৰ পাঁচ সমষ্টিত বৃদ্ধি পালে ৬,২৮৭ গৰাকী ভোটাৰ

দৰঙত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৭,৩৭,৩১৬ গৰাকী । ৩,৭১,২৯২ জন পুৰুষ আৰু ৩,৬৬,০০৬ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ ।

DRAFT ELECTORAL ROLL
শোণিতপুৰত ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা প্ৰকাশ (ETV Bharat Assam)
তেজপুৰ/দৰং : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে শোণিতপুৰ আৰু দৰং জিলা প্ৰশাসনে বিশেষ পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্গত খচৰা ফটো ভোটাৰ তালিকা ২০২৬ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে । শুকুৰবাৰে বিয়লি তেজপুৰস্থিত জিলা আয়ুক্তৰ সন্মিলন কক্ষত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত আয়ুক্ত তথা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া আনন্দ কুমাৰ দাসে জনোৱা মতে, এই বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ বাবে যোগ্যতাৰ তাৰিখ ২০২৬ৰ ১ জানুৱাৰী ধাৰ্য কৰা হৈছে ।

জিলা আয়ুক্তই কয়, "ভোটাৰ তালিকা ২০২৫ ৰ চূড়ান্ত প্ৰকাশৰ পাছত শোণিতপুৰ জিলাৰ ভোটাৰ তালিকাত উল্লেখযোগ্য পৰিৱর্তন ঘটিছে । এই সময়ছোৱাত ২১,৪৯০ গৰাকী নতুন ভোটাৰ তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্ৰথমবাৰৰ ভোটাৰো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । আনহাতে মৃত্যু, স্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰ আৰু দ্বৈত নামভুক্তিৰ দৰে কাৰণত ১৫,২০৩গৰাকীৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে । ইয়াৰ ফলত জিলাখনৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৬,২৮৭ গৰাকী বৃদ্ধি পাইছে ।"

দৰঙত ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা প্ৰকাশ (ETV Bharat Assam)

ভোটকেন্দ্ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি :

বৰ্ধিত ভোটাৰৰ সংখ্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু ভোটাৰৰ সুবিধা সুনিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে জিলাখনত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰা হৈছে । বিশেষ পুনৰীক্ষণ ২০২৬ৰ অধীনত ৮০টা নতুন ভোটকেন্দ্ৰ সংযোজন কৰা হৈছে । ফলত শোণিতপুৰ জিলাত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা ১,২৩১টালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

সমষ্টিভিত্তিক ভোটাৰ পৰিৱর্তনৰ বিৱৰণ :

জিলাখনৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত নতুন সংযোজন আৰু বিয়োজনৰ পৰিসংখ্যা হৈছে ৬৫ নং ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ ২৮৫টা । নতুন সংযোজন ৫,৩৭৬ গৰাকী আৰু কৰ্তন ৪,৩৫৭ গৰাকী । মুঠ ভোটাৰ ২,২৮,৫০১ গৰাকী । ৬৬ নং বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ ২৫১টা । নতুন সংযোজন ৪,৪৯৫ গৰাকী আৰু কৰ্তন ২,৯০৮ গৰাকী । মুঠ ভোটাৰ হৈছে ১,৯৫,৭৪৪ গৰাকী ।

৬৭ নং তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ ২২৫টা । নতুন সংযোজন ৩,৫৩১ গৰাকী আৰু কৰ্তন ২,৪৬৩ গৰাকী । মুঠ ভোটাৰ ১,৮০,৮৮৫ গৰাকী । ৬৮নং ৰঙাপাৰা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ ২১৪ টা । নতুন সংযোজন ৩,৯১০ গৰাকী আৰু কৰ্তন ২,৩৩৫ গৰাকী । মুঠ ভোটাৰ ১,৭১,৯৬৫ গৰাকী । ৬৯ নং নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ ২৫৬টা । নতুন সংযোজন ৪,১৭৮ গৰাকী আৰু কৰ্তন ৩,১৪০ গৰাকী । মুঠ ভোটাৰ ২,০৪,৭২৮ গৰাকী ।

শোণিতপুৰত ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা প্ৰকাশ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে দাবী আৰু আপত্তি দাখিলৰ সময়সীমা নিৰ্বাচন বিভাগে জনোৱা মতে, খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ বিৰুদ্ধে দাবী আৰু আপত্তি দাখিলৰ সময়সীমা ২০২৫ৰ ২৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০২৬ৰ ২২ জানুৱাৰীলৈ ধাৰ্য কৰা হৈছে ।

দৰঙত ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭,৩৭,৩১৬ গৰাকী :

দৰঙৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত এখন সভাত জিলাখনৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় । জিলা আয়ুক্ত পৰাগ কুমাৰ কাকতী, অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত, নিৰ্বাচনী বিষয়াই এই খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে । প্ৰকাশিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি জিলাখনৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৭,৩৭,৩১৬ গৰাকী । ইয়াৰৰ ভিতৰত ৩,৭১,২৯২ জন পুৰুষ আৰু ৩,৬৬,০০৬ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । ১৮ জন তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ।

দৰঙত ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা প্ৰকাশ (ETV Bharat Assam)

৪৯ নং ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২১,১,২৯৯ গৰাকী । ৫০ নং মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ ২০,৭,৬৯১ গৰাকী আৰু ৫১ নং দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৩,১৮,৩২৬ গৰাকী ।

