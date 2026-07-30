বানত বিধ্বস্ত অসমলৈ কেন্দ্ৰৰ পৰা ২ হাজাৰ কোটি টকাৰ পেকেজ দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ
বানপীড়িত অসমলৈ শীঘ্ৰে ২ হাজাৰ কোটি টকাৰ পেকেজৰ দাবী জনাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।
Published : July 30, 2026 at 8:20 PM IST
গুৱাহাটী : বানাক্ৰান্তক সকাহ দিয়াৰ বাবে কমেও ২ হাজাৰ কোটি টকা দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে । বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ কক্ষত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা সদৰি কৰে বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে ।
বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয়, "বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন চলি থকা সময়তে উজনিত ভয়াৱহ বানপানী হ'ল । কেতিয়াও নোহোৱা আৰু নেদেখা প্ৰলয়ৰ সন্মুখীন হ'ল উজনিৰ ৩ খন জিলাৰ ৰাইজ । আমি বান প্ৰভাৱিত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছোঁ । যথাসামান্য সাহায্য আগবঢ়াইছোঁ । বানৰ যিটো দৃশ্য দেখি আহিছোঁ সেইটো অতি ভয়াৱহ । বানত প্ৰভাৱিত লোকসকলক সঁচাকৈ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিব বিচাৰিলে চৰকাৰে কমেও ২ হাজাৰ কোটি টকা তাত খৰচ কৰিব লাগিব । এই সন্দৰ্ভত ২ হাজাৰ টকা দাবী কৰি আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ ।"
তেওঁ কয়, "বানক কেন্দ্ৰ কৰি আমি বিধানসভা বন্ধ ৰাখি দুৰ্গতসকলৰ ওচৰত যোৱাৰ বাবে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক পত্র দিছিলোঁ । কিন্তু অধ্যক্ষই গুৰুত্ব নিদিলে । আমি সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱো আনিছিলোঁ । বিধানসভা ৩১ জুলাইলৈ চলাৰ কথা আছিল যদিও বানৰ বাবে দুদিন কমাই দিয়া হ'ল । এতিয়াহে যাবলৈ দিছে । আগতে নিদিলে । এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যৰ কথা । চৰকাৰীভাৱে বান সাহায্য দিয়া হৈছে । আনহাতে বিভিন্ন সংগঠন আৰু ৰাইজে সহায় আগবঢ়াইছে । কিন্তু প্ৰকৃততে ভিতৰুৱা অঞ্চলত ৰিলিফ পোৱা নাই । আমি বিষয়বোৰ চৰকাৰক অৱগত কৰিছোঁ ।"
বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "সদনত বিদ্যুতৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা হৈছিল । অসমত বিদ্যুতৰ চাহিদা ২৮৪০ মেগাৱাটৰ পৰা ৩ হাজাৰ মেগাৱাট । কিন্তু অসমত বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ৪৫০-৫০০ মেগাৱাট । চাহিদাৰ তুলনাত উৎপাদন বহুত কম । যাৰ বাবে চৰকাৰে দৈনিক প্ৰায় ১৯ কোটি টকাৰ বিদ্যুৎ বাহিৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে । চৰকাৰে নিজা উৎপাদনত গুৰুত্ব দিয়া উচিত ।"
বাজেটত সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বাজেটত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতকৈ জি এছ ডি পি বৃদ্ধিৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে । আনহাতে ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাই ২ লাখ কোটি টকা হৈছে । মূলধনী ব্যয় হ্ৰাস পাইছে । ২০১৫-১৬ বৰ্ষত অসমৰ জনমূৰি আয় বৃদ্ধিৰ হাৰ আছিল ১৫ শতাংশ । ২০২৫-২৬ বৰ্ষত এই হাৰ হৈছে ১৪.২ শতাংশ । ১০ বছৰত কমি গ'ল । সেইদৰে ২০১৫-১৬ বৰ্ষত অসমৰ জি এছ ডি পি বৃদ্ধিৰ হাৰ আছিল ১৭ শতাংশ । বৰ্তমান ১৫ শতাংশ । ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰতকৈ পাৰদৰ্শী আছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বাজেটত চৰকাৰে কৃষিখণ্ডৰ ধন হ্ৰাস কৰি কৃষক বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে । ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাৰ সংস্থাপনৰ বাবে বাজেটত কোনো ধৰণৰ ভিজন নাই । কৃষিখণ্ডৰ বাবে বাজেটত ৩.৭ শতাংশ ধন আৱণ্টন দিয়া হৈছে । এইখন চৰকাৰে চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ধ্বংস কৰিছে । আমি সদনত কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ যোগেদি কথাখিনি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ । এইখন চৰকাৰৰ সময়ত শিক্ষা বিভাগতে বৰ্তমানলৈকে ৩০ হাজাৰ পদ খালী হৈ আছে । সেইখিনি পূৰণ কৰিব পৰা নাই । স্কুলত শিক্ষক নাই । যাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কমি আছে । ইয়াৰ সুবিধা লৈ চৰকাৰে স্কুল বন্ধ কৰি গৈ আছে ।’’
‘‘আনহাতে ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰখনে কেৱল মাত্র প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে । এই বিষয়টো আমি বিধানসভাত আনিছিলোঁ । কিন্তু চৰকাৰে কোনো কথা স্পষ্ট কৈ ক'ব পৰা নাই । স্বাস্থ্যখণ্ডত চৰকাৰখনে আন্তঃগাঁথনি কৰিছে যদিও পৰ্যাপ্ত সা-সুবিধা দিব পৰা নাই । চিকিৎসক দিব পৰা নাই । চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ প্ৰতি জনতাৰ আস্থা একেবাৰে কমি গৈছে । বিধানসভাত আমি বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন কৰিছিলোঁ ।" তেওঁ লগতে কয় ৷
লগতে পঢ়ক :
বালি, শিল আৰু কয়লা মাফিয়াই প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰি নমাই আনিলে বানৰ বিভীষিকা: দেৱব্ৰত শইকীয়া